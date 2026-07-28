Xbox Game Pass: Ab heute könnt ihr mit dem Master Chief einen Klassiker neu erleben

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Xbox Game Pass – Dieses große Halo-Remake ist ab heute im Abo verfügbar.

Mit Halo: Campaign Evolved landet heute, am 28. Juli, ein neuer Titel im Xbox Game Pass. Das Spiel steht Abonnenten über Cloud, Konsole, Handheld und PC zur Verfügung.

Halo: Campaign Evolved bringt die legendäre Kampagne rund um den Master Chief zurück und kann damit ab heute über Microsofts Gaming-Abo gespielt werden.

Wer auf einen neuen Anlass gewartet hat, um sich erneut auf den Halo-Ring zu begeben, kann somit direkt über den Xbox Game Pass einsteigen. Durch die Verfügbarkeit über mehrere Geräteklassen lässt sich die Kampagne dabei nicht nur auf der Xbox-Konsole oder dem PC, sondern ebenfalls über Cloud und unterstützte Handhelds erleben.

Halo: Campaign Evolved ist ab dem heutigen 28. Juli neu im Xbox Game Pass verfügbar.

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29 Kommentare Added

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  4. JohnWick 116225 XP Scorpio King Rang 3 | 28.07.2026 - 10:45 Uhr

    Ist das Gewinnspiel eigentlich schon aufgelöst worden von Halo ?
    Halo ist in meiner Play List eingetragen , wird aber noch etwas dauern bis ich dazu kommen werde .

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  5. Ausgewiesenerexperte 740 XP Neuling | 28.07.2026 - 13:06 Uhr

    Download angeworfen, heute nach dem Abendbrot dann mal gemütlich anspielen. Habe damals vom Original nur mal die ersten zwei Level gespielt (und später mal in Teil 4 reingeguckt), mal sehen, wie das so wird 🙂

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  7. AnCaptain4u 284045 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.07.2026 - 13:19 Uhr

    MMn ein absolutes Muss für alle Halo-Fans.
    Ich hoffe der Day One Patch behebt noch diverse nervige Fehler.

    Mein Tipp: spielt die Bonus-Missionen nach der Kampagne.

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    • Chris0071234 60590 XP Stomper | 28.07.2026 - 15:40 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Danke für den Tipp, das hatte ich mich auch schon gefragt, was da mehr Sinn macht, obwohl die Bonus Missionen ja davor spielen 😀
      Dann werde ich die nach der Kampagne spielen 🙂

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  8. Sascha83 5100 XP Beginner Level 3 | 28.07.2026 - 14:29 Uhr

    Da die series x meine bisher erste Box ist nach PS1 bis PS5 habe ich nie einen teil gespielt. lohnt sich die Story für einen erspieler?

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