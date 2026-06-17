Xbox Game Pass: Abo 2026 bis 2028: Diese Xbox-Spiele-Flut verändert alles – die komplette Mega-Übersicht

Xbox Game Pass 2026 bis 2028: Diese Spiele-Welle bringt Halo, Gears, Fable und viele Überraschungen.

Xbox Game Pass: Riesige Spiele-Welle bis 2028 angekündigt – das komplette Line-up im Überblick!

Der Xbox Game Pass steht vor einer der größten Inhaltswellen seiner Geschichte. Zwischen 2026 und 2028 füllt sich der Service mit einer Mischung aus Blockbustern, Indie-Highlights, Fortsetzungen großer Marken und völlig neuen IPs. Von Halo und Gears of War bis hin zu Fable, Persona und überraschenden Neuzugängen ist alles dabei.

Im Folgenden gibt es die komplette Übersicht – sortiert nach Zeitraum und mit den wichtigsten Titeln pro Phase

Hinweis: In dieser Liste werden nur Spiele aufgeführt, die bereits für das Abo bekannt sind. Microsoft wird für jeden Monat weitere Spiele ankündigen.

Juni 2026 – Der Start in einen vollen Sommer

Der Juni 2026 eröffnet die nächste Game-Pass-Phase mit einer Mischung aus kleineren kreativen Projekten und überraschenden Genre-Mixes. Besonders auffällig ist die Vielfalt zwischen Simulation, Strategie und experimentellen Indies.

Junkster

Shift at Midnight

Abyssus

Age of Empires Mobile: PC Edition

RV There Yet

Vapor World

Juli 2026 – Große Namen und Multiplayer-Fokus

Im Juli zieht das Tempo deutlich an. Neben klassischen Multiplayer-Titeln tauchen auch einige echte Fan-Lieblinge auf, darunter ein legendäres Franchise in neuer Form.

Ascend to Zero

Denshattack!

Halo: Campaign Evolved

Corsair Cove

Mistfall Hunter

SpeedRunners 2: King of Speed

Wuthering Waves

August 2026 – Blockbuster-Vorbereitung

Der August bringt eine starke Mischung aus Story-lastigen Spielen und großen Überraschungstiteln. Besonders ein neues Kapitel einer bekannten Franchise sorgt bereits jetzt für Gesprächsstoff.

Beast of Reincarnation

Monsters are Coming! (Xbox Series X|S Launch)

Grave Seasons

Resonance: A Plague Tale Legacy

September 2026 – Open Worlds und starke Marken

Im September wird es deutlich größer: Open-World-Fans und Koop-Spieler bekommen hier einige der spannendsten Titel des Jahres.

Screenbound

Dune: Awakening

Minecraft Dungeons 2

Oktober 2026 – Der Herbst beginnt mit Hochkarätern

Der Oktober setzt klar auf große Namen und starke Action-Erlebnisse. Besonders ein Titel sticht als potenzieller System-Seller heraus.

Gears of War: E-Day

Forever Ago

Valor Mortis

Herbst 2026 – Kleine, aber besondere Projekte

Abseits der großen Blockbuster erscheinen auch charmante und ungewöhnliche Titel, die vor allem kreative Ideen in den Vordergrund stellen.

Bluey’s Happy Snaps

Deep Dish Dungeon

Winter 2026 – Ein mysteriöser Einzelrelease

Der Winter bleibt bewusst kompakt, setzt aber auf ein auffälliges Einzelspiel mit viel Atmosphäre.

Armatus

Release-Fenster 2026 – Die große Mischung

Parallel zu den festen Monaten füllt sich Game Pass mit einer enorm breiten Auswahl an Spielen ohne genaues Datum. Hier steckt viel Experimentelles, aber auch potenzielle Hits.

At Fate’s End

Escape Academy 2: Back 2 School

Erosion

Freestyle Football 2

Mariachi Legends

Snap & Grab

Tanuki: Pon’s Summer

Tears of Metal

The Eternal Life of Goldman

There are no Ghosts at the Grand

Tropico 7

Vaunted

Wildekin

Witchbrook

2027 – Das Jahr der großen Marken-Rückkehr

Januar 2027

Stranger Than Heaven

Februar 2027

Ein Monat, der gleich zwei absolute Schwergewichte bringt und die Erwartungen massiv nach oben schraubt.

Persona 4 Revival

Fable

März 2027

Join Us

Spring 2027

Spyro: A Realm Reborn

The Expanse: Osiris Reborn

2027 Release Window – AAA, Sequels und neue Universen

2027 entwickelt sich zu einem der wichtigsten Jahre für Xbox Game Pass überhaupt. Große Studios, bekannte Marken und neue Projekte treffen hier aufeinander.

Alien Deathstorm

Bad Magpie

Clockwork Revolution

Magicians: The Devil’s Deal

Moosa: Dirty Fate

State of Decay 3

Senua

Vivarium

Wo Long 2: Wings of Ember

2028 – Der Blick weit in die Zukunft

Ark II

Unknown Release Window – Die große Mystery-Liste

Diese Titel haben noch kein konkretes Datum, zeigen aber, wie breit Microsofts Gaming-Portfolio inzwischen aufgestellt ist.

Awaysis

Buckshot Roulette

Bushiden

Crowsworn

Darkwood 2

Echo Weaver

Harmonium: The Musical

Marauders

Nirvana Noir

Persona 6

Raji: Kaliyuga

Sleight of Hand

Way to the Woods

Game Pass wächst weiter zum globalen Gaming-Monster!

Die Liste zeigt deutlich: Xbox Game Pass entwickelt sich nicht nur weiter, sondern wächst in eine Dimension, die klassische Release-Zyklen zunehmend sprengt. Zwischen etablierten Marken wie Halo, Fable, Gears of War und neuen IPs entsteht ein konstant gefüllter Veröffentlichungsstrom über mehrere Jahre hinweg.

Besonders spannend bleibt, wie sich die Mischung aus AAA-Produktionen, Indie-Highlights und Überraschungsprojekten im finalen Line-up tatsächlich entfalten wird – denn viele der größten Titel stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung.

Welche Spiele von der Liste werdet ihr spielen und worauf freut ihr euch am meisten?