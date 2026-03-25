Xbox Game Pass: Abo könnte günstiger werden – neue Abo-Stufen laut Bericht geplant

Xbox erwägt unter Asha Sharma neue, preisgünstigere Abo-Stufen für den Xbox Game Pass, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass sich der Xbox Game Pass vor einer möglichen Neuausrichtung befindet.

Unter der Leitung von Asha Sharma wird offenbar darüber nachgedacht, das Abo-Modell durch zusätzliche, preisgünstigere Stufen zu erweitern. Ziel ist es, den Dienst für ein noch breiteres Publikum zugänglich zu machen.

Laut Informationen des Branchenportals The Information, verfolgt Xbox damit eine klare Strategie. Künftige Konsolen und Dienste wie der Game Pass sollen stärker auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten werden.

Eine zentrale Rolle könnten dabei neue Abonnement-Modelle spielen, die mit niedrigeren Preisen zusätzliche Spieler ansprechen.

Konkrete Details zu möglichen Funktionen oder Preisstrukturen dieser neuen Stufen sind bislang nicht bekannt. Unklar bleibt auch, ob günstigere Abos mit Einschränkungen verbunden sein könnten, etwa beim Zugriff auf Inhalte oder Funktionen.

Die Überlegungen zeigen jedoch, dass Xbox weiterhin an der Weiterentwicklung seines Abo-Dienstes arbeitet und neue Wege sucht, um die Reichweite zu erhöhen. Der Game Pass gilt bereits jetzt als zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems und könnte durch neue Modelle noch flexibler gestaltet werden.