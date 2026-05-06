Xbox Game Pass: Abo erweitert Vorteile für Naval-Shooter-Spieler

Ab sofort stehen für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate neue In-Game-Boni im Free-to-Play-Titel World of Warships: Legends bereit, die auf Cloud, Konsole und PC genutzt werden können.
Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten ab heute exklusive wöchentliche in World of Warships: Legends-Missionen (mit Ressourcen als Belohnungen).
Der Online-Naval-Shooter setzt auf schnelle Gefechte, taktische Entscheidungen und Teamplay, während Spieler als Kapitäne Zugriff auf eine große Auswahl historisch inspirierter Kriegsschiffe erhalten. Darunter befinden sich bekannte Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und strategische Tiefe bieten.
Durch die Integration in den Game Pass erhalten Mitglieder zusätzliche Vorteile innerhalb des Spiels, während der Titel weiterhin plattformübergreifenden Fortschritt zwischen Konsole, Mobile und PC unterstützt.
calling all Captains! 🚢
Xbox Game Pass members get exclusive weekly missions (with resources as rewards 👀) in World of Warships: Legends starting today! pic.twitter.com/CEV0t4CNWe
— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 4, 2026
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habs mal vor ein paar Jahren etwas gezockt… Nette Boni, aber der Funke wollte nicht ganz überspringen.
Was bedeutet Naval Shooter?
Noch nie gehört 😀
Ein Shooter mit Kampfschiffen 🤪.
Ahja ok, jetzt versteh ichs auch :D:D
Danke 😀
Sagt man das echt so ? 😀
Höre ich persönlich auch zum ersten Mal 🙈.
Ich kann mit den ganzen Ingamezeug einfach überhaupt nichts anfangen, paar Mal abgeholt, bis ich gemerkt habe, das ich die Spiele dazu nie spiele 🫢 und wenn wäre es mir trotzdem egal.
Bin nicht so der Freund von Seeschlachten.
Hat mich irgendwie nie abgeholt dieses Game 😅 danke für die Info
Huhuu ein Navy Shooter 😉 139 Rezensionen auf Steam, wird etwas träge sein…
is halt eigentlich kein Shooter und dann gibt es noch das langatmigere WoWs auf Steam.
Auch darf man nicht vergessen dass es auf Mobile (IOS/ANDROID), Playstation, Xbox, STEAM PC, XBOX PC und XCLOUD gespielt wird. Das senkt halt auch die Zahlen einzelner Stores.
Für mich nicht interessant.
Da bin ich auch raus laufend auf Schiffe zu treffen die für viel Geld gekauft sind und ein mit ein bis zwei Salven versenken selbst zu dritt null Chance 😅😂
So viel Umfang:D und so wenig ahnung von mir:D