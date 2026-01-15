Xbox Direct: So schaut ihr euch die Übertragung an

Developer_Direct startet am 22. Januar mit Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation.

Nächste Woche beginnt für Xbox ein besonderes Jahr, denn zum 25. Jubiläum kehrt Developer_Direct zurück. Am Donnerstag, den 22. Januar, erwartet euch ab 19:00 Uhr ein Blick auf mehrere große Titel, die direkt von den Studios selbst vorgestellt werden.

Die Präsentation wird vollständig in den Entwicklerstudios aufgezeichnet und bietet exklusive Einblicke in aktuelle Projekte.

Im Mittelpunkt stehen neue Spielszenen und Hintergrundinfos zu Playground Games’ Fable sowie Forza Horizon 6. Zusätzlich zeigt Game Freak erstmals ausführlicher Beast of Reincarnation.

Alle drei Titel werden von den Teams präsentiert, die sie entwickeln, was dem Format seinen charakteristischen Studio‑Charme verleiht.

Der Stream läuft live auf den offiziellen Xbox‑Kanälen, darunter YouTube, Twitch und Facebook. Parallel wird Developer_Direct weltweit auf regionalen Xbox‑Kanälen sowie auf Steam übertragen. In China folgt die Ausstrahlung am nächsten Tag auf Bilibili.

Die YouTube‑Version wird in 4K bei 60 FPS gesendet, wobei die Qualität je nach Bandbreite schwanken kann.

Für Zuschauer, die andere Sprachen bevorzugen, stehen zahlreiche Optionen bereit. Neben englischen Untertiteln auf YouTube werden weitere Sprachen über regionale Xbox‑Kanäle unterstützt, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Türkisch, brasilianisches Portugiesisch sowie kastilisches und lateinamerikanisches Spanisch.

Die Developer_Direct markiert damit den Auftakt eines Jubiläumsjahres, das Xbox mit frischen Einblicken und großen Marken einläutet.

Und wie ihr es von XboxDynasty gewohnt seid, werden wir euch nicht nur rechtzeitig an diesen Termin erinnern sondern laden euch dazu ein, die Berichterstattung bei uns mitzuverfolgen.