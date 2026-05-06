Xbox Game Pass: Abo erweitert Vorteile für Naval-Shooter-Spieler

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Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten ab sofort zusätzliche Inhalte im Free-to-Play-Titel.

Ab sofort stehen für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate neue In-Game-Boni im Free-to-Play-Titel World of Warships: Legends bereit, die auf Cloud, Konsole und PC genutzt werden können.

Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten ab heute exklusive wöchentliche in World of Warships: Legends-Missionen (mit Ressourcen als Belohnungen).

Der Online-Naval-Shooter setzt auf schnelle Gefechte, taktische Entscheidungen und Teamplay, während Spieler als Kapitäne Zugriff auf eine große Auswahl historisch inspirierter Kriegsschiffe erhalten. Darunter befinden sich bekannte Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und strategische Tiefe bieten.

Durch die Integration in den Game Pass erhalten Mitglieder zusätzliche Vorteile innerhalb des Spiels, während der Titel weiterhin plattformübergreifenden Fortschritt zwischen Konsole, Mobile und PC unterstützt.

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13 Kommentare Added

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  1. Ash2X 334720 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:06 Uhr

    Habs mal vor ein paar Jahren etwas gezockt… Nette Boni, aber der Funke wollte nicht ganz überspringen.

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  3. Nibelungen86 353945 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.05.2026 - 08:17 Uhr

    Ich kann mit den ganzen Ingamezeug einfach überhaupt nichts anfangen, paar Mal abgeholt, bis ich gemerkt habe, das ich die Spiele dazu nie spiele 🫢 und wenn wäre es mir trotzdem egal.

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  5. Rotten 120725 XP Man-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 08:28 Uhr

    Hat mich irgendwie nie abgeholt dieses Game 😅 danke für die Info

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  6. Economic 101610 XP Profi User | 06.05.2026 - 08:40 Uhr

    Huhuu ein Navy Shooter 😉 139 Rezensionen auf Steam, wird etwas träge sein…

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    • LowRezGuy 2220 XP Beginner Level 1 | 06.05.2026 - 09:04 Uhr
      Antwort auf Economic

      is halt eigentlich kein Shooter und dann gibt es noch das langatmigere WoWs auf Steam.

      Auch darf man nicht vergessen dass es auf Mobile (IOS/ANDROID), Playstation, Xbox, STEAM PC, XBOX PC und XCLOUD gespielt wird. Das senkt halt auch die Zahlen einzelner Stores.

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  8. Ralle89 140805 XP Master-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 09:15 Uhr

    Da bin ich auch raus laufend auf Schiffe zu treffen die für viel Geld gekauft sind und ein mit ein bis zwei Salven versenken selbst zu dritt null Chance 😅😂

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