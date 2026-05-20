Xbox Game Pass: Abo legt heute diese fünf Spiele nach

Der Xbox Game Pass erweitert heute sein Angebot um mehrere neue Titel für Konsole, PC und Cloud.

Ab heute erweitert Xbox den Xbox Game Pass erneut um mehrere neue Spiele für Cloud, Konsole und PC. Aber die ganze Welt spielt sowieso nur noch Forza Horizon 6, oder?

Xbox Game Pass – Mai 2026

20. Mai 2026 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

20. Mai 2026 – My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20. Mai 2026 – Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

20. Mai 2026 – Remnant II (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20. Mai 2026 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass

Während einige Titel bereits zuvor über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar waren, stehen sie ab heute zusätzlich auch im Game Pass Premium zur Verfügung.

Damit wächst das Angebot des Abodienstes erneut weiter und deckt heute eine breite Mischung aus Survival, Action, Simulation und familienfreundlichen Spielen ab.