Xbox Game Pass: Ab heute könnt ihr mit dem Master Chief einen Klassiker neu erleben

Xbox Game Pass – Dieses große Halo-Remake ist ab heute im Abo verfügbar.

Mit Halo: Campaign Evolved landet heute, am 28. Juli, ein neuer Titel im Xbox Game Pass. Das Spiel steht Abonnenten über Cloud, Konsole, Handheld und PC zur Verfügung.

Halo: Campaign Evolved bringt die legendäre Kampagne rund um den Master Chief zurück und kann damit ab heute über Microsofts Gaming-Abo gespielt werden.

Wer auf einen neuen Anlass gewartet hat, um sich erneut auf den Halo-Ring zu begeben, kann somit direkt über den Xbox Game Pass einsteigen. Durch die Verfügbarkeit über mehrere Geräteklassen lässt sich die Kampagne dabei nicht nur auf der Xbox-Konsole oder dem PC, sondern ebenfalls über Cloud und unterstützte Handhelds erleben.

Halo: Campaign Evolved ist ab dem heutigen 28. Juli neu im Xbox Game Pass verfügbar.