Xbox Game Pass: Abo überrascht im Q4 2025 mit massivem Content‑Boost

Dieses Game‑Pass‑Quartal setzt neue Maßstäbe im Abo‑Gaming.

Xbox Game Pass beendet das vierte Quartal 2025 mit einer auffälligen Erweiterung seines Line‑ups und präsentiert eine Auswahl, die das Abo‑Modell deutlich ausbaut.

Der Dienst integriert im gleichen Zeitraum 49 neue Spiele, ergänzt durch 47 zusätzliche Ubisoft‑Titel, was den jährlichen Zuwachs (+24 / +71 YoY) klar sichtbar macht.

Im Fokus stehen die 25 Day‑1‑Releases, die das Angebot im Vergleich zum Vorjahr spürbar um 17 Titel erweitern. Parallel dazu erscheinen vier Spiele, die direkt von Microsoft (-3 YoY) veröffentlicht wurden, während vier weitere Titel im Game‑Preview‑Programm landen (+3 YoY) und damit frühe Einblicke in laufende Entwicklungen ermöglichen.

Unter den Neuheiten erzielt 1000xResist mit einer Wertung von 90 die höchste Bewertung des Quartals.

Über alle Veröffentlichungen hinweg erreicht der Xbox Game Pass im Q4 2025 einen durchschnittlichen OpenCritic‑Score von 76.7, was im Jahresvergleich einen leichten Rückgang darstellt. Die Mischung aus neuen Releases, Ubisoft‑Zugängen und variablen Qualitätswerten prägt dabei das Gesamtbild des Quartals.