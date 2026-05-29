Xbox Game Pass: Abo entfernt Metaphor ReFantazio und mehr Ende Mai 2026

Der Xbox Game Pass wird Ende Mai 2026 erneut aktualisiert. Wie bestätigt wurde, verlassen mehrere Spiele den Abo-Katalog zum 31. Mai und sind danach nicht mehr über den Dienst spielbar.

Betroffen sind insgesamt fünf Titel, die sowohl auf Konsole, Cloud als auch PC verfügbar waren. Dazu zählen unter anderem große Namen wie Metaphor: ReFantazio, Persona 4 Golden sowie Against the Storm.

Ebenfalls aus dem Abo entfernt werden Spray Paint Simulator und Crypt Custodian.

Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Mai 2026

Metaphor: ReFantazio (Konsole, Cloud und PC)

Spray Paint Simulator (Konsole, Cloud und PC)

Against the Storm (Konsole, Cloud und PC)

Persona 4 Golden (Konsole, Cloud und PC)

Crypt Custodian (Konsole, Cloud und PC)

Spieler haben noch bis zum Stichtag am 31. Mai 2026 die Möglichkeit, die Titel im Rahmen des Abonnements zu spielen oder sie mit einem Rabatt zu kaufen, bevor sie aus dem Katalog verschwinden.

Die Rotation gehört zum regulären Content-Wechsel des Xbox Game Pass, bei dem regelmäßig neue Spiele hinzukommen und andere den Dienst verlassen.

Werdet ihr ein Spiel vermissen oder kaufen, bevor es entfernt wird?