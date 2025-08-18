Xbox Game Pass: Abo-Dienste sind schlecht fürs Geschäft, sagt Ex-PlayStation-Chef

Abonnementdienste wie der Xbox Game Pass sind schlecht für das Geschäft, sagt Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden.

Als ehemaliger Chef von PlayStation besitzt Shawn Layden langjährige Einblicke in das Spielegeschäft. Auch nach seinem Abgang spricht er regelmäßig über das Thema und teilt seine Ansichten darüber.

In einem kürzlichen Interview sprach er erneut über Abonnementdienste, wozu natürlich auch der Xbox Game Pass zählt. Er stellte dabei infrage, ob solche Modelle für Videospielentwickler gesund sind oder nicht. Es gäbe laut Layden viele Diskussionen. Auch darüber, Spiele bei ihrem Launch direkt in den Game Pass zu bringen und ob sie überhaupt profitabel sein können.

„Man kann alle möglichen finanziellen Tricks anwenden, um jede Art von Unternehmensdienstleistung profitabel erscheinen zu lassen, wenn man das möchte. Man streicht einfach genug Kosten aus der Bilanz und sagt, dass sie nicht mehr darin enthalten sind, und schon ist das Unternehmen profitabel. Die eigentliche Frage, die sich mir bei Dingen wie Game Pass stellt, ist: ‚Ist das für den Entwickler gesund?’“, so Layden gegenüber Gamesindustry.biz.

Er erklärte weiter, der Game Pass würde den Wert von Spielen mindern und dieses System sei für Entwickler weniger inspirierend.

„Sie schaffen keinen Mehrwert, bringen ihn auf den Markt, hoffen auf einen Boom, Gewinnbeteiligung, Überschüsse und all diese schönen Dinge. Es ist einfach nur: ‚Du zahlst mir X Dollar pro Stunde, ich entwickle dir ein Spiel, hier, stell es auf deine Server.‘“ „Ich glaube nicht, dass das für Spieleentwickler wirklich inspirierend ist.“

In seiner Ansicht, Spiele in den Game Pass zu bringen, würden deren Wert verringern, verwies er auf Grand Theft Auto VI, das niemals in einem Abonnementdienst starten würde.

„Kein Geringerer als Strauss Zelnik selbst hat gesagt, dass GTA niemals vom ersten Tag an in einem Abonnementdienst angeboten werden wird“,

Für Entwickler von Indie-Spielen sei das Modell möglicherweise aber profitabel. Man könne sich dadurch ein großes Publikum vom ersten Tag an sichern. Trotz allem sei es aber langfristig „schlecht für das Geschäft.“

Layden hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach zu Abonnementdiensten geäußert, wobei er den Xbox Game Pass von Microsoft stets kritisierte.

Parallelen sieht er auch in der Musikindustrie. Dort verdienen Künstler wegen der Streamingdienste immer weniger durch den Verkauf ihrer Musik. Sie haben durch den Verkauf von Konzerttickets aber immerhin noch eine weitere Einkommensquelle.

Im Vergleich mit Musikkonzerten sagte Layden: „Das Problem beim Gaming ist, dass wir nur den Launch haben. Das ist alles. Niemand will Geld bezahlen, um ins Studio zu kommen und Leuten beim Programmieren zuzusehen.“