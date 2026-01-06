Xbox Game Pass: Abo überrascht mit drei neuen Premium-Spielen

Xbox Game Pass überrascht mit drei neuen Premium-Spielen – Horror, Action und Style ab sofort verfügbar!

Little Nightmares Enhanced Edition, Bratz Rhythmus & Stil und Brews & Bastards eröffnen den heutigen Xbox Game Pass‑Drop mit einer Mischung aus Horror‑Atmosphäre, Action‑Gameplay und stylischer Rhythmus‑Präsentation.

Little Nightmares Enhanced Edition bringt seine düstere Puzzle‑Horror‑Erfahrung in einer überarbeiteten Fassung ins Abo, während Brews & Bastards mit seinem actionreichen Fantasy‑Ansatz einen völlig anderen Ton anschlägt. Bratz Rhythmus & Stil ergänzt die Auswahl um ein farbenfrohes Musik‑ und Modeerlebnis, das den Kontrast der drei Neuerscheinungen noch deutlicher macht.

Little Nightmares Enhanced Edition zeigt sich im Game Pass mit verbesserter Präsentation und intensiver Stimmung, während Brews & Bastards als frischer Indie‑Titel mit seinem Mix aus Kampf und Braukunst auffällt. Bratz Rhythmus & Stil setzt auf Musik, Style und spielerische Kreativität und rundet das Trio ab. Little Nightmares Enhanced Edition, Brews & Bastards und Bratz Rhythmus & Stil stehen ab sofort im Xbox Game Pass bereit und erweitern das Angebot um drei sehr unterschiedliche Genres.

Xbox Game Pass – Januar 2026

06. Januar 2026 – Little Nightmares Enhanced Edition

06. Januar 2026 – Bratz Rhythmus & Stil

06. Januar 2026 – Brews & Bastards

In Kürze könnten schon weitere Spiele für den Xbox Game Pass enthüllt werden, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Dazu ist noch Terra Invicta – 1.0 für den PC im Game Pass erschienen: