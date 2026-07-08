Xbox Game Pass: Abo schenkt Spielern neue Belohnungen in League of Legends und Wuthering Waves

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Xbox Game Pass: Neue Ingame-Vorteile für League of Legends und Wuthering Waves angekündigt.

Mitglieder des Xbox Game Pass erhalten in den kommenden Tagen neue Ingame-Vorteile für League of Legends und Wuthering Waves. Neben einem neuen spielbaren Champion warten exklusive Belohnungen und Bonusgegenstände auf Abonnenten.

Ab sofort können Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass-Mitglieder den neuen League of Legends-Champion Locke, the Ashen Exorcist, nutzen. Der Mid-Lane-Assassine ist darauf spezialisiert, Gegner schnell auszuschalten und kleine Vorteile konsequent auszubauen.

Am 10. Juli folgen außerdem neue Vorteile für Wuthering Waves auf Xbox Series X|S und PC. Nach jedem Versions-Update können sich Game Pass-Mitglieder besondere Ingame-Belohnungen sichern. Dazu gehören:

  • 2× Morphable Echo
  • 10× Premium Tuner
  • 30.000 Shell Credit
  • Das Xbox-exklusive Sigil „Paths and Possibilities“ als einmalige Belohnung

Die neuen Inhalte stehen Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential sowie PC Game Pass-Mitgliedern zur Verfügung und erweitern das Angebot an exklusiven Vorteilen innerhalb des Abonnementdienstes.

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