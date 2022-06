Xbox Design Lab: Neuer Pride Controller in der nächsten Woche erhältlich

Autor:, in / Xbox Design Lab

Microsoft unterstützt auch in diesem Jahr den Pride Month und zeigt auf verschiedene Weise, wie wichtig ihnen die Community ist.

So spendet man etwa insgesamt über 170.000 Dollar an LGBTQIA+ Non-Profit-Organisationen. In den USA und Großbritannien können über Microsoft Rewards weiterhin Punkte verdient und gespendet werden.

Im vergangenen Jahr verschenkte Microsoft zum Pride Month einen besonderen Xbox Controller im Pride Design. Die nur geringe Anzahl an Exemplaren wurde mit LGBTQIA+ Spielern und Entwicklern auf der ganzen Welt geteilt.

Da die Resonanz auf den Controller sehr positiv war und Spieler darum baten das Design verfügbar zu machen, hat sich Microsoft etwas einfallen lassen.

So könnt ihr den diesjährigen Pride-Controller über das Xbox Design Lab anpassbar machen, womit man die Einzigartigkeit der LGBTQIA+-Erfahrung zu unterstreichen versucht.

Wie wir bereits berichtet haben, ist die Webseite des Xbox Design Labs derzeit abgeschaltet, da man hinter den Kulissen tolle Dinge vorbereitet, auch im Hinblick auf das bestehende Xbox und Bethesda Games Showcase.

Der Xbox Pride Controller soll aber ab dem 09. Juni erhältlich sein. Dann dürfte auch das Design Lab wieder seine Pforten öffnen.