Xbox Game Pass: Ab heute ist dieses neue Spiel im Abo

Der Xbox Game Pass erweitert das Angebot heute um PBA Pro Bowling 2026 für Konsole, PC und Cloud.

Ab heute erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um einen weiteren Titel: PBA Pro Bowling 2026 steht ab sofort für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten bereit.

Der Bowling-Titel kann über den Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie den PC Game Pass gespielt werden und ist für Xbox Series X|S, PC und Cloud-Gaming verfügbar.

Damit wächst das Spieleangebot des Xbox Game Pass am 14. Juli 2026 erneut um einen weiteren Neuzugang.

Xbox Game Pass – Juli 2026

14. Juli 2026 – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

Wer von euch versucht heute sein Glück und versucht einen Strike zu werfen?