Xbox Game Pass: Abo feiert starkes 2. Quartal mit über 40 neuen Spielen und Top-Wertungen

Der Xbox Game Pass verzeichnet im zweiten Quartal 2025 (April, Mai, Juni) ein starkes Wachstum und unterstreicht seine Position als führender Abo-Service für digitale Spiele.
Insgesamt wurden 48 neue Titel in das Angebot aufgenommen, was einem Zuwachs von zwei Spielen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist die hohe Zahl an Day-One-Releases: 17 Spiele standen ihren Abonnenten direkt zum Start zur Verfügung, ein Plus von sechs gegenüber dem Vorjahresquartal.
Microsoft selbst konnte seine Präsenz im Xbox Game Pass deutlich ausbauen und veröffentlichte elf Titel, zehn mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Qualität des Line-ups spiegelt sich auch in den Wertungen wider. Mit einer durchschnittlichen OpenCritic-Bewertung von 78,4 Punkten, einem Anstieg um 0,5 Punkte im Jahresvergleich, präsentiert sich die Spieleauswahl vielseitig und hochwertig. Den höchsten Score erreichte das Rollenspiel Metaphor Re-Fantazio mit herausragenden 93 Punkten und markiert damit den Höhepunkt des Quartals.
Der Xbox Game Pass Q2 2025 überzeugt durch seine breite Mischung aus neuen Releases, exklusiven Veröffentlichungen und einer starken Performance seitens der Microsoft Studios.
Das Quartal belegt eindrucksvoll, wie dynamisch und qualitativ stark das Angebot des Game Pass mittlerweile geworden ist und wie es weiterhin Spieler weltweit mit neuen Inhalten und starken Veröffentlichungen begeistert.
Geile Zugänge. Gezockt habe ich aber tatsächlich davon nur vier. Ich hatte aber auch keinen Urlaub und mein Jahr war turbulent.
Jetzt habe ich aber bald knapp einen Monat Urlaub und da werde ich die Buttons glühen lassen.
Also aktuell habe ich noch ein Jahr GP Ultimate. Ich werde wahrscheinlich nochmal auf drei Jahre aufstocken und danach muss ich sehen.
Aktuell ist der GP für mich geil, da ich der Alleinverdiener bin solange meine Verlobte noch studiert ist das echt ein Segen weil gute Sparmethode. Danach kommen hoffentlich Kids ins Spiel aber meine alte geht dann auch wieder Vollzeit arbeiten, dann sieht eh alles anders aus. 😂
Ich hab nur den GP Core,reicht mir um etwas online zu datteln,ich komme gar nicht dazu alles zu zocken und wenn fliegen die Spiele ja auch wieder raus,am Ende ist man trotzdem gezwungen sie zu kaufen
Also in letzter Zeit (uns da spreche ich von nem großen Zeitraum) sind echt nur wenig gute Spiele raus gegangen. Das was alles gecancelt wurde, konnte zu 95% imo bedenkenlos weg.
Aber recht hast du natürlich trotzdem. Core ist völlig ausreichend bei Familie, Arbeit und anderen Verpflichtungen. Kommt halt auf einen selbst drauf an.
Mein GP Ultimate fliegt Ende des Jahres raus. Er lohnt sich für mich überhaupt nicht. Die meisten Spiele kaufe ich auch noch auf Steam und ich denke dass sich das in Zukunft auch nicht ändern wird.
Meiner ist im September ausgelaufen. Vermissen tue ich ihn nicht, sondern freue mich gerade über viele gute Spiele, die ich irgendwann mal im Sale gekauft habe. Jetzt kann ich erstmal meinen „EdgarPass“ zwei Jahre für lau spielen und kaufe ab und an punktuell neue Spiele dazu.
Irgendwie habe ich den Eindruck, als wäre die Kündigungswelle bei Xbox doch größer gewesen, sodass sie jetzt eine große Marketingkampagne fahren. Wenn man sich die gefeierten Spiele mal ansieht, dürfte die schwer Erfolg haben.
“ Jetzt kann ich erstmal meinen „EdgarPass“ zwei Jahre für lau spielen und kaufe ab und an punktuell neue Spiele dazu.“
Läuft bei mir dann in einem Jahr wahrscheinlich genauso und ich freu mich drauf 😊
Es ist sicher diskutierbar, ob man ein Far Cry 4 für 15/30 Euro im Abo abfeiern sollte. Das Spiel habe ich vor unzähligen Jahren für 20 Euro gekauft. Auch gute neuere Spiele, z. B. Against the Storm, gab es schon für 15 Euro im Sale.
Nehme ich den ganzen alten Kram raus und die Spiele, die mich nicht interessieren, bleibt nur noch Expedition 33. Das gab es auch schon für 40 Euro zu kaufen und die meisten dürften an dem Spiel zwei Monate gesessen haben.
Aber ist es nicht wichtig, dass man alles so macht, wie die anderen? 😉
Glaub ich bin eher massiv vom Marketing genervt. Die versuchen einem mittlerweile alles schön zu reden. Hier sind es uralte Spiele mit guten Wertungen aus der Xbox One Zeit. Das ist bei mir auf der Arbeit an vielen Punkten ähnlich.
Der Höhepunkt war ja noch, als Ubisoft letztens den Verfall des Aktienkurses in drei Jahren von 50 auf 6 Euro als Sieg gefeiert hat. Bei den Sondervermögen unserer Regierung sollte man auch nicht tief genug bohren – das machen ja schon die Wirtschaftsweisen.
Barbie spiel anpreisen und darunter Warcraft passt 😀
Meine letzten 5 Käufe, die ich auch stetig Spiele (habe/werde):
AC-Shadows, 2 point Museum, Midnight, Battlefield 6 und gerade spiele ich Anno 119.
Was fällt auf?
Genau kein einziges Spiel im GP…
Und wenn ich dann ins nächste Jahr schaue: ganz oben auf der Liste neben Midnight steht 007. Für viele ist es GTA, das so viel Zeit fressen wird das genau diese Ziel Gruppe erstmal kein GP brauchen wird.
Dazu gesellt sich dann Anfang des Jahres ja noch Resident Evil.
Qualität vor Quantität würde ich begrüßen.
Bisher hat mich das aber auch nicht gestört, da ich umgerechnet ca 3€ im Monat gezahlt habe.
Wo sind die AAA(A) exklusiv wo man dann direkt an Microsoft denkt?
Ich sehe da aktuell auf anhieb keinen einzigen Titel für 2026.
Eigentlich alles wird jetzt aus Angst vor GTA, was für Ende 2026 geplant war, Richtung 2027 gehen.
p.s. Hinzu kommt das Ich glaube das GTA 2026 nicht mal kommt und dadurch vieles immer weiter nach hinten geschoben wird.