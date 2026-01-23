Xbox Direct: Wie hat euch die Xbox Developer Direct gefallen?

Die Xbox Developer Direct hat euch wie versprochen vier neue Spiele aus dem Xbox-Gaming-Katalog vorgestellt. Dabei haben die Entwickler ihre Spiele demonstriert. Mit dabei: Forza Horizon 6, Fable, Kiln und Beast of Reincarnation.

Alle vier Spiele sollen im Jahr 2026 veröffentlicht werden, unterstützen Xbox Play Anywhere und erscheinen direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass – dazu gab es zu jedem Spiel reichlich Gameplay zu sehen.

Die erste Developer Direct 2026 ist nun vorbei, die Ankündigungen stehen – jetzt interessiert uns eure Meinung:

Team Fantastisch: Hammer-News, spannende Spielszenen – absolut begeistert!

Team Ganz okay: Solide Infos, ein paar Highlights, aber nicht bahnbrechend.

Team Meh: Zu wenig Überraschungen, zu viele Wiederholungen – hätte besser sein können.

Also, XboxDynasty-Community: Wie fällt euer Urteil über die Xbox Developer Direct aus und was war euer Highlight?