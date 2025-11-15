Xbox Game Pass: 1V1 NOW Rainbow Six Turnier für alle angekündigt

Ubisoft und Xbox kündigen „1V1 NOW by XBOX GAME PASS“ an, ein neues Rainbow Six Siege X‑Turnier für Spieler jeder Erfahrungsstufe!

Ubisoft und Xbox Game Pass haben „1V1 NOW by Xbox Game Pass“ angekündigt, ein neues Wettbewerbsformat für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, in dem Spielerinnen und Spieler ihre Fähigkeiten in direkten Kopf‑an‑Kopf‑Duellen testen können.

Start des Wettbewerbs ist im Dezember mit dem Challenger Mode mit offenen regionalen Qualifikationen in den Regionen EML (Europe MENA League), NAL (North America League), SAL (South America League) und APL (Asia Pacific League).

“1V1 NOW by Xbox Game Pass” steht allen Spieler:innen ab 18 Jahren in den teilnahmeberechtigten Regionen offen und ermöglicht der Siege-Community, sich solo zu messen, die Ranglisten zu erklimmen und echte Belohnungen zu gewinnen.

Die vier besten Teilnehmenden aus jeder regionalen Qualifikation ziehen ins Finale ein, das live beim Six Invitational 2026 in Paris ausgetragen wird. Reise, Unterkunft und Ausgaben werden von Ubisoft übernommen.

Die Finalistinnen und Finalisten kämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 5.000 €. Der Gesamtsieger wird während des Wochenendes des Six Invitational live auf der Bühne gekrönt.

„Wir freuen uns, dieses neue Turnier gemeinsam mit Xbox Game Pass zu starten und damit einen der beliebtesten Trends im kompetitiven Wettbewerb direkt zu unseren Spielerinnen und Spielern in Rainbow Six Siege X zu bringen“, sagt François‑Xavier Deniele, VP Esports & Competitive Gaming bei Ubisoft. „Diese Aktivierung wird ein bedeutender Moment für unsere Community sein und bietet eine neue Möglichkeit, die Kreativität, das Können und den Wettbewerbsgeist zu feiern, die Rainbow Six Siege X ausmachen.“

Die Registrierung ist ab heute über den Challenger Mode geöffnet. Spielerinnen und Spieler können sich ab dem 1. Dezember 2025 für ihre regionale Qualifikation anmelden.

Turnierverlauf

Phase 1 – Offene Qualifikationen: Dezember 2025 (Alle Regionen)

Dezember 2025 (Alle Regionen) Phase 2 – Geschlossene Qualifikationen: Januar 2026

Januar 2026 Phase 3 – Finals: 14.-15. Februar 2026 auf dem Six Invitational in Paris

Preispool:

1. Platz: 2.000 €

2. Platz: 1.000 €

3. Platz: 1.000€

4. Platz: 1.000 €

Die vollständige Regeln, Teilnahmeberechtigungen und Bedingungen gibt es auf der offiziellen Seite von „1V1 NOW by Xbox Game Pass“ auf dem Challenger Mode.