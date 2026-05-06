Xbox Game Pass: Abo erweitert Vorteile für Naval-Shooter-Spieler

Ab sofort stehen für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate neue In-Game-Boni im Free-to-Play-Titel World of Warships: Legends bereit, die auf Cloud, Konsole und PC genutzt werden können.

Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten ab heute exklusive wöchentliche in World of Warships: Legends-Missionen (mit Ressourcen als Belohnungen).

Der Online-Naval-Shooter setzt auf schnelle Gefechte, taktische Entscheidungen und Teamplay, während Spieler als Kapitäne Zugriff auf eine große Auswahl historisch inspirierter Kriegsschiffe erhalten. Darunter befinden sich bekannte Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und strategische Tiefe bieten.

Durch die Integration in den Game Pass erhalten Mitglieder zusätzliche Vorteile innerhalb des Spiels, während der Titel weiterhin plattformübergreifenden Fortschritt zwischen Konsole, Mobile und PC unterstützt.

calling all Captains! 🚢 Xbox Game Pass members get exclusive weekly missions (with resources as rewards 👀) in World of Warships: Legends starting today! pic.twitter.com/CEV0t4CNWe — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 4, 2026