Xbox Design Lab: The Witcher 3: Wild Hunt Controller-Designs jetzt verfügbar

Ab sofort könnt ihr euer Gaming-Setup mit einem besonderen Highlight aufwerten: Im Xbox Design Lab stehen nun spezielle The Witcher 3: Wild Hunt Controller-Designs zur Verfügung. Spieler haben die Möglichkeit, sowohl den Xbox Wireless Controller als auch den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 mit einzigartigen Motiven aus dem preisgekrönten Rollenspiel zu personalisieren.

Die Anpassungen reichen von ikonischen Symbolen der Hexer-Schulen bis hin zu Farbvarianten, die an die Welt von Geralt von Riva erinnern. Damit kombiniert Microsoft die gewohnt hohe Qualität der Controller mit einem besonderen Flair für Fans von The Witcher 3: Wild Hunt. Diese Option richtet sich nicht nur an Xbox-Spieler, sondern auch an PC-Gamer, die ihre Hardware individuell gestalten möchten.

Mit den neuen Designs im Xbox Design Lab haben Fans die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für das Rollenspiel auch beim Gaming-Alltag zum Ausdruck zu bringen.