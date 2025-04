Xbox FanFest: Pläne zum 10 jährigen Jubiläum nur digital

Autor:, in / Xbox FanFest

Auch wenn es dieses Jahr kein physisches FanFest-Event gibt, wird bereits an einer besonderen digitalen Jubiläumsfeier gearbeitet – Xbox FanFest wird nämlich 10 Jahre alt! Weitere Informationen dazu folgen nach dem Xbox Games Showcase 2025 als Doppelfeature mit The Outer Worlds 2 am 8. Juni.

„Die diesjährige Show findet ausschließlich digital statt. Wir werden zwar kein Community-Viewing-Event für den Showcase veranstalten, aber wir arbeiten an Plänen für die Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Xbox FanFest! Wir freuen uns darauf, euch zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem Showcase, weitere Details mitzuteilen. Unglaublich, dass es schon ein ganzes Jahrzehnt seit unserem ersten Event her ist!“

Markiert euch also den 8. Juni im Kalender: Die Xbox Games Showcase 2025 startet um 10:00 Uhr Pacific / 13:00 Uhr Eastern / 19:00 Uhr DE-Zeit und bringt euch einen Ausblick auf kommende Highlights von Xbox Game Studios sowie internationalen Drittanbietern.

Direkt im Anschluss folgt das The Outer Worlds 2 Direct, bei dem ihr gemeinsam mit Obsidian Entertainment tiefer in das Sci-Fi-RPG-Sequel eintaucht. Freut euch auf frisches Gameplay, neue Details und Einblicke direkt von den Entwickler:innen des preisgekrönten Vorgängers.