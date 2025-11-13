Xbox Game Pass: Abo feiert starkes 2. Quartal mit über 40 neuen Spielen und Top-Wertungen

Xbox Game Pass Q2 2025: Microsoft feiert starkes Quartal mit über 40 neuen Spielen und Top-Wertungen

Der Xbox Game Pass verzeichnet im zweiten Quartal 2025 (April, Mai, Juni) ein starkes Wachstum und unterstreicht seine Position als führender Abo-Service für digitale Spiele.

Insgesamt wurden 48 neue Titel in das Angebot aufgenommen, was einem Zuwachs von zwei Spielen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist die hohe Zahl an Day-One-Releases: 17 Spiele standen ihren Abonnenten direkt zum Start zur Verfügung, ein Plus von sechs gegenüber dem Vorjahresquartal.

Microsoft selbst konnte seine Präsenz im Xbox Game Pass deutlich ausbauen und veröffentlichte elf Titel, zehn mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Qualität des Line-ups spiegelt sich auch in den Wertungen wider. Mit einer durchschnittlichen OpenCritic-Bewertung von 78,4 Punkten, einem Anstieg um 0,5 Punkte im Jahresvergleich, präsentiert sich die Spieleauswahl vielseitig und hochwertig. Den höchsten Score erreichte das Rollenspiel Metaphor Re-Fantazio mit herausragenden 93 Punkten und markiert damit den Höhepunkt des Quartals.

Der Xbox Game Pass Q2 2025 überzeugt durch seine breite Mischung aus neuen Releases, exklusiven Veröffentlichungen und einer starken Performance seitens der Microsoft Studios.

Das Quartal belegt eindrucksvoll, wie dynamisch und qualitativ stark das Angebot des Game Pass mittlerweile geworden ist und wie es weiterhin Spieler weltweit mit neuen Inhalten und starken Veröffentlichungen begeistert.