Xbox Game Pass: Abo-Idee ist „leider nicht aufgegangen“ laut Forza Horizon-Veteran

Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director von Forza Horizon 5, hat sich zur aktuellen Situation bei Xbox und Game Pass geäußert. Seiner Ansicht nach war der Abo-Dienst eine gute Idee mit einem klaren Fokus auf die Spieler – wirtschaftlich habe das Konzept jedoch nicht die erhofften Ergebnisse geliefert.
Brown bezeichnete die Entwicklung als traurig. Microsoft habe enorme Summen in Xbox Game Pass investiert, zahlreiche Studios übernommen, Spiele finanziert und Arbeitsplätze geschaffen – alles mit dem Ziel, den Abonnenten regelmäßig neue Titel bereitzustellen.
„Ich glaube, die Realität ist, dass einfach nicht genug Menschen das Abonnement zu dem Preis abgeschlossen haben, der notwendig gewesen wäre, um das Geschäftsmodell tragfähig zu machen.“
Gute Idee, aber wirtschaftlich nicht erfolgreich
Nach Ansicht von Brown sei Game Pass grundsätzlich ein spielerfreundliches Konzept gewesen. Ein bezahlbares Abonnement mit einer großen Auswahl an Spielen habe Entwicklern die Möglichkeit gegeben, Projekte umzusetzen, die ohne diese Finanzierung möglicherweise nie entstanden wären.
„Das Konzept von Xbox Game Pass war gut. Es war eine gute Idee: ein erschwingliches Abonnement, mehr Spiele für mehr Menschen und eine vielfältige Auswahl an Titeln. Leider hat es nicht ganz funktioniert. Das ist wirklich schade.“
Brown sieht darin einen der Gründe für die aktuellen Umstrukturierungen bei Xbox. Studios würden geschlossen oder ausgegliedert und zahlreiche Entwickler verlören ihre Arbeitsplätze. Zugleich betonte er, dass er einzelne Verantwortliche bei Xbox nicht als Schuldige sehe, sondern vielmehr das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsmodells.
Die Aussagen spiegeln Browns persönliche Einschätzung wider. Microsoft selbst hat sich nicht dazu geäußert, dass Xbox Game Pass wirtschaftlich gescheitert sei oder die aktuellen Umstrukturierungen darauf zurückzuführen seien.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tja, steckt sicher Wahrheiten hinter seinen Aussagen. Offizielles wird man von Seiten MS es nie dazu hören.
Die Zahlen sind weit unter denen die MS ursprünglich geplant hatte.
Bleibe dabei das Day one Releases nix im GP zu suchen haben. Day one raus und günstiger anbieten so wie es zb auf PS ist, da kommen die Spiele bedeutend später rein, bietet aber trotzdem ne gute Palette an Spielen meiner Meinung nach.
Ja Microsoft hat sich da einiges mehr erhofft 🤷🏻♂️
Traurig, dass solch ein kundenfreundliches Modell nicht ganz aufgeht, das Xbox One Desaster hat auch viel dazu beigetragen, die Konsole Basis hätte größer sein müssen.
Ich sehe es tatsächlich wie er, deswegen denken ich auch das langfristig die Day One Release verschwinden werden.
Der traurige Ex mal wieder… Anders kann er ja auch keine Werbung für sein Spiel machen.
Schaue wir doch mal wie sich sein Game ohne GamePass so schlagen wird …
Ohne Game Pass hätte ich Forza gar nicht ausprobiert
Die aktuellen Zahlen zu Verkäufen und Subscription Services sagen ganz klar, dass der Typ hier keine Ahnung hat. Verkaufszahlen einzelner Spiele sind klar rückläufig während Subs steigen. Das zeigt ganz klar, dass die Mehrheit im Moment kein Geld für teure Einzelkäufe von Spiele hat und dankbar ist für den GamePass. Diese Pappenheimer schießen nur immer gegen den GP weil ihre Boni an die verkaufszahlen gekoppelt sind, so wie das früher mal war. Selbst Schuld, wer den Vertrag verpasst hat zu modernisieren. Hört auf uns Spielern den GP schlechtzureden, weil ihr Schnösel Boni verpasst.
Außerdem gehen die von der Milchmädchenrechnung aus, dass die Spieler jedes Game einzeln zum Vollpreis kaufen würden, welches Sie im GamePass spielen, wenn es selbigen nicht gäbe, was ganz klar nicht der Fall ist. Lasst euch nicht verarschen☠️