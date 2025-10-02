Xbox Game Pass: 20 % Mitgliederrabatt im Store wurde gestrichen

130 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Mit den neuen Tarifen für den Xbox Game Pass wurden die Mitgliederrabatte von bis zu 20 % im Store gestrichen.

Gestern stellte Microsoft seine Xbox Game Pass Abonnenten vor vollendete Tatsachen – wieder einmal ohne jegliche Ankündigung.

Die neuen Tarife des Xbox Game Pass wurden per sofort umgestellt. Sie bieten zwar neue und teilweise bessere Vorteile, doch auch am Preis ändert sich was.

Insbesondere wer zu Xbox Game Pass Ultimate greift, zahlt künftig 26,99 Euro statt vorher 17,99 Euro.

Mit der Umstellung der neuen Tarife wurde der Mitgliederrabatt gestrichen, mit dem Abonnenten im Microsoft Store zusätzlich sparen konnten.

So entfällt der Rabatt von 20 % für den dauerhaften Kauf eines Spieles aus dem Xbox Game Pass Katalog. Auch die 10 % Rabatt auf DLCs gehören der Vergangenheit an.

Habt ihr diese Rabatte mit Xbox Game Pass häufiger genutzt?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

130 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Truelies82 11420 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.10.2025 - 14:43 Uhr

    Haben die schon wieder am großen Tisch gesessen und überlegt wie sie alles zusammen brechen lassen können? Wie kann man nur so dämlich sein🤦🏼‍♂️

    4
  2. RainbowF 31353 XP Bobby Car Bewunderer | 02.10.2025 - 14:53 Uhr

    Uff…. die tollen Oktoberankündigungen waren ja echt ein harter Schlag in Magengrube. Habe noch paar Jahre GPU, aber verlängert wird er wohl nicht mehr. „Damals“ gabs 5 Jahre für knapp über 90€. Das wird wohl nicht mehr zurück kommen 😀

    0
    • buimui 438710 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.10.2025 - 14:54 Uhr
      Antwort auf RainbowF

      Sie hätten bis Halloween warten sollen. Das wäre ein Spaß gewesen inklusive gruselige Entscheidungen. 🤣

      0
  3. HakunaTraumata 102860 XP Elite User | 02.10.2025 - 15:20 Uhr

    Man merkt irgendwie das Microsoft keinen Bock mehr auf ihre Spieler hat. Series x in den USA teurer geworden nach dem Motto kauft bloß keine Konsole mehr

    1
    • DBGH miLKa 10290 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.10.2025 - 15:22 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Kommt mir auch so vor. Mache mir echt gedanken was ich mir als nächstes in der neuen generation kaufen soll. Denke wirklich auf komplett auf den PC zu wechseln.

      1
  5. churocket 268280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.10.2025 - 15:52 Uhr

    Glaube das sind einige bei MS nicht geistig Anwesend, das geht nach hinten los. Oder ich kaufe wieder von Nintendo alles

    0
  6. Carfesh 1160 XP Beginner Level 1 | 02.10.2025 - 15:55 Uhr

    Hoffentlich fliegt MS damit ordentlich auf die Schnauze. Einfach nur noch peinlich dieser Verein…

    0
  7. Phex83 124700 XP Man-at-Arms Silber | 02.10.2025 - 15:55 Uhr

    Sorry, aber so langsam wird mir der Laden unsympathisch… ich glaub wenn mein Abo am 14.2 ausläuft, verlängere ich nicht mehr…

    0
    • ShadowTerror90 52870 XP Nachwuchsadmin 6+ | 02.10.2025 - 16:12 Uhr
      Antwort auf oOStahlkingOo

      Trauriger weiße gibt es immer Leute die alles schön Reden möchten.😉

      Manchmal muss man auch mal herrlich zu sich selbst sein und geerdet an manche Themen gehen,fällt manchen aber schwer.

      2
      • oldGamer 116415 XP Scorpio King Rang 3 | 02.10.2025 - 16:15 Uhr
        Antwort auf ShadowTerror90

        Naja, ehrlich ist eben da was man wirklich zahlt. Von 10,- im Monat ultimate auf 13,-.
        Und nicht baschen um bashens Willens weil ja UVP um 9,- angehoben wird.

        0
        • Lord Maternus 340480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.10.2025 - 17:33 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Gestern hieß es noch „Daher rechne ich auch immer UVP gegeneinander auf „, weil das, was man tatsächlich zahlt, eben von zu vielen Variablen abhängt xD

          In diesem Fall ist es aber ja recht simpel: Jeder spart 20 % weniger. Und das ist – gerade in Verbindung mit einer Preiserhöhung – eindeutig eine Verschlechterung.

          0
  9. Tobias BTSV 87375 XP Untouchable Star 3 | 02.10.2025 - 16:01 Uhr

    Oh, das ist „nett“, finde alles nur noch unglaublich. Hatte das damals immer genutzt, als ich noch Ultimate hatte. Seit der Erhöhung damals, von 14,99€ auf 17,99€ war ich schon raus.

    0
  10. Hey Iceman 820145 XP Xboxdynasty All Star Gold | 02.10.2025 - 16:35 Uhr

    Was haben die bloß geraucht?
    Habe das oft genutzt, wenn ein Spiel den Pass verlässt.Die wollen echt die Marke an die Wand fahren 🤦‍♂️

    0

Hinterlasse eine Antwort