Xbox Game Pass: Ab heute im Abo – Dieses neue Action-Abenteuer wartet schon

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Der Xbox Game Pass erhält heute mit Hell is Us den nächsten Neuzugang für Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Ab heute können Xbox Game Pass-Abonnenten in Hell is Us eintauchen. Das Action-Adventure steht ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S und PC ohne zusätzliche Kosten im Abo zur Verfügung.

In Hell is Us erkundet ihr eine von Bürgerkrieg und mysteriösen übernatürlichen Wesen geprägte Welt. Statt klassischer Karten oder Questmarkern setzt das Spiel auf Erkundung und eigenständiges Entdecken der Spielwelt. Nahkämpfe mit verschiedenen Waffen und das Lösen von Geheimnissen stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit dem heutigen Release erweitert Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass um ein weiteres  3rd-Person-Action-Adventure, das intensive Nahkämpfe mit dem Nervenkitzel der Erkundung verbindet.

Xbox Game Pass – Juli 2026

  • 23. Juli – Hell is Us – Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wer von euch wird Hell is Us im Abo ausprobieren?

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 509160 XP Xboxdynasty MVP Silber | 23.07.2026 - 06:30 Uhr

    Würde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich den Game Pass wieder abonniere.

    0

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