Xbox FanFest: Xbox-Legende Major Nelson feiert überraschendes Comeback

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Larry Hryb kündigt weitere Xbox FanFest-Auftritte für 2026 an.

Für viele langjährige Xbox-Fans war es einer der unerwarteten Momente des Xbox FanFest in Los Angeles: Larry Hryb, besser bekannt als Major Nelson, gehörte zu den Überraschungsgästen der Veranstaltung.

Der ehemalige Xbox-Mitarbeiter und langjährige Community-Botschafter trat während des Events auf und bestätigte dabei, dass er auch künftig wieder mit Xbox zusammenarbeiten wird.

Demnach soll Hryb im Laufe des Jahres 2026 weitere Xbox FanFest-Veranstaltungen moderieren und begleiten. Konkrete Termine oder weitere Details zu den geplanten Events wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

Major Nelson galt über viele Jahre als eines der bekanntesten Gesichter der Xbox-Marke. Mit seinem Podcast, Community-Engagement und zahlreichen Auftritten auf Messen und Veranstaltungen prägte er die Kommunikation von Xbox über Jahrzehnte hinweg maßgeblich.

Sein überraschender Auftritt in Los Angeles dürfte daher besonders bei langjährigen Fans für Begeisterung gesorgt haben. Die angekündigte Rückkehr zu weiteren FanFest-Events zeigt zudem, dass die Verbindung zwischen Larry Hryb und Xbox auch nach seinem Abschied vom Unternehmen weiterhin besteht.

Weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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20 Kommentare Added

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  5. Hey Iceman 916185 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 11.06.2026 - 13:56 Uhr

    Schön das er wieder da ist, hatte wohl Schwierigkeiten mit dem letzten Führungspersonal 🤷‍♂️

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  6. Mech77 126275 XP Man-at-Arms Gold | 11.06.2026 - 14:36 Uhr

    Yes, Major Nelson is back! Ein sehr sympathischer, geerdeter Typ über dessen Präsenz man sich immer freut. Einfach legendär!

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