Xbox Direct: Insider spricht von geheimem vierten Spiel

Ein neuer Insider‑Bericht sorgt für Gesprächsstoff rund um das kommende Xbox Developer Direct am 22. Januar. Während bereits drei Spiele offiziell angekündigt wurden, deutet der Leak auf einen versteckten vierten Titel hin, der bislang nicht für die Show angekündigt wurde.
Die Information stammt aus einer Quelle, die in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Details geliefert hat und nun von einem zusätzlichen Projekt spricht, das intern als Überraschung gehandelt wird.
Die Reaktion des Insiders fällt jedoch ungewöhnlich nüchtern aus. Statt Euphorie oder großen Erwartungen beschreibt er das geheime Spiel eher zurückhaltend und macht deutlich, dass es sich nicht um einen spektakulären Blockbuster handeln soll. Die Formulierung lässt Raum für Interpretationen, deutet aber darauf hin, dass der Titel eher im kleineren Rahmen angesiedelt sein könnte.
Offizielle Informationen stehen noch aus, doch der Leak verleiht dem Xbox Developer Direct eine zusätzliche Ebene an Spannung.
Trotz der verhaltenen Einschätzung sorgt der Hinweis auf ein viertes Spiel für neue Spekulationen rund um das Event. Die Community diskutiert bereits, ob es sich um ein experimentelles Projekt, einen Genre‑Ausreißer oder einen Titel aus einer weniger prominenten Reihe handeln könnte.
Was glaubt ihr könnte Spiel #4 sein?
Keine Ahnung, aber nen guter Move wäre ja wie bei dem bunten Game da ein Shadow Drop.
Komme gerade echt nicht auf den Namen 😀
Vielleicht ein neues Banjo Kazooie? Dann aber bitte im Stil der ersten beiden Teile…
Was wohl das vierte Spiel sein wird
Das wäre nicht das erste Mal, dass sie eine Überraschung rein packen.
Bin sehr gespannt. Ohne Xbox wäre in der Branche fast nix los.
Kam bisher jedes Jahr noch ein Geheimes Spiel. Vielleicht ist es dieses Jahr das neue Spyro, wo es zuletzt auch Gerüchte gab.
Am meisten freue ich mich auf Fable aber genauso viel Angst habe ich auch das man es komplett verkackt.
Hmm keine Ahnung was das sein könnte, lassen wir uns überraschen, falls es bis dahin nicht eh geleakt wurde
Ich gehe auch davon aus. Lasse mich aber überraschen. Selbst wenn nicht, es werden genug Kracher gezeigt.
State of decay 3?
Da bin ich aber gespannt was da evtl kommt