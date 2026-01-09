Xbox Direct: 25 Jahre Xbox: Phil Spencer läutet Feierlichkeiten ein

25 Jahre Xbox: Phil Spencer spricht über Developer Direct im Januar mit Fable, Forza Horitzon 6 und mehr.

Xbox‑Chef Phil Spencer hat zum Jahresbeginn ein Video veröffentlicht, das den Startschuss für die Feierlichkeiten rund um das 25‑jährige Bestehen von Xbox markiert.

In dem Clip, der auf LinkedIn gepostet wurde, blickt er auf den Launch der ersten Konsole am 15. November 2001 zurück und bedankt sich bei der Community für ihre langjährige Treue.

Spencer kündigt an, dass das Jubiläum über das gesamte Jahr hinweg gefeiert wird – und beginnt direkt mit einem Developer Direct, das noch diesen Monat stattfindet.

Im Fokus stehen drei Titel: das neue Fable, Forza Horizon 6 von Playground Games und Beasts of Reincarnation von Game Freak.

Die Präsentation findet am 22. Januar statt und soll direkte Einblicke in die Studios geben und die Entwickler selbst zu Wort kommen lassen.

Begleitet wird das Video von einem frischen Xbox‑25‑Logo, das die neue Ära visuell einleitet.

Die Botschaft ist klar: Xbox feiert nicht nur die Vergangenheit, sondern richtet den Blick auf die Zukunft – mit neuen Games, kreativen Köpfen und einer Community, die seit einem Vierteljahrhundert mit dabei ist.

Xbox chief Phil Spencer has posted a video about Microsoft's 25 years of Xbox and the upcoming Developer Direct later this month. The video, posted to LinkedIn, also includes Microsoft's new Xbox 25 logo pic.twitter.com/PVYmx05h1y — Tom Warren (@tomwarren) January 9, 2026