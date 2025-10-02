Xbox Game Pass: 20 % Mitgliederrabatt im Store wurde gestrichen

Mit den neuen Tarifen für den Xbox Game Pass wurden die Mitgliederrabatte von bis zu 20 % im Store gestrichen.

Gestern stellte Microsoft seine Xbox Game Pass Abonnenten vor vollendete Tatsachen – wieder einmal ohne jegliche Ankündigung.

Die neuen Tarife des Xbox Game Pass wurden per sofort umgestellt. Sie bieten zwar neue und teilweise bessere Vorteile, doch auch am Preis ändert sich was.

Insbesondere wer zu Xbox Game Pass Ultimate greift, zahlt künftig 26,99 Euro statt vorher 17,99 Euro.

Mit der Umstellung der neuen Tarife wurde der Mitgliederrabatt gestrichen, mit dem Abonnenten im Microsoft Store zusätzlich sparen konnten.

So entfällt der Rabatt von 20 % für den dauerhaften Kauf eines Spieles aus dem Xbox Game Pass Katalog. Auch die 10 % Rabatt auf DLCs gehören der Vergangenheit an.

Habt ihr diese Rabatte mit Xbox Game Pass häufiger genutzt?