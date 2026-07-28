Xbox Game Pass: Ab heute könnt ihr mit dem Master Chief einen Klassiker neu erleben

Mit Halo: Campaign Evolved landet heute, am 28. Juli, ein neuer Titel im Xbox Game Pass. Das Spiel steht Abonnenten über Cloud, Konsole, Handheld und PC zur Verfügung.
Halo: Campaign Evolved bringt die legendäre Kampagne rund um den Master Chief zurück und kann damit ab heute über Microsofts Gaming-Abo gespielt werden.
Wer auf einen neuen Anlass gewartet hat, um sich erneut auf den Halo-Ring zu begeben, kann somit direkt über den Xbox Game Pass einsteigen. Durch die Verfügbarkeit über mehrere Geräteklassen lässt sich die Kampagne dabei nicht nur auf der Xbox-Konsole oder dem PC, sondern ebenfalls über Cloud und unterstützte Handhelds erleben.
Halo: Campaign Evolved ist ab dem heutigen 28. Juli neu im Xbox Game Pass verfügbar.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heut Abend geht’s bei mir auch los.
super endlich geht’s los 🥳
Heute abend geht es los , freue mich drauf.
Ist das Gewinnspiel eigentlich schon aufgelöst worden von Halo ?
Halo ist in meiner Play List eingetragen , wird aber noch etwas dauern bis ich dazu kommen werde .
Download angeworfen, heute nach dem Abendbrot dann mal gemütlich anspielen. Habe damals vom Original nur mal die ersten zwei Level gespielt (und später mal in Teil 4 reingeguckt), mal sehen, wie das so wird 🙂
Ich freue mich schon auf heute Abend. Halo geht immer.
MMn ein absolutes Muss für alle Halo-Fans.
Ich hoffe der Day One Patch behebt noch diverse nervige Fehler.
Mein Tipp: spielt die Bonus-Missionen nach der Kampagne.
Danke für den Tipp, das hatte ich mich auch schon gefragt, was da mehr Sinn macht, obwohl die Bonus Missionen ja davor spielen 😀
Dann werde ich die nach der Kampagne spielen 🙂
Da die series x meine bisher erste Box ist nach PS1 bis PS5 habe ich nie einen teil gespielt. lohnt sich die Story für einen erspieler?
Bei mir wird es dann morgen soweit sein ☺️.
Ich bin begeistert 👍🏽