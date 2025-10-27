Xbox Direct: Bericht: Partner-Preview im November, Developer Direct im Januar

Microsoft plant in den nächsten Monaten einige Showcases, darunter eine Partner-Preview im November und eine Developer Direct im Januar.

Was Microsoft in den kommenden Monaten plant, darüber berichtet Windows Central in einem neuen Artikel.

Bereits bekannt ist das ID@Xbox Showcase am Dienstag, 18:00 Uhr. Das von IGN veranstaltete Event soll sich dem Bericht zufolge schwer auf Xbox Play Anywhere-Spiele konzentrieren. Zuschauer können Ankündigungen für das Xbox-Ökosystem erwarten, darunter den Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox für PC und Cloud.

Den Quellen zufolge wurden kürzlich Pläne eine Xbox Partner Preview finalisiert. Sie findet im November statt und wird sich auf Spiele von Drittanbietern und Partnern konzentrieren. Die gezeigten Spiele sollen dabei fast ausschließlich Xbox Play Anywhere-Titel sein.

Die letzte Großveranstaltung in diesem Jahr werden die jährlichen Game Awards sein. Hier ist laut dem Bericht alles möglich. Von Hardware bis Spielen aus der Pipeline der Xbox Studios (Fable 4, Forza Horizon 6, State of Decay 3, Gears of War) ist theoretisch alles möglich.

Im Januar soll dann eine Developer Direct folgen. Microsoft dürfte spätestens dann Schwergewichte wie die oben genannten und zeigen.

Bei den Xbox Game Studios befinden sich dutzende von Spielen in der Mache. Wird Zeit, dass man sie auch in ihrer ganz en Pracht zu sehen bekommt.