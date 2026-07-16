Xbox Game Pass: Abo erweitert das Angebot heute um ein neues Open-World-Mountainbike-Spiel

Wer auf rasante Downhill-Strecken und große Open Worlds steht, kann sich freuen: Mavrix by Matt Jones ist ab heute, dem 16. Juli 2026, im Xbox Game Pass verfügbar. Der Titel erscheint als Game Preview für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC und steht Abonnenten von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Entwickelt wurde das Spiel gemeinsam mit dem Profi-Mountainbiker und Red-Bull-Athleten Matt Jones. Mavrix setzt auf eine weitläufige Multiplayer-Open-World, in der Spieler über 100 Quadratkilometer große Landschaften mit Downhill-Strecken, Slopestyle-Lines und mehreren Bikeparks erkunden können.

Neben klassischen Rennen stehen auch freie Erkundung und kreative Fahrten im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Freunden lassen sich versteckte Herausforderungen entdecken, anspruchsvolle Sprünge meistern oder eigene Routen über das Gelände definieren.

Für den Wettbewerb sorgen globale Ranglisten, über die sich seltene Belohnungen freischalten lassen. Darüber hinaus verspricht das Spiel eine realistische Fahrphysik mit Dual-Stick-Steuerung, unabhängigen Bremshebeln sowie einer physikbasierten Federungs- und Fahrdynamik, die ein möglichst authentisches Mountainbike-Erlebnis vermitteln soll.

Auch abseits der Strecke gibt es einiges zu tun. Spieler können Sponsorenverträge abschließen, ihre Karriere als Profi-Rider vorantreiben und zahlreiche Fahrräder, Kleidung sowie Komponenten bekannter Mountainbike-Marken freischalten, um ihr persönliches Traum-Setup zusammenzustellen.

Da sich Mavrix by Matt Jones derzeit noch als Game Preview in Entwicklung befindet, können sich Inhalte und Funktionen bis zur finalen Veröffentlichung noch verändern.

Xbox Game Pass – Juli 2026

16. Juli 2026 – Mavrix by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch schwingt sich heute auf das Bike?