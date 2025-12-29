Xbox Game Pass: Abo überrascht im November 2025 mit Rekordzahlen

Mit freundlicher Unterstützung von „Baiisun“ stellen wir euch heute einen Rückblick auf den Xbox Game Pass-Monat November 2025 vor. 21 neue Spiele, 12 Day‑One‑Releases und ein Topscore von 90 – der Game Pass liefert im November 2025 eine seiner stärksten Monatsleistungen.
Der Xbox Game Pass verzeichnet im November 2025 einen deutlichen Zuwachs an neuen Spielen und Day‑One‑Veröffentlichungen. Insgesamt wurden 21 Titel in den Katalog aufgenommen, was einem Anstieg von elf Spielen im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Besonders auffällig ist die hohe Zahl an Day‑One‑Releases, die mit zwölf Neuerscheinungen einen Zuwachs von acht Titeln gegenüber dem Vorjahresmonat zeigt.
Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Game Pass als Plattform für Erstveröffentlichungen und als strategisches Instrument für Publisher, um neue Spiele direkt einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Unter den hinzugefügten Spielen befindet sich lediglich ein Titel, der von Microsoft selbst veröffentlicht wurde, was im Jahresvergleich einem Rückgang von drei Veröffentlichungen entspricht. Trotz der geringeren First‑Party‑Beteiligung erreichte der Monat eine hohe Qualitätsdichte.
Den höchsten OpenCritic‑Score erzielte 1000xResist mit einer Bewertung von 90 Punkten. Der durchschnittliche OpenCritic‑Wert aller hinzugefügten Spiele lag bei 72,8 Punkten und damit um 5,3 Punkte unter dem Vorjahreswert.
Eine breite Auswahl an neuen Spielen, eine starke Präsenz von Day‑One‑Titeln und eine insgesamt solide Qualitätsbasis, macht den Game Pass im November 2025 zu einem der inhaltsstärksten Monate des Jahres.
Damit bestätigt sich, dass der Xbox Game Pass im November 2025 nicht nur inhaltlich weiterwächst, sondern auch qualitativ auf hohem Niveau bleibt.
Haben einige wohl nur die Überschrift gelesen 😁
Ich mag den GP immernoch sehr… zumindest zum „alten“ Preis.
Ah, OK. Ein Zuwachs an Spielen, nicht Spielern… Mangel an Spielen hatte ich eigentlich nie. Der Preis ist mein Problem. Wenn ich schon nicht die 200 Games zocken könnte, bringen mir auch 300 nichts.
Ging mir auch so. Hatte nach der Unterschrift erwartet, dass die Spielerzahlen gestiegen sind. Aber das hätte nach der Preissteigerung auch kaum Sinn gegeben
Solltest du O2 Kunde sein kannst du 12 Monate Xbox Ultimate für 16,99€ pro Monat bekommen, oder monatlich Kündbar für 17,99€
Ich fand den November auch stark, sind auch ein paar Titel dabei die man so gar nicht auf den Schirm hatte. Finde es auch sehr cool das mal solche alten Games wieder ausgegraben werden wie z.B Tomb Raider. Ist uralt aber doch sehr geil.
Subjektiv ist Ende des Jahres ja auch immer viel Los bei neuen Releases
Ich dachte es geht um Abonnements. Wahrlich eine Überraschung dass es um diese nicht geht.
Ja die Anzahl an Spielen ist für mich irrelevant.
Suche mir gezielt 1,2,3 Spiele raus und dann reicht das
Also ich bin mit dem GP zufrieden, natürlich vestehe ich den Aufschrei mit der Preissteigerung, da ich aber noch den alten Preis bezahle, ist das für mich noch vertretbar, freue mich schon auf die nächsten Spiele die in den GP in 2026 kommen, mal schauen was da auf uns wartet.