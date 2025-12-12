Xbox Direct: Fable 4 und Forza Horizon 6 im Januar dabei

Bei der Xbox Developer Direct im Januar werden Playground Games mit Fable 4 und Forza Horizon 6 dabei sein.

Xbox Game Studios hat laut Aussagen von Matt Booty so viele Spiele in Arbeit, dass ein großer Teil der Neuigkeiten bis zur Developer Direct-Präsentation im Januar zurückgehalten wird.

Selbst die Januar-Show werde nicht ausreichen, um alles zu zeigen, was 2026 geplant ist.

Booty sagte, man könne nicht alle Details verraten, betonte aber: „Wir haben eine Menge Sachen, die wir nächstes Jahr veröffentlichen.“ Normalerweise diene Dev Direct dazu, einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben; in diesem Jahr gebe es jedoch mehr Inhalte, als in eine einzige Sendung passen.

Als bestätigtes Highlight nannte Booty Playground Games (Entwickler von Fable und Forza Horizon 6), das bei der Dev Direct vertreten sein werde.

Das Jahr 2026 verspricht ohnehin ein sehr spannendes und vor allem prallgefülltes Xbox-Jahr zu werden, wie Booty weiter ausführt.

„Für uns wird es wirklich ein großartiges Jahr werden. Es wird das 25-jährige Jubiläum der Xbox sein. Wir stehen vor Franchises, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Bethesda feiert sein 40-jähriges Bestehen, Blizzard sein 35-jähriges, ‚Diablo‘ wurde vor 30 Jahren veröffentlicht.“ „Wir haben Dinge wie die „Halo Campaign Evolved“-Sammlung angekündigt und wir haben eine Menge anderer Dinge, über die wir bald sprechen werden, die nächstes Jahr erscheinen werden. Es wird also ein echtes Bannerjahr für die Marke und ein Bannerjahr für einige unserer größten Franchises, die in der gesamten Branche auftauchen werden.“