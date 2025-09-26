Xbox Design Lab: Video zeigt exklusive Ninja Gaiden 4 Controller

Mit dem Xbox Design Lab habt ihr ab sofort die Möglichkeit, euren Xbox Wireless Controller oder den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 mit exklusiven Designs zu Ninja Gaiden 4 zu personalisieren.

Diese Sonderedition bringt legendäre Symbole und Details aus dem Spiel direkt auf eure Controller und macht sie zu einem echten Highlight für Fans der Actionreihe.

Die verfügbaren Designs zeigen das berühmte Dragon Sword mit rotem Griff von Ryu Hayabusa sowie die Oni-Maske und das Katana mit blauem Griff des neuen Protagonisten Yakumo. Damit verbindet ihr die Welt von Ninja Gaiden 4 mit eurem individuellen Controller-Setup und erhaltet ein einzigartiges Stück Gaming-Hardware.

Die Controller können vollständig im Xbox Design Lab angepasst werden, sodass ihr Farben, Oberflächen und zusätzliche Designelemente mit dem offiziellen Ninja Gaiden 4 Look kombiniert. Unterstützt werden Konsole, PC und Cloud-Gaming, was euch erlaubt, überall in professioneller Qualität zu spielen.

Die exklusiven Ninja Gaiden 4 Controller im Xbox Design Lab vereinen stilvolles Design mit der bewährten Technik der Xbox Controller und bieten euch ein personalisiertes Spielerlebnis, das perfekt zu eurem Gaming-Stil passt.