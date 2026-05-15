Xbox Elite Controller Series 3: Leak mit Wi-Fi-Upgrade und Scroll-Räder aufgetaucht

Neue Details zum Xbox Elite Controller Series 3 sind aufgetaucht, nachdem das Gerät bei der brasilianischen Regulierungsbehörde Anatel registriert wurde und dabei Wi-Fi 6 sowie neue Eingabeelemente bestätigt wurden.
Die Dokumente deuten darauf hin, dass Microsoft seinen Premium-Controller technisch weiterentwickelt und stärker auf Cloud-Gaming vorbereitet. Neben Bluetooth wird erstmals auch Wi-Fi 6 unterstützt, was auf eine tiefere Integration in Xbox Cloud Gaming hindeutet.
Zwar fehlt eine Bestätigung zum verbauten Chip, doch vieles spricht dafür, dass – wie beim kompakten Modell – der Realtek RTL8730E zum Einsatz kommen könnte.
Optisch bleibt der Elite Controller seiner Linie treu, wirkt jedoch leicht überarbeitet. Die bekannte modulare Bauweise mit austauschbaren Komponenten wie D-Pad, Triggern und Paddles bleibt erhalten und richtet sich weiterhin klar an ambitionierte Spieler.
Auffällig sind jedoch neue Eingabeelemente auf der Unterseite des Controllers. Zwischen den Griffen und nahe des 3,5-mm-Klinkenanschlusses befinden sich zwei zusätzliche Bedienelemente, die auf den ersten Blick an Scrollräder erinnern. Diese könnten insbesondere für Flugsimulationen oder Genres mit kontinuierlichen Anpassungen konzipiert sein, etwa zur Steuerung von Schub oder fein abgestimmten Parametern.
Zusätzlich bestätigt die Dokumentation einen neuen Modus-Schalter, mit dem Nutzer zwischen lokalem Spielen und Cloud-Gaming wechseln können. Diese Funktion unterstreicht Microsofts Strategie, Hardware stärker auf Streaming-Szenarien auszurichten.
Beim Akku gibt es hingegen eine überraschende Änderung: Die Kapazität sinkt auf 1.528 mAh und liegt damit unter dem Wert des Elite Series 2 mit 2.050 mAh. Dennoch bleibt der Akku weiterhin austauschbar und wiederaufladbar. Auch Details wie Torx-T6-Schrauben im Batteriefach deuten auf Wartungsfreundlichkeit hin.
Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder Preis ist bislang nicht bekannt.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hmmm.
D-pad sieht interessant aus.
Die beiden Rädchen könnten auch einfsch Lautstärkeregler sein für Spiel- und Chatsound. Ob das dann aber auch ohne Kabel funktioniert wäre dsnn immer nich fraglich. Wenn nicht irgendwie Blödsinnig falls nur mit Kabelheadsets.
Die Paddles hinten sehen allerdings irgendwie wie Plastik aus 🙁
Akku kleiner kann man mit Leben; ob WLAN für die Nutzung so wirklich nötig ist sei mal dahingestellt. Frage mich da eher ob das überhaupt generell unterstützt wird.
Und ob tmr oder hall Effect Sticks ist auch noch fraglich.
Die triggerstops auf 2 Wahlmöglichkeiten zu verkürzen reicht zwar eigentlich auch aus, aber die 3., mittlere, war bei manchen Spielen durchaus interessant und hat den Controller auch deutlich von anderen unterscheiden.
Alles in allem würd ich sagen durchaus ok, aber der dürfte auch bei 160-200 Euro liegen und das ist mir der echt nicht mehr wert seitdem ich den flydigi hab 🙁
Das liest sich eher uninteressant für mich und wird sicher sehr teuer.
Feines Stück Technik. Meine Elite 2 läuft einwandfrei. Der beste Controller auf dem Markt. Was wohl die Rädchen können? Es bleibt spannend.
Was sind Scroll Räder ? so wie bei ner Maus oder wie ?
Für mich sieht das alles gleich aus. Das einzige was sich immer erhöht ist der preis.