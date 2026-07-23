Xbox Game Pass: Abo-Idee ist „leider nicht aufgegangen“ laut Forza Horizon-Veteran

Der ehemalige Forza-Horizon-Entwickler Mike Brown erklärt, warum Xbox Game Pass seiner Ansicht nach hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director von Forza Horizon 5, hat sich zur aktuellen Situation bei Xbox und Game Pass geäußert. Seiner Ansicht nach war der Abo-Dienst eine gute Idee mit einem klaren Fokus auf die Spieler – wirtschaftlich habe das Konzept jedoch nicht die erhofften Ergebnisse geliefert.

Brown bezeichnete die Entwicklung als traurig. Microsoft habe enorme Summen in Xbox Game Pass investiert, zahlreiche Studios übernommen, Spiele finanziert und Arbeitsplätze geschaffen – alles mit dem Ziel, den Abonnenten regelmäßig neue Titel bereitzustellen.

„Ich glaube, die Realität ist, dass einfach nicht genug Menschen das Abonnement zu dem Preis abgeschlossen haben, der notwendig gewesen wäre, um das Geschäftsmodell tragfähig zu machen.“

Gute Idee, aber wirtschaftlich nicht erfolgreich

Nach Ansicht von Brown sei Game Pass grundsätzlich ein spielerfreundliches Konzept gewesen. Ein bezahlbares Abonnement mit einer großen Auswahl an Spielen habe Entwicklern die Möglichkeit gegeben, Projekte umzusetzen, die ohne diese Finanzierung möglicherweise nie entstanden wären.

„Das Konzept von Xbox Game Pass war gut. Es war eine gute Idee: ein erschwingliches Abonnement, mehr Spiele für mehr Menschen und eine vielfältige Auswahl an Titeln. Leider hat es nicht ganz funktioniert. Das ist wirklich schade.“

Brown sieht darin einen der Gründe für die aktuellen Umstrukturierungen bei Xbox. Studios würden geschlossen oder ausgegliedert und zahlreiche Entwickler verlören ihre Arbeitsplätze. Zugleich betonte er, dass er einzelne Verantwortliche bei Xbox nicht als Schuldige sehe, sondern vielmehr das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsmodells.

Die Aussagen spiegeln Browns persönliche Einschätzung wider. Microsoft selbst hat sich nicht dazu geäußert, dass Xbox Game Pass wirtschaftlich gescheitert sei oder die aktuellen Umstrukturierungen darauf zurückzuführen seien.