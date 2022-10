Xbox Design Lab: Special-Editionen zu Fallout und Dishonored in Kürze

Autor:, in / Xbox Design Lab

In Kürze wird es beim Xbox Design Lab spezielle Controller zu Fallout und Dishonored geben.

Im Jahr 2022 gibt es einiges zu feiern und so manches Jubiläum steht an. Zusätzlich zu den Feierlichkeiten der jeweiligen Spiele wurde jetzt auch bekannt, dass am 18. Oktober 2022 zwei neue Xbox Design Lab Controller vorgestellt werden.

Ein Design dreht sich rund um das Thema „10 Jahre Dishonored“ und das zweite Design um das 25-jährige Fallout-Jubiläum. Wie die Designs aussehen werden, erfahrt ihr dann am 18. Oktober.