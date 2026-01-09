Xbox Direct: 25 Jahre Xbox: Phil Spencer läutet Feierlichkeiten ein

Image: Microsoft / Xbox Developer Direct

25 Jahre Xbox: Phil Spencer spricht über Developer Direct im Januar mit Fable, Forza Horitzon 6 und mehr.

Xbox‑Chef Phil Spencer hat zum Jahresbeginn ein Video veröffentlicht, das den Startschuss für die Feierlichkeiten rund um das 25‑jährige Bestehen von Xbox markiert.

In dem Clip, der auf LinkedIn gepostet wurde, blickt er auf den Launch der ersten Konsole am 15. November 2001 zurück und bedankt sich bei der Community für ihre langjährige Treue.

Spencer kündigt an, dass das Jubiläum über das gesamte Jahr hinweg gefeiert wird – und beginnt direkt mit einem Developer Direct, das noch diesen Monat stattfindet.

Im Fokus stehen drei Titel: das neue Fable, Forza Horizon 6 von Playground Games und Beasts of Reincarnation von Game Freak.

Die Präsentation  findet am 22. Januar statt und soll direkte Einblicke in die Studios geben und die Entwickler selbst zu Wort kommen lassen.

Begleitet wird das Video von einem frischen Xbox‑25‑Logo, das die neue Ära visuell einleitet.

Die Botschaft ist klar: Xbox feiert nicht nur die Vergangenheit, sondern richtet den Blick auf die Zukunft – mit neuen Games, kreativen Köpfen und einer Community, die seit einem Vierteljahrhundert mit dabei ist.

  1. DanSanAliaMi 77825 XP Tastenakrobat Level 4 | 09.01.2026 - 15:15 Uhr

    Geiles Logo. Bin froh um Microsoft Ökosystem zu sein und werde auch weiterhin bleiben.hoffe es kommen paar anniversary Controller usw.
    💚

    2
  2. JAG THE GEMINI 137760 XP Elite-at-Arms Gold | 09.01.2026 - 15:49 Uhr

    Und letztes Jahr quasi NIX zu 20 Jahren Xbox 360…
    Als hätte es jene Xbox NIE gegeben 😑

    1

