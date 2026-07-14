Xbox Game Pass: Ab heute ist dieses neue Spiel im Abo

Ab heute erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um einen weiteren Titel: PBA Pro Bowling 2026 steht ab sofort für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten bereit.
Der Bowling-Titel kann über den Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie den PC Game Pass gespielt werden und ist für Xbox Series X|S, PC und Cloud-Gaming verfügbar.
Damit wächst das Spieleangebot des Xbox Game Pass am 14. Juli 2026 erneut um einen weiteren Neuzugang.
Xbox Game Pass – Juli 2026
- 14. Juli 2026 – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
Wer von euch versucht heute sein Glück und versucht einen Strike zu werfen?
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist uninteressant für mich.
Ja nice, wird gezockt
Werd es mir bei Gelegenheit mal anschauen ✌🏻😅 danke für die Info
Hey, endlich mal wieder etwas das ich wahrscheinlich so nie kaufen würde, aber allemal interessant genug ist wenn es mal kein reines Minispiel ist 😄
Bowling immer gut ☺️👍
Das werde ich antesten.
Nichts für mich. Danke für die Info. 👍🏻
Bowling ist geil. Habe ich bei GTA IV fast pausenlos gespielt. Das hier hatte ich mir auch schon mal angeschaut. Sieht gar nicht so schlecht aus
Werde ich mir anschauen Danke für die Info
Für zwischendurch bestimmt ganz nett. Werde da am Wochenende mal reinschauen.