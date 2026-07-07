Xbox Game Pass: Abo- und Multiplattform-Strategie blieben hinter den Erwartungen zurück

Xbox hat eingeräumt, dass die langfristige Wachstumsstrategie rund um Xbox Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und ein breiteres Content-Portfolio nicht die erhoffte Dynamik entfaltet hat.

Xbox-CEO Asha Sharma erklärte, dass das Unternehmen auf Xbox Game Pass, die Öffnung für weitere Plattformen und ein größeres Spieleangebot gesetzt habe, um das Wachstum des Geschäfts zu beschleunigen.

Dabei betonte sie, dass diese Geschäftsbereiche zwar einen „bedeutenden Mehrwert“ geschaffen hätten, das Wachstum jedoch nicht in dem Tempo eingetreten sei, das Xbox erwartet hatte.

Asha Sharma: „Unser Geschäft befindet sich derzeit nicht in einer gesunden Verfassung. Wir arbeiten mit Margen, die 3- bis 10-mal niedriger sind als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Wir sind mit einer kleineren installierten Basis und einer höheren Kostenstruktur in die 9. Generation gestartet. Um zu wachsen, haben wir auf Game Pass, Multiplattform und ein breiteres Inhaltsportfolio gesetzt. Diese Geschäftsbereiche haben zwar einen bedeutenden Mehrwert geschaffen, sind jedoch nicht in dem von uns erwarteten Tempo gewachsen. In der Folge schwächte sich unser Kerngeschäft ab, und wir setzten weitere Teams, mehr Investitionen und mehr Zeit ein, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Und nun steht die Branche vor der schwersten Hardware-Krise ihrer Geschichte. Wir müssen XBOX neu ausrichten.“

Die Aussage ist bemerkenswert, da sie eine der deutlichsten öffentlichen Einordnungen der aktuellen Xbox-Strategie darstellt.

In den vergangenen Jahren hatte Microsoft den Fokus verstärkt auf den Ausbau des Game Pass, die Veröffentlichung eigener Spiele auf weiteren Plattformen und eine breitere Content-Strategie gelegt.

Welche konkreten Auswirkungen diese Einschätzung auf die zukünftige Ausrichtung von Xbox haben wird, ließ Sharma noch offen.

Hinweis: Die Aussage bezieht sich auf die Wachstumsrate dieser Geschäftsbereiche. Sie bedeutet nicht, dass Game Pass oder die Multiplattform-Strategie keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielt haben, sondern dass das Wachstum hinter den internen Erwartungen des Unternehmens blieb.