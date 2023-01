Xbox Direct: Um diese Uhrzeit startet heute die Übertragung

Autor:, in / Xbox Direct

Heute um 21:00 Uhr und genau in 12 Stunden startet die Xbox Direct von Microsoft. Dabei werden in 40 Minuten vier Spiele vorgestellt: Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends und The Elder Scrolls Online.

Im Anschluss wird es einen spezial Stream zu The Elder Scrolls Online geben und bereits am Donnerstag folgt eine Ausgabe von Forza Monthly mit dem brandneuen Forza Motorsport. Es bleibt also weiterhin spannend!

Dazu werden wir heute Abend die Streams in neuen News-Meldungen bekannt geben, damit ihr nichts verpasst und live dabei sein könnt. Im Anschluss präsentieren wir euch wie gewohnt alle Details, Trailer und Gameplay-Videos. Wer nicht dabei sein kann, bekommt außerdem die Aufzeichnung präsentiert.