Xbox Game Pass: Abo startet mit sechs frischen Spielen in einer Woche

In dieser Woche liefert der Xbox Game Pass ein besonders abwechslungsreiches Update, das euch quer durch mehrere Genres führt. Den Anfang macht Relooted, das ab dem 10. Februar verfügbar ist und euch in ein afrikanisch futuristisches Szenario versetzt. Ihr stellt eine Crew zusammen, plant eure Fluchtwege und versucht, echte afrikanische Artefakte aus westlichen Museen zurückzuholen. Die Mischung aus Heist Planung und schneller Ausführung sorgt für einen ungewöhnlichen Ansatz, der sich klar von klassischen Actiontiteln abhebt.

Am 12. Februar folgen gleich drei weitere Spiele.

BlazBlue Entropy Effect X bringt euch ein Roguelite Abenteuer im bekannten Universum der Reihe. Die 2D Präsentation setzt auf markante Animationen, während das Kampfsystem mit schnellen Abläufen und präzisen Eingaben überzeugt. Parallel dazu startet Roadside Research im Game Preview Programm.

Hier landet ihr als Alien auf der Erde und betreibt eine Tankstelle, um unauffällig Daten über Menschen zu sammeln. Ihr scannt, experimentiert und versucht, den Verdachtsbalken niedrig zu halten, während ihr euch durch den Alltag der Besucher arbeitet. Ebenfalls am selben Tag erscheint Starsand Island, das euch in eine ruhige Inselwelt entführt. Ihr verbringt entspannte Tage mit Tieren, erkundet Wälder und genießt eine Atmosphäre, die bewusst auf Entschleunigung setzt.

Nur einen Tag später, am 13. Februar, erscheint High On Life 2 direkt zum Launch im Game Pass. Die Fortsetzung setzt erneut auf sprechende Alien Waffen, überdrehte Figuren und eine Geschichte, die euch quer durch die Galaxie führt. Eine intergalaktische Verschwörung bedroht die Menschheit, und ihr kämpft euch mit Humor und Chaos durch exotische Schauplätze.

Ebenfalls am 13. Februar kehrt Kingdom Come Deliverance zurück in den Game Pass. Das Rollenspiel setzt auf historische Genauigkeit und erzählt eine persönliche Geschichte im Heiligen Römischen Reich. Ihr erkundet Dörfer, Wälder und Burgen, während ihr Entscheidungen trefft, die den Verlauf eurer Reise beeinflussen.

Xbox Game Pass – Februar 2026

10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit diesen sechs Titeln präsentiert der Game Pass eine Woche, die von intensiver Action bis hin zu ruhigen Inselmomenten alles abdeckt und euch eine breite Auswahl an neuen Abenteuern bietet.