Xbox Game Pass für PC: Gamescom 2021 Montage-Trailer veröffentlicht

Seht euch nur einen Bruchteil der spannenden PC-Spiele an, die in Zukunft im Xbox Game Pass für PC enthalten sein werden. Meldet euch für einen Euro beim Xbox Game Pass für PC an und erhaltet vom ersten Tag an Zugriff auf die Spielehits sowie auf über 100 weitere hochwertige Spiele, die jetzt verfügbar sind.

Da ständig neue Titel hinzukommen, gibt es immer etwas zu entdecken. Ladet euch neue Spiele wie Psychonauts 2 und Age of Empires IV herunter und spielt sie gleich am ersten Tag der Veröffentlichung, ebenso wie von der Kritik hochgelobte Indie-Titel wie Hades und Art of Rally oder Blockbuster wie das kommende Forza Horizon 5 und Halo Infinite.