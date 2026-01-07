Xbox Game Pass: Abo überrascht im Q4 2025 mit massivem Content‑Boost

Xbox Game Pass beendet das vierte Quartal 2025 mit einer auffälligen Erweiterung seines Line‑ups und präsentiert eine Auswahl, die das Abo‑Modell deutlich ausbaut.
Der Dienst integriert im gleichen Zeitraum 49 neue Spiele, ergänzt durch 47 zusätzliche Ubisoft‑Titel, was den jährlichen Zuwachs (+24 / +71 YoY) klar sichtbar macht.
Im Fokus stehen die 25 Day‑1‑Releases, die das Angebot im Vergleich zum Vorjahr spürbar um 17 Titel erweitern. Parallel dazu erscheinen vier Spiele, die direkt von Microsoft (-3 YoY) veröffentlicht wurden, während vier weitere Titel im Game‑Preview‑Programm landen (+3 YoY) und damit frühe Einblicke in laufende Entwicklungen ermöglichen.
Unter den Neuheiten erzielt 1000xResist mit einer Wertung von 90 die höchste Bewertung des Quartals.
Über alle Veröffentlichungen hinweg erreicht der Xbox Game Pass im Q4 2025 einen durchschnittlichen OpenCritic‑Score von 76.7, was im Jahresvergleich einen leichten Rückgang darstellt. Die Mischung aus neuen Releases, Ubisoft‑Zugängen und variablen Qualitätswerten prägt dabei das Gesamtbild des Quartals.
Die Ubisoft Classic Titel hätte man sich schenken können, alles meist Titel, die man für 5€ bis maximal 20€ kaufen kann, 1000x Resist müsste ich noch zocken, ist schon installiert.
Sehe ich auch so. Die Ubisoft Titel waren nur der vergebliche Versuch die Preiserhöhung zu rechtfertigen.
Unter normalen Umständen würde Ultimate 20€ kosten, was völlig in Ordnung gewesen wäre, aber nein, man musste ja so einen Murks präsentieren 😑.
Also der Preis-Boost war aus meiner Sicht viel schwerwiegender, obwohl Bestandskunden wie ich vorerst davon verschont geblieben sind. Aber das wird nicht ewig so weitergehen.
Die einzigen Spiele, die mich sofort angesprochen hatten waren Prince of Persia: The lost Crown und Hogwarts Legacy. Ansonsten hatte mich nichts von den Änderungen am Game Pass Ultimate interessiert.
Die zwei Spiele hätte ich dann irgendwann mal im Sale gekauft. Bin mal gespannt, wie die ganze Misere im neuen Jahr dann weitergeht.
Ich denke, dass der Großteil vom Preisanstieg mit Cloudgaming begründet ist, das ja die Beta verlassen hat und MS nun in etwa den Marktpreis (rund 8 € pro Monat) verlangt. Das ist aber ziemlich blöd für jene, die nur den Spielekatalog haben wollen.
Da fehlen halt einfach die Kästchen, wo man die Häkchen machen kann. Cloudgaming brauche ich nicht, Fortnite und Ubisoft Classics auch nicht und CoD eigentlich auch nicht. Wäre schön, wenn man das feiner auswählen könnte als nur mit den drei unterschiedlichen Abos.
So was wäre richtig kundenfreundlich. Schwer zu sagen, ob es dadurch zu mehr Abonnenten bzw. Umsatz führt oder zu weniger, weil man „nur“ noch das nimmt, was man wirklich will.🤔
Unnötig aufgeblasen um die neuen Preise zu rechtfertigen.
Genau das ist es.
UbiClassic und auch Fornite brauch ich in so einem Paket überhaupt nicht.
Dann wechsel auf Premium. Bringt ja nichts, sich nur aufzuregen die nächsten X-Monate. 😉
Nein, ist schon gut so, wenn die Community da nicht leiser wird.
Premium hat keine Day 1-Releases.
Genau das ist es.
Gerade die Day 1 sind essenziell.
Fehlen die, kann ich auch warten bis die Games das erste mal im Sale sind und würde dann billiger weg kommen.
Leider wahr. Aber bis zum ersten dicken day 1 klopper bleibe ich auf Premium
Hab ich schon, aber ich muss leider bis 2028 warten, bis MS meinen Boykott spüren wird🙈
War aber leider auch viel Scheiße dabei . Also jetzt damit so ein Fass aufmachen würde ich gerade nicht machen.
Also der Ubisoft Katalog bringt mir persönlich nichts.
Geil. Und der 10ner im monat über eneba ist alrighty. Noice
Auch wenn die Auswahl toll ist und sogar einige wenige wirklich qualitativ hochwertigen Titel enthalten sind, ist der Preis es einfach nicht Wert (zumindest in meinen Augen). Als Bestandskunde habe ich zum Glück noch die alten Preise
Naja 10er im monat für ultimate. Pfff
du meinst 30 Euro im Monat ( das sind die neuen preise)
Outer worlds 2 fand ich echt super bei den Neuerscheinungen
Waren aber auch 95% davon nur Indie Ramsch Titel, so ehrlich muss man auch sein.
Und die Ubisoft Spiele wollte gar keiner.
Sehr viel „Ramsch“ dabei, vor allem UbiSoft Classic sind halt Spiele die man schon für 5 Maximal 10€ bekommen hatte.
Die können Marketing raushauen, wie sie wollen. Was ankam und auch bleibt, war: 2025 das schwächste Jahr, dazu die Preiserhöhung wegen (alten) Games und Features im GP, nach denen keiner fragte.