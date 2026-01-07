Xbox Game Pass: Abo überrascht im Q4 2025 mit massivem Content‑Boost

24 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Image via baiisun

Dieses Game‑Pass‑Quartal setzt neue Maßstäbe im Abo‑Gaming.

Xbox Game Pass beendet das vierte Quartal 2025 mit einer auffälligen Erweiterung seines Line‑ups und präsentiert eine Auswahl, die das Abo‑Modell deutlich ausbaut.

Der Dienst integriert im gleichen Zeitraum 49 neue Spiele, ergänzt durch 47 zusätzliche Ubisoft‑Titel, was den jährlichen Zuwachs (+24 / +71 YoY) klar sichtbar macht.

Im Fokus stehen die 25 Day‑1‑Releases, die das Angebot im Vergleich zum Vorjahr spürbar um 17 Titel erweitern. Parallel dazu erscheinen vier Spiele, die direkt von Microsoft (-3 YoY) veröffentlicht wurden, während vier weitere Titel im Game‑Preview‑Programm landen (+3 YoY) und damit frühe Einblicke in laufende Entwicklungen ermöglichen.

Unter den Neuheiten erzielt 1000xResist mit einer Wertung von 90 die höchste Bewertung des Quartals.

Image via baiisun

Über alle Veröffentlichungen hinweg erreicht der Xbox Game Pass im Q4 2025 einen durchschnittlichen OpenCritic‑Score von 76.7, was im Jahresvergleich einen leichten Rückgang darstellt. Die Mischung aus neuen Releases, Ubisoft‑Zugängen und variablen Qualitätswerten prägt dabei das Gesamtbild des Quartals.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 289040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 15:49 Uhr

    Die Ubisoft Classic Titel hätte man sich schenken können, alles meist Titel, die man für 5€ bis maximal 20€ kaufen kann, 1000x Resist müsste ich noch zocken, ist schon installiert.

    4
      • Katanameister 289040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 16:26 Uhr
        Antwort auf Gunslinger

        Unter normalen Umständen würde Ultimate 20€ kosten, was völlig in Ordnung gewesen wäre, aber nein, man musste ja so einen Murks präsentieren 😑.

        2
  2. Kenty 239670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 16:00 Uhr

    Also der Preis-Boost war aus meiner Sicht viel schwerwiegender, obwohl Bestandskunden wie ich vorerst davon verschont geblieben sind. Aber das wird nicht ewig so weitergehen.

    Die einzigen Spiele, die mich sofort angesprochen hatten waren Prince of Persia: The lost Crown und Hogwarts Legacy. Ansonsten hatte mich nichts von den Änderungen am Game Pass Ultimate interessiert.

    Die zwei Spiele hätte ich dann irgendwann mal im Sale gekauft. Bin mal gespannt, wie die ganze Misere im neuen Jahr dann weitergeht.

    3
    • shadow moses 440790 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.01.2026 - 16:05 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Ich denke, dass der Großteil vom Preisanstieg mit Cloudgaming begründet ist, das ja die Beta verlassen hat und MS nun in etwa den Marktpreis (rund 8 € pro Monat) verlangt. Das ist aber ziemlich blöd für jene, die nur den Spielekatalog haben wollen.

      3
      • Kenty 239670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 16:20 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Da fehlen halt einfach die Kästchen, wo man die Häkchen machen kann. Cloudgaming brauche ich nicht, Fortnite und Ubisoft Classics auch nicht und CoD eigentlich auch nicht. Wäre schön, wenn man das feiner auswählen könnte als nur mit den drei unterschiedlichen Abos.

        2
        • shadow moses 440790 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.01.2026 - 16:36 Uhr
          Antwort auf Kenty

          So was wäre richtig kundenfreundlich. Schwer zu sagen, ob es dadurch zu mehr Abonnenten bzw. Umsatz führt oder zu weniger, weil man „nur“ noch das nimmt, was man wirklich will.🤔

          0
    • Kitomy 50795 XP Nachwuchsadmin 5+ | 07.01.2026 - 16:22 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Genau das ist es.
      UbiClassic und auch Fornite brauch ich in so einem Paket überhaupt nicht.

      1
      • Z0RN 496890 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.01.2026 - 16:23 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Dann wechsel auf Premium. Bringt ja nichts, sich nur aufzuregen die nächsten X-Monate. 😉

        0
        • Mech77 71355 XP Tastenakrobat Level 1 | 07.01.2026 - 16:30 Uhr
          Antwort auf Z0RN

          Nein, ist schon gut so, wenn die Community da nicht leiser wird.

          Premium hat keine Day 1-Releases.

          1
          • Kitomy 50795 XP Nachwuchsadmin 5+ | 07.01.2026 - 16:53 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Genau das ist es.
            Gerade die Day 1 sind essenziell.

            Fehlen die, kann ich auch warten bis die Games das erste mal im Sale sind und würde dann billiger weg kommen.

            0
          • Thagor90 11580 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.01.2026 - 17:33 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Leider wahr. Aber bis zum ersten dicken day 1 klopper bleibe ich auf Premium

            0
        • Hey Iceman 854865 XP Xboxdynasty All Star Platin | 07.01.2026 - 16:32 Uhr
          Antwort auf Z0RN

          Hab ich schon, aber ich muss leider bis 2028 warten, bis MS meinen Boykott spüren wird🙈

          0
  4. Mr Bob Kelso 11030 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.01.2026 - 16:07 Uhr

    War aber leider auch viel Scheiße dabei . Also jetzt damit so ein Fass aufmachen würde ich gerade nicht machen.

    3
  6. Chicko90 35515 XP Bobby Car Raser | 07.01.2026 - 16:09 Uhr

    Auch wenn die Auswahl toll ist und sogar einige wenige wirklich qualitativ hochwertigen Titel enthalten sind, ist der Preis es einfach nicht Wert (zumindest in meinen Augen). Als Bestandskunde habe ich zum Glück noch die alten Preise

    2
  8. Xbox117 48780 XP Hooligan Bezwinger | 07.01.2026 - 16:17 Uhr

    Waren aber auch 95% davon nur Indie Ramsch Titel, so ehrlich muss man auch sein.
    Und die Ubisoft Spiele wollte gar keiner.

    1
  9. Kitomy 50795 XP Nachwuchsadmin 5+ | 07.01.2026 - 16:21 Uhr

    Sehr viel „Ramsch“ dabei, vor allem UbiSoft Classic sind halt Spiele die man schon für 5 Maximal 10€ bekommen hatte.

    1
  10. Mech77 71355 XP Tastenakrobat Level 1 | 07.01.2026 - 16:32 Uhr

    Die können Marketing raushauen, wie sie wollen. Was ankam und auch bleibt, war: 2025 das schwächste Jahr, dazu die Preiserhöhung wegen (alten) Games und Features im GP, nach denen keiner fragte.

    0

Hinterlasse eine Antwort