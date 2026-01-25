Xbox Direct: Microsoft plant offenbar weitere Präsentationen für dieses Jahr

Aus der Gerüchteküche rund um Xbox kommt ein neuer Hinweis auf eine mögliche Rückkehr des Developer Direct-Formats.

Laut Insider Jez Corden soll Microsoft derzeit prüfen, ob in diesem Jahr eine weitere Ausgabe stattfinden könnte.

Seine Aussagen lassen erkennen, dass entsprechende Überlegungen bereits intern diskutiert werden und das Format nicht als einmalige Aktion gedacht war.

In seinem Bericht beschreibt Corden, dass er gehört habe, wie Xbox die Möglichkeit eines weiteren Developer Direct aktiv auslotet. Die Formulierung wirkt bewusst vorsichtig, vermittelt aber den Eindruck, dass die Gespräche konkreter sind, als es zunächst klingt. Gleichzeitig deutet er an, dass Fans nicht überrascht sein sollten, wenn im Laufe des Jahres erneut ein direkter Einblick in kommende Projekte erscheint.

Das Format hatte bei seiner Einführung viel Aufmerksamkeit erzeugt, da Studios ihre Spiele ohne große Showelemente präsentieren konnten. Die Mischung aus Entwicklerkommentaren und fokussierten Gameplay-Einblicken kam gut an und schuf eine klare Alternative zu klassischen Livestreams.

Zusätzlich sollten Xbox-Fans nicht vergessen, dass Microsoft noch einen Xbox Showcase abhalten und beim Summer Game Fest dabei sein wird. Dazu ist die nächste The Game Awards 2026 Show ebenfalls ein Publikumsmagnet und die Gamescom 2026 sollte man auch nicht vergessen. Sagte jemand noch Tokyo Game Show 2026?