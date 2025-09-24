Xbox Design Lab: Ninja Gaiden 4-Design für Standard- und Elite-Controller

2 Autor: , in News / Xbox Design Lab
Image: Microsoft

Mit Ninja Gaiden 4 im Xbox Design Lab: Offizielle Controller-Designs mit Dragon Sword und Oni-Maske verfügbar!

Exklusiv im Xbox Design Lab stehen euch ab sofort besondere Controller-Designs zu NINJA GAIDEN 4 zur Verfügung.

Sowohl der Xbox Wireless Controller als auch der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 können mit einzigartigen Topcase- und Seitenkappendesigns ausgestattet werden, die direkt vom Spiel inspiriert sind.

Damit habt ihr die Möglichkeit, euer Gaming-Setup individuell zu gestalten und gleichzeitig die legendäre Action-Reihe stilvoll zu repräsentieren.

Microsoft – Xbox Design Lab

Das neue Design zeigt das ikonische Dragon Sword mit rotem Griff von Ryu Hayabusa sowie die Oni-Maske und das Katana mit blauem Griff des neuen Protagonisten Yakumo. Diese aufwendig gestalteten Details machen die Controller zu echten Sammlerstücken, die sowohl optisch als auch spielerisch überzeugen.

Durch das Xbox Design Lab könnt ihr die Controller nach euren persönlichen Wünschen anpassen und euch gleichzeitig das offizielle NINJA GAIDEN 4 Design sichern. Unterstützt werden Konsole, PC und Cloud-Gaming, sodass ihr mit den exklusiven Controllern überall wie ein Profi spielt.

Die Verbindung aus individueller Anpassung, hochwertigen Materialien und dem offiziellen Artwork aus NINJA GAIDEN 4 macht diese Controller-Edition zu einem Highlight für alle Fans der Serie und für Gamer, die Wert auf ein unverwechselbares Spielerlebnis legen.

Quelle
  2. Rotten 71485 XP Tastenakrobat Level 1 | 24.09.2025 - 17:35 Uhr

    Mein Geschmack trifft et ni 😅 werd passen bei dem Design ✌🏻

