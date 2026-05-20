Xbox Game Pass: Abo legt heute diese fünf Spiele nach

Ab heute erweitert Xbox den Xbox Game Pass erneut um mehrere neue Spiele für Cloud, Konsole und PC. Aber die ganze Welt spielt sowieso nur noch Forza Horizon 6, oder?
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 20. Mai 2026 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Remnant II (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
Während einige Titel bereits zuvor über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar waren, stehen sie ab heute zusätzlich auch im Game Pass Premium zur Verfügung.
Damit wächst das Angebot des Abodienstes erneut weiter und deckt heute eine breite Mischung aus Survival, Action, Simulation und familienfreundlichen Spielen ab.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich heute nichts dabei. Bin ja mit Forza Horizon 6 erstmal beschäftigt. ❤️ Danke für die Info. 👍🏻
Für mich auch nichts dabei leider. Gestern ist bei mir Forza Motorsport das aller erste Mal abgestürzt. Mitten im Online Rennen, als ich Erster war. Pünktlich zum Start von Horizon 🤣
Ist nichts dabei für mich, warte auf Luna Abyss und Echo Generation 2.
Nichts dabei diesmal aber Danke für die Info