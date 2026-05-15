Xbox Elite Controller Series 3: Leak mit Wi-Fi-Upgrade und Scroll-Räder aufgetaucht

Der Xbox Elite Controller Series 3 zeigt sich in ersten Dokumenten mit technischen Neuerungen und erweitertem Bedienkonzept.

Neue Details zum Xbox Elite Controller Series 3 sind aufgetaucht, nachdem das Gerät bei der brasilianischen Regulierungsbehörde Anatel registriert wurde und dabei Wi-Fi 6 sowie neue Eingabeelemente bestätigt wurden.

Die Dokumente deuten darauf hin, dass Microsoft seinen Premium-Controller technisch weiterentwickelt und stärker auf Cloud-Gaming vorbereitet. Neben Bluetooth wird erstmals auch Wi-Fi 6 unterstützt, was auf eine tiefere Integration in Xbox Cloud Gaming hindeutet.

Zwar fehlt eine Bestätigung zum verbauten Chip, doch vieles spricht dafür, dass – wie beim kompakten Modell – der Realtek RTL8730E zum Einsatz kommen könnte.

Optisch bleibt der Elite Controller seiner Linie treu, wirkt jedoch leicht überarbeitet. Die bekannte modulare Bauweise mit austauschbaren Komponenten wie D-Pad, Triggern und Paddles bleibt erhalten und richtet sich weiterhin klar an ambitionierte Spieler.

Auffällig sind jedoch neue Eingabeelemente auf der Unterseite des Controllers. Zwischen den Griffen und nahe des 3,5-mm-Klinkenanschlusses befinden sich zwei zusätzliche Bedienelemente, die auf den ersten Blick an Scrollräder erinnern. Diese könnten insbesondere für Flugsimulationen oder Genres mit kontinuierlichen Anpassungen konzipiert sein, etwa zur Steuerung von Schub oder fein abgestimmten Parametern.

Zusätzlich bestätigt die Dokumentation einen neuen Modus-Schalter, mit dem Nutzer zwischen lokalem Spielen und Cloud-Gaming wechseln können. Diese Funktion unterstreicht Microsofts Strategie, Hardware stärker auf Streaming-Szenarien auszurichten.

Beim Akku gibt es hingegen eine überraschende Änderung: Die Kapazität sinkt auf 1.528 mAh und liegt damit unter dem Wert des Elite Series 2 mit 2.050 mAh. Dennoch bleibt der Akku weiterhin austauschbar und wiederaufladbar. Auch Details wie Torx-T6-Schrauben im Batteriefach deuten auf Wartungsfreundlichkeit hin.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder Preis ist bislang nicht bekannt.