Xbox Game Pass: Abo 2026 bis 2028: Diese Xbox-Spiele-Flut verändert alles – die komplette Mega-Übersicht

Xbox Game Pass: Riesige Spiele-Welle bis 2028 angekündigt – das komplette Line-up im Überblick!
Der Xbox Game Pass steht vor einer der größten Inhaltswellen seiner Geschichte. Zwischen 2026 und 2028 füllt sich der Service mit einer Mischung aus Blockbustern, Indie-Highlights, Fortsetzungen großer Marken und völlig neuen IPs. Von Halo und Gears of War bis hin zu Fable, Persona und überraschenden Neuzugängen ist alles dabei.
Im Folgenden gibt es die komplette Übersicht – sortiert nach Zeitraum und mit den wichtigsten Titeln pro Phase
Hinweis: In dieser Liste werden nur Spiele aufgeführt, die bereits für das Abo bekannt sind. Microsoft wird für jeden Monat weitere Spiele ankündigen.
Juni 2026 – Der Start in einen vollen Sommer
Der Juni 2026 eröffnet die nächste Game-Pass-Phase mit einer Mischung aus kleineren kreativen Projekten und überraschenden Genre-Mixes. Besonders auffällig ist die Vielfalt zwischen Simulation, Strategie und experimentellen Indies.
- Junkster
- Shift at Midnight
- Abyssus
- Age of Empires Mobile: PC Edition
- RV There Yet
- Vapor World
Juli 2026 – Große Namen und Multiplayer-Fokus
Im Juli zieht das Tempo deutlich an. Neben klassischen Multiplayer-Titeln tauchen auch einige echte Fan-Lieblinge auf, darunter ein legendäres Franchise in neuer Form.
- Ascend to Zero
- Denshattack!
- Halo: Campaign Evolved
- Corsair Cove
- Mistfall Hunter
- SpeedRunners 2: King of Speed
- Wuthering Waves
August 2026 – Blockbuster-Vorbereitung
Der August bringt eine starke Mischung aus Story-lastigen Spielen und großen Überraschungstiteln. Besonders ein neues Kapitel einer bekannten Franchise sorgt bereits jetzt für Gesprächsstoff.
- Beast of Reincarnation
- Monsters are Coming! (Xbox Series X|S Launch)
- Grave Seasons
- Resonance: A Plague Tale Legacy
September 2026 – Open Worlds und starke Marken
Im September wird es deutlich größer: Open-World-Fans und Koop-Spieler bekommen hier einige der spannendsten Titel des Jahres.
- Screenbound
- Dune: Awakening
- Minecraft Dungeons 2
Oktober 2026 – Der Herbst beginnt mit Hochkarätern
Der Oktober setzt klar auf große Namen und starke Action-Erlebnisse. Besonders ein Titel sticht als potenzieller System-Seller heraus.
- Gears of War: E-Day
- Forever Ago
- Valor Mortis
Herbst 2026 – Kleine, aber besondere Projekte
Abseits der großen Blockbuster erscheinen auch charmante und ungewöhnliche Titel, die vor allem kreative Ideen in den Vordergrund stellen.
- Bluey’s Happy Snaps
- Deep Dish Dungeon
Winter 2026 – Ein mysteriöser Einzelrelease
Der Winter bleibt bewusst kompakt, setzt aber auf ein auffälliges Einzelspiel mit viel Atmosphäre.
- Armatus
Release-Fenster 2026 – Die große Mischung
Parallel zu den festen Monaten füllt sich Game Pass mit einer enorm breiten Auswahl an Spielen ohne genaues Datum. Hier steckt viel Experimentelles, aber auch potenzielle Hits.
- At Fate’s End
- Escape Academy 2: Back 2 School
- Erosion
- Freestyle Football 2
- Mariachi Legends
- Snap & Grab
- Tanuki: Pon’s Summer
- Tears of Metal
- The Eternal Life of Goldman
- There are no Ghosts at the Grand
- Tropico 7
- Vaunted
- Wildekin
- Witchbrook
2027 – Das Jahr der großen Marken-Rückkehr
Januar 2027
- Stranger Than Heaven
Februar 2027
Ein Monat, der gleich zwei absolute Schwergewichte bringt und die Erwartungen massiv nach oben schraubt.
- Persona 4 Revival
- Fable
März 2027
- Join Us
Spring 2027
- Spyro: A Realm Reborn
- The Expanse: Osiris Reborn
2027 Release Window – AAA, Sequels und neue Universen
2027 entwickelt sich zu einem der wichtigsten Jahre für Xbox Game Pass überhaupt. Große Studios, bekannte Marken und neue Projekte treffen hier aufeinander.
- Alien Deathstorm
- Bad Magpie
- Clockwork Revolution
- Magicians: The Devil’s Deal
- Moosa: Dirty Fate
- State of Decay 3
- Senua
- Vivarium
- Wo Long 2: Wings of Ember
2028 – Der Blick weit in die Zukunft
- Ark II
Unknown Release Window – Die große Mystery-Liste
Diese Titel haben noch kein konkretes Datum, zeigen aber, wie breit Microsofts Gaming-Portfolio inzwischen aufgestellt ist.
- Awaysis
- Buckshot Roulette
- Bushiden
- Crowsworn
- Darkwood 2
- Echo Weaver
- Harmonium: The Musical
- Marauders
- Nirvana Noir
- Persona 6
- Raji: Kaliyuga
- Sleight of Hand
- Way to the Woods
Game Pass wächst weiter zum globalen Gaming-Monster!
Die Liste zeigt deutlich: Xbox Game Pass entwickelt sich nicht nur weiter, sondern wächst in eine Dimension, die klassische Release-Zyklen zunehmend sprengt. Zwischen etablierten Marken wie Halo, Fable, Gears of War und neuen IPs entsteht ein konstant gefüllter Veröffentlichungsstrom über mehrere Jahre hinweg.
Besonders spannend bleibt, wie sich die Mischung aus AAA-Produktionen, Indie-Highlights und Überraschungsprojekten im finalen Line-up tatsächlich entfalten wird – denn viele der größten Titel stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung.
Welche Spiele von der Liste werdet ihr spielen und worauf freut ihr euch am meisten?
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es kommen so viele interessante Spiele, das ist der Hammer. Ich freue mich erstmal am meisten auf Gears.
Ik will endlich He-Man: Dragon Pearl of Destruction haben, da wäre ein Datum gut so langsam 😅✌🏻
Wahnsinn welche Kracher da Day One reinkommen. Ich könnte nicht glücklicher mit dem Game Pass sein und finde das Preis-Leistungs-Verhältnis fantastisch.
Bis auf fable ist kein Spiel dabei, das ich mir gekauft hätte. Aber umso besser, dann kann ich ja nur positiv überrascht werden
Wat is mit Gears.
Tropico 🥰
Kann da jetzt nicht explizit sagen worauf ich mich am meisten freue, aber in der engeren Auswahl wären Halo CE Remake, Gears E-Day, Persona 4 Revival, Persona 6 und State of Decay 3, kann sich aber noch ändern.
Sieht ein paar schöne Sachen dabei.
Freu mich auf Spyro, Persona, Fable, Stranger Than Heaven, Clockwork Revolution, Tropico, Grave Seasons und Witchbrook.
Weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mir deswegen GP hole oder irgendwann so in nem Sale.
Diese „Flut“ verändert gar nichts und fördert mehr das schädliche Verhalten, keine Spiele zu kaufen… Abos sind für den Markt in der From (Day One Releases) absolut schädlich…