Xbox Game Pass: Abo überrascht im November 2025 mit Rekordzahlen

Xbox Game Pass überrascht im November 2025 mit Rekordzahlen – das Wachstum fällt deutlich höher aus als erwartet.

Mit freundlicher Unterstützung von „Baiisun“ stellen wir euch heute einen Rückblick auf den Xbox Game Pass-Monat November 2025 vor. 21 neue Spiele, 12 Day‑One‑Releases und ein Topscore von 90 – der Game Pass liefert im November 2025 eine seiner stärksten Monatsleistungen.

Der Xbox Game Pass verzeichnet im November 2025 einen deutlichen Zuwachs an neuen Spielen und Day‑One‑Veröffentlichungen. Insgesamt wurden 21 Titel in den Katalog aufgenommen, was einem Anstieg von elf Spielen im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Besonders auffällig ist die hohe Zahl an Day‑One‑Releases, die mit zwölf Neuerscheinungen einen Zuwachs von acht Titeln gegenüber dem Vorjahresmonat zeigt.

Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Game Pass als Plattform für Erstveröffentlichungen und als strategisches Instrument für Publisher, um neue Spiele direkt einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Unter den hinzugefügten Spielen befindet sich lediglich ein Titel, der von Microsoft selbst veröffentlicht wurde, was im Jahresvergleich einem Rückgang von drei Veröffentlichungen entspricht. Trotz der geringeren First‑Party‑Beteiligung erreichte der Monat eine hohe Qualitätsdichte.

Den höchsten OpenCritic‑Score erzielte 1000xResist mit einer Bewertung von 90 Punkten. Der durchschnittliche OpenCritic‑Wert aller hinzugefügten Spiele lag bei 72,8 Punkten und damit um 5,3 Punkte unter dem Vorjahreswert.

Eine breite Auswahl an neuen Spielen, eine starke Präsenz von Day‑One‑Titeln und eine insgesamt solide Qualitätsbasis, macht den Game Pass im November 2025 zu einem der inhaltsstärksten Monate des Jahres.

Damit bestätigt sich, dass der Xbox Game Pass im November 2025 nicht nur inhaltlich weiterwächst, sondern auch qualitativ auf hohem Niveau bleibt.