Xbox Game Pass: Abo überrascht mit drei neuen Premium-Spielen

Little Nightmares Enhanced Edition, Bratz Rhythmus & Stil und Brews & Bastards eröffnen den heutigen Xbox Game Pass‑Drop mit einer Mischung aus Horror‑Atmosphäre, Action‑Gameplay und stylischer Rhythmus‑Präsentation.
Little Nightmares Enhanced Edition bringt seine düstere Puzzle‑Horror‑Erfahrung in einer überarbeiteten Fassung ins Abo, während Brews & Bastards mit seinem actionreichen Fantasy‑Ansatz einen völlig anderen Ton anschlägt. Bratz Rhythmus & Stil ergänzt die Auswahl um ein farbenfrohes Musik‑ und Modeerlebnis, das den Kontrast der drei Neuerscheinungen noch deutlicher macht.
Little Nightmares Enhanced Edition zeigt sich im Game Pass mit verbesserter Präsentation und intensiver Stimmung, während Brews & Bastards als frischer Indie‑Titel mit seinem Mix aus Kampf und Braukunst auffällt. Bratz Rhythmus & Stil setzt auf Musik, Style und spielerische Kreativität und rundet das Trio ab. Little Nightmares Enhanced Edition, Brews & Bastards und Bratz Rhythmus & Stil stehen ab sofort im Xbox Game Pass bereit und erweitern das Angebot um drei sehr unterschiedliche Genres.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 06. Januar 2026 – Little Nightmares Enhanced Edition
- 06. Januar 2026 – Bratz Rhythmus & Stil
- 06. Januar 2026 – Brews & Bastards
In Kürze könnten schon weitere Spiele für den Xbox Game Pass enthüllt werden, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Dazu ist noch Terra Invicta – 1.0 für den PC im Game Pass erschienen:
Ist nichts für mich dabei. Danke für die Info. ✌🏻
Premium 🤣 lustiger Haufen hier.
Okay, little Nightmares ist cool…hab es aber nie beendet. War mir zuviel trail and Error irgendwie.
Von den anderen beiden premium Titel habe ich noch NIE gehört…😄
Gibt einfach soo viele Spiele…
Brews & Bastards sieht verdammt lustig aus 😊
Ein saufender Zwerg auf dem Cover… Quasi wie ein Wochenende in der Stadt… ich schau mal 🤣
Also als erstes das Premium ist nicht gemeint dass die spiele Premium sind sondern das man dem GP Premium dafür braucht. Und zweitens das bratz oder wie das heisst ist seit fast einem monat schon im gamepass
Bratz: Rhythm & Style ist schon seit Dezember 2025 im Xbox Game Pass. Nur die beiden anderen sind neu.
Is jetze im Premium enthalten, davor war et Ultimate 😅✌🏻
Es ist gut möglich, dass Bratz Rhythm and Style jetzt auch im Xbox Game Pass Premium verfügbar ist. Was genau in Premium enthalten ist, kann ich jedoch nicht sagen, da ich Ultimate nutze. Im Xbox Game Pass Ultimate ist Bratz Rhythm and Style jedenfalls nicht neu. Neu hinzugekommen sind dort nur Little Nightmares Enhanced Edition und Brews & Bastards.
Nix für mich
Werd ein oder zwei davon ma ausprobieren 😅✌🏻 danke für die Info
Für mich nichts dabei dieses Mal. Trotzdem danke für die Info. Komisch das noch immer nicht das komplette Monats lineup geleakt wurde
Nichts für mich dabei.
Ich habe so das Gefühl, dass seit einiger ( langer ) Zeit nur noch Mist im GP landet. Na klar ich meine jeder hat einen anderen Geschmack, doch irgendwie passt das alles nicht mehr. Der GP wird immer teurer und die Spiele immer schlechter. Möchte hier kein beleidigen ist einfach nur mein persönliches empfinden. Hoffe das in Zukunft mal wieder so ein Kracher, wie STALKER dabei sein wird. Muss natürlich nicht immer AAA sein aber fasst durchweg Indie Spiele und 8 BIT Titel, sind es meiner Meinung nach auch nicht. Naja ich hoffe Ihr habt einen Titel, den ihr gerade richtig toll findet und Spaß daran habt.