Xbox Game Pass: Ab heute ist dieses neue Spiel im Abo

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Der Xbox Game Pass erweitert das Angebot heute um PBA Pro Bowling 2026 für Konsole, PC und Cloud.

Ab heute erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um einen weiteren Titel: PBA Pro Bowling 2026 steht ab sofort für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten bereit.

Der Bowling-Titel kann über den Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie den PC Game Pass gespielt werden und ist für Xbox Series X|S, PC und Cloud-Gaming verfügbar.

Damit wächst das Spieleangebot des Xbox Game Pass am 14. Juli 2026 erneut um einen weiteren Neuzugang.

Xbox Game Pass  – Juli 2026

  • 14. Juli 2026 – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

Wer von euch versucht heute sein Glück und versucht einen Strike zu werfen?

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10 Kommentare Added

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  3. Rotten 135265 XP Elite-at-Arms Silber | 14.07.2026 - 07:57 Uhr

    Werd es mir bei Gelegenheit mal anschauen ✌🏻😅 danke für die Info

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  4. Ash2X 354300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.07.2026 - 08:02 Uhr

    Hey, endlich mal wieder etwas das ich wahrscheinlich so nie kaufen würde, aber allemal interessant genug ist wenn es mal kein reines Minispiel ist 😄

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  8. GERxJOHNNY 104290 XP Elite User | 14.07.2026 - 09:41 Uhr

    Bowling ist geil. Habe ich bei GTA IV fast pausenlos gespielt. Das hier hatte ich mir auch schon mal angeschaut. Sieht gar nicht so schlecht aus

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