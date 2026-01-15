Xbox Direct: So schaut ihr euch die Übertragung an

31 Autor: , in News / Xbox Direct
Übersicht
Image: Microsoft / Xbox Developer Direct

Developer_Direct startet am 22. Januar mit Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation.

Nächste Woche beginnt für Xbox ein besonderes Jahr, denn zum 25. Jubiläum kehrt Developer_Direct zurück. Am Donnerstag, den 22. Januar, erwartet euch ab 19:00 Uhr ein Blick auf mehrere große Titel, die direkt von den Studios selbst vorgestellt werden.

Die Präsentation wird vollständig in den Entwicklerstudios aufgezeichnet und bietet exklusive Einblicke in aktuelle Projekte.

Im Mittelpunkt stehen neue Spielszenen und Hintergrundinfos zu Playground Games’ Fable sowie Forza Horizon 6. Zusätzlich zeigt Game Freak erstmals ausführlicher Beast of Reincarnation.

Alle drei Titel werden von den Teams präsentiert, die sie entwickeln, was dem Format seinen charakteristischen Studio‑Charme verleiht.

Der Stream läuft live auf den offiziellen Xbox‑Kanälen, darunter YouTube, Twitch und Facebook. Parallel wird Developer_Direct weltweit auf regionalen Xbox‑Kanälen sowie auf Steam übertragen. In China folgt die Ausstrahlung am nächsten Tag auf Bilibili.

Die YouTube‑Version wird in 4K bei 60 FPS gesendet, wobei die Qualität je nach Bandbreite schwanken kann.

Für Zuschauer, die andere Sprachen bevorzugen, stehen zahlreiche Optionen bereit. Neben englischen Untertiteln auf YouTube werden weitere Sprachen über regionale Xbox‑Kanäle unterstützt, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Türkisch, brasilianisches Portugiesisch sowie kastilisches und lateinamerikanisches Spanisch.

Die Developer_Direct markiert damit den Auftakt eines Jubiläumsjahres, das Xbox mit frischen Einblicken und großen Marken einläutet.

Und wie ihr es von XboxDynasty gewohnt seid, werden wir euch nicht nur rechtzeitig an diesen Termin erinnern sondern laden euch dazu ein, die Berichterstattung bei uns mitzuverfolgen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Direct

31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. aleXdeluXe86 52200 XP Nachwuchsadmin 5+ | 15.01.2026 - 16:35 Uhr

    Ich schaue am nächsten Tag meist die Trailer von spielen die mir dann gefallen oder die mich interessieren.

    0
  4. DanSanAliaMi 78745 XP Tastenakrobat Level 4 | 15.01.2026 - 17:02 Uhr

    Yeah hypetrain….chuchu..freu mich riesig..mein Highlight nächste Woche fürs gaming

    0
  5. Erra 7865 XP Beginner Level 4 | 15.01.2026 - 17:34 Uhr

    Hoffe mal, dass neben den drei Titeln vllt. noch die ein oder andere Überraschung kommt.

    0
  6. hellboy 21135 XP Nasenbohrer Level 1 | 15.01.2026 - 18:11 Uhr

    Ich werde das dann hier mit Euch mitverfolgen. Leider nicht live. Muss zum Basketball.

    0

Hinterlasse eine Antwort