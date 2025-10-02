Xbox Game Pass: 20 % Mitgliederrabatt im Store wurde gestrichen

Gestern stellte Microsoft seine Xbox Game Pass Abonnenten vor vollendete Tatsachen – wieder einmal ohne jegliche Ankündigung.
Die neuen Tarife des Xbox Game Pass wurden per sofort umgestellt. Sie bieten zwar neue und teilweise bessere Vorteile, doch auch am Preis ändert sich was.
Insbesondere wer zu Xbox Game Pass Ultimate greift, zahlt künftig 26,99 Euro statt vorher 17,99 Euro.
Mit der Umstellung der neuen Tarife wurde der Mitgliederrabatt gestrichen, mit dem Abonnenten im Microsoft Store zusätzlich sparen konnten.
So entfällt der Rabatt von 20 % für den dauerhaften Kauf eines Spieles aus dem Xbox Game Pass Katalog. Auch die 10 % Rabatt auf DLCs gehören der Vergangenheit an.
Habt ihr diese Rabatte mit Xbox Game Pass häufiger genutzt?
Haben die schon wieder am großen Tisch gesessen und überlegt wie sie alles zusammen brechen lassen können? Wie kann man nur so dämlich sein🤦🏼♂️
Sie saßen am Tisch und haben überlegt wie sie die 80 Millionen US-Dollar Jahresgehalt für Nadella garantieren können. Dann kommt sowas raus 🙄🙄🙄
Ja irgendsowas wird es gewesen sein😅👎🏻
Eher 100 Millionen 🤑.
Uff…. die tollen Oktoberankündigungen waren ja echt ein harter Schlag in Magengrube. Habe noch paar Jahre GPU, aber verlängert wird er wohl nicht mehr. „Damals“ gabs 5 Jahre für knapp über 90€. Das wird wohl nicht mehr zurück kommen 😀
Sie hätten bis Halloween warten sollen. Das wäre ein Spaß gewesen inklusive gruselige Entscheidungen. 🤣
Man merkt irgendwie das Microsoft keinen Bock mehr auf ihre Spieler hat. Series x in den USA teurer geworden nach dem Motto kauft bloß keine Konsole mehr
Kommt mir auch so vor. Mache mir echt gedanken was ich mir als nächstes in der neuen generation kaufen soll. Denke wirklich auf komplett auf den PC zu wechseln.
Bin jetzt nur gespannt auf die Rewardpunkte zum Vergleich
Glaube das sind einige bei MS nicht geistig Anwesend, das geht nach hinten los. Oder ich kaufe wieder von Nintendo alles
Hoffentlich fliegt MS damit ordentlich auf die Schnauze. Einfach nur noch peinlich dieser Verein…
Sorry, aber so langsam wird mir der Laden unsympathisch… ich glaub wenn mein Abo am 14.2 ausläuft, verlängere ich nicht mehr…
Xbox fanboys die alles verteidigen was MS macht, bitte kommentieren:)
Trauriger weiße gibt es immer Leute die alles schön Reden möchten.😉
Manchmal muss man auch mal herrlich zu sich selbst sein und geerdet an manche Themen gehen,fällt manchen aber schwer.
Naja, ehrlich ist eben da was man wirklich zahlt. Von 10,- im Monat ultimate auf 13,-.
Und nicht baschen um bashens Willens weil ja UVP um 9,- angehoben wird.
Gestern hieß es noch „Daher rechne ich auch immer UVP gegeneinander auf „, weil das, was man tatsächlich zahlt, eben von zu vielen Variablen abhängt xD
In diesem Fall ist es aber ja recht simpel: Jeder spart 20 % weniger. Und das ist – gerade in Verbindung mit einer Preiserhöhung – eindeutig eine Verschlechterung.
Oh, das ist „nett“, finde alles nur noch unglaublich. Hatte das damals immer genutzt, als ich noch Ultimate hatte. Seit der Erhöhung damals, von 14,99€ auf 17,99€ war ich schon raus.
Was haben die bloß geraucht?
Habe das oft genutzt, wenn ein Spiel den Pass verlässt.Die wollen echt die Marke an die Wand fahren 🤦♂️