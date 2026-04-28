Xbox Game Pass: Abo legt stark nach – dieses neue Sci-Fi-Spiel ist ab heute verfügbar

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Ein neues Sci-Fi-Adventure erweitert den Xbox Game Pass ab heute.

Das Abo von Xbox Game Pass erweitert sein April-Line-up um einen neuen Sci-Fi-Titel, der ab sofort verfügbar ist und direkt zum Start für Mitglieder freigeschaltet wird.

Im Fokus steht dabei Aphelion, ein neuer Day-One-Zugang für ein storybasiertes Action-Adventure.

Mit Aphelion ergänzt ein filmisches Sci-Fi-Adventure das Angebot des Services. Der Titel ist ab dem 28. April 2026 direkt im Abo spielbar und wird ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten bereitgestellt.

Das Spiel erscheint auf mehreren Plattformen und ist über Cloud-Gaming, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte sowie PC zugänglich. Damit erweitert der Titel die Verfügbarkeit innerhalb des Abo-Ökosystems deutlich und setzt auf flexible Nutzung über verschiedene Geräte hinweg.

Im Zentrum steht ein Sci-Fi-Setting am Rand des Sonnensystems, in dem Spieler als ESA-Astronauten eine unerforschte Welt erkunden und ein Absturzrätsel auf einem fremden Planeten aufklären müssen. Dabei spielt auch das Überleben in einer feindlichen Umgebung eine zentrale Rolle.

Xbox Game Pass – April 2026

  • 28. April 2026 – Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Aphelion erscheint am 28. April 2026 für Xbox Series X|S, PC (Steam), Cloud und Handheld-Geräte im Xbox Game Pass und scheint ein echter Geheimtipp zu sein.

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12 Kommentare Added

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  1. Robilein 1255930 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.04.2026 - 08:28 Uhr

    Sehr geil, danke für die Info. Da freue ich mich echt riesig drauf. Ich liebe einfach die Don’t Nod Spiele🙂

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  2. Rob Acid 17830 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.04.2026 - 08:36 Uhr

    Freue ich mich schon übelst drauf, allerdings muss es sich die Spielzeit mit Diablo teilen.

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