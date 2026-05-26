Xbox Design Lab: Team Spirit Limited Edition Controller vorgestellt

Microsoft stellt mit dem Team Spirit Limited Edition Controller ein neues Design für das Xbox Design Lab vor.

Für das Xbox Design Lab wurde mit dem Team Spirit Limited Edition Controller ein neues Sonderdesign vorgestellt.

Das Design soll die Atmosphäre großer Spieltage einfangen und setzt dabei auf eine auffällige Gestaltung mit dynamischen Linien, die sich über den gesamten Controller erstrecken. Im Mittelpunkt steht die Zahl „26“, die als zentrales Designelement integriert wurde.

Eine durchgehende Mittellinie teilt das Layout und sorgt für eine symmetrische Optik. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch nach außen verlaufende Linien, die Bewegung und Dynamik vermitteln sollen.

Wie bei anderen Angeboten des Xbox Design Lab können Käufer das Design weiter anpassen. Dazu gehören individuelle Farbkombinationen sowie die Möglichkeit, eine persönliche Gravur hinzuzufügen.

Der Xbox Wireless Controller – Team Spirit Limited Edition ist ab sofort exklusiv über das Xbox Design Lab erhältlich.