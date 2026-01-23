Xbox Direct: Wie hat euch die Xbox Developer Direct gefallen?

Die Xbox Developer Direct hat euch wie versprochen vier neue Spiele aus dem Xbox-Gaming-Katalog vorgestellt. Dabei haben die Entwickler ihre Spiele demonstriert. Mit dabei: Forza Horizon 6, Fable, Kiln und Beast of Reincarnation.
Alle vier Spiele sollen im Jahr 2026 veröffentlicht werden, unterstützen Xbox Play Anywhere und erscheinen direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass – dazu gab es zu jedem Spiel reichlich Gameplay zu sehen.
Die erste Developer Direct 2026 ist nun vorbei, die Ankündigungen stehen – jetzt interessiert uns eure Meinung:
- Team Fantastisch: Hammer-News, spannende Spielszenen – absolut begeistert!
- Team Ganz okay: Solide Infos, ein paar Highlights, aber nicht bahnbrechend.
- Team Meh: Zu wenig Überraschungen, zu viele Wiederholungen – hätte besser sein können.
Also, XboxDynasty-Community: Wie fällt euer Urteil über die Xbox Developer Direct aus und was war euer Highlight?
7,5/10. 2/4 waren gut.
Soooo gut fand ich die beiden gar nicht. Dafür waren die anderen beiden der Hammer! 🔨 Bämmmm. In your face 😉🤣
Ich fand die Show sehr gut.
Hat sehr gute Einblicke in die Spiele geliefert und direkt das Interesse gesteigert.
7/10 endlich FH und Fable 🥰
Es hat einfach die Überraschung gefehlt. 1 Spiel was man nicht kannte wäre super gewesen. Jenes mit den tanzenden Kaffeetassen zähle ich nicht. Wirkt wie ein „günstiges“ Handyspiel. Hätte damit keine 5min Spass. Forza u Fable waren super aber speziell bei Forza weis man schon genau was man bekommt wenn man die vorherigen Teile gespielt hat