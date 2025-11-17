Xbox Direct: Xbox Partner Showcase angeblich kurz vor Ankündigung

Laut einer zuverlässigen Quelle soll Microsoft schon bald sein nächstes Xbox Partner Showcase vorstellen.

Gerüchte über eine Präsentation mit Spielen von Partnerstudios im November kursieren bereits seit Wochen. Inzwischen ist der Monat zur Hälfte vorbei, doch eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft steht bislang aus.

Spieler sollten die Hoffnung dennoch nicht aufgeben: Insider NatetheHate2 behauptet, dass die Ankündigung unmittelbar bevorsteht.

Da im November noch zwei volle Wochen verbleiben, bleibt genügend Zeit sowohl für die Enthüllung als auch für die Durchführung des Showcase. Erwartet werden dabei ausschließlich neue Third-Party-Spiele, die für die Xbox Series X|S erscheinen sollen.