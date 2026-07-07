Xbox Game Pass: Abo- und Multiplattform-Strategie blieben hinter den Erwartungen zurück

Xbox hat eingeräumt, dass die langfristige Wachstumsstrategie rund um Xbox Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und ein breiteres Content-Portfolio nicht die erhoffte Dynamik entfaltet hat.
Xbox-CEO Asha Sharma erklärte, dass das Unternehmen auf Xbox Game Pass, die Öffnung für weitere Plattformen und ein größeres Spieleangebot gesetzt habe, um das Wachstum des Geschäfts zu beschleunigen.
Dabei betonte sie, dass diese Geschäftsbereiche zwar einen „bedeutenden Mehrwert“ geschaffen hätten, das Wachstum jedoch nicht in dem Tempo eingetreten sei, das Xbox erwartet hatte.
Asha Sharma: „Unser Geschäft befindet sich derzeit nicht in einer gesunden Verfassung. Wir arbeiten mit Margen, die 3- bis 10-mal niedriger sind als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Wir sind mit einer kleineren installierten Basis und einer höheren Kostenstruktur in die 9. Generation gestartet. Um zu wachsen, haben wir auf Game Pass, Multiplattform und ein breiteres Inhaltsportfolio gesetzt. Diese Geschäftsbereiche haben zwar einen bedeutenden Mehrwert geschaffen, sind jedoch nicht in dem von uns erwarteten Tempo gewachsen. In der Folge schwächte sich unser Kerngeschäft ab, und wir setzten weitere Teams, mehr Investitionen und mehr Zeit ein, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Und nun steht die Branche vor der schwersten Hardware-Krise ihrer Geschichte. Wir müssen XBOX neu ausrichten.“
Die Aussage ist bemerkenswert, da sie eine der deutlichsten öffentlichen Einordnungen der aktuellen Xbox-Strategie darstellt.
In den vergangenen Jahren hatte Microsoft den Fokus verstärkt auf den Ausbau des Game Pass, die Veröffentlichung eigener Spiele auf weiteren Plattformen und eine breitere Content-Strategie gelegt.
Welche konkreten Auswirkungen diese Einschätzung auf die zukünftige Ausrichtung von Xbox haben wird, ließ Sharma noch offen.
Hinweis: Die Aussage bezieht sich auf die Wachstumsrate dieser Geschäftsbereiche. Sie bedeutet nicht, dass Game Pass oder die Multiplattform-Strategie keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielt haben, sondern dass das Wachstum hinter den internen Erwartungen des Unternehmens blieb.
61 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vieleicht sollten die den Preis für das Abo mal zurück schrauben.Das hat ja schon viele geschockt und wollen auch diese 21€ nicht bezahlen.Das einlösen mit Rewards Punkten haben die ja auch abgeschafft.Ich glaube das das auch gründe sind,weshalb viele das Abo gekündigt haben.Nicht jeder kann sich das leisten und hatten den Pass über Rewards eingelöst!
Man kann trotzdem weiterhin die Rewards für Guthaben nutzen und damit das Abo finanzieren.
Die Punkte waren aber schon sehr billig im Vergleich.
Das Verhältnis der Punkte habe ich nicht mehr im Kopf.
Klar, war das früher deutlich besser, auch weil der GP günstiger war aber noch haben wir die Möglichkeit.
Und wenn man dann noch den GP mit nem Kumpel shared, lohnt es sich noch mehr.
Noch kann man einiges aus den Rewards rausholen, bevor MS auch hier weiter zu unserem Nachteil dran schrauben wird.
Ich befürchte das doch keine neue Konsole kommen wird. In der Herstellung wird sie zu teuer sein. Cloud nutze ich nur im Urlaub und ist meistens nur Frust, statt Spaß. Wird wohl dann doch die Zukunft bei Microsoft sein. Nur gut das die Series X eine so tolle Konsole ist.
Hab noch nirgends gelesen das die Helix eingestellt wurde .
Die Helix kommt mit Sicherheit. Die Frage ist nur in welchem Format? High-End für die Core Gamer oder doch eher das Casual Gerät für die breite Masse?
Mircoslop rennt seit zwei Generationen gegen ne wand und will nicht verstehen, das sie ihr Wachstum längst erreicht haben. Vor allem mit den derzeitigen Konzepten, bleiben die Konsolen Series,l/Helix zweitrangig.
Man hätte einfach mehr Fokus auf die eigene Plattform legen müssen. Dazu das fehlende Marketing was bis heute einfach unverständlich für mich ist.
Richtig 👍
Aber wie soll das aussehen?
Die Hardware-Basis ist zu klein und beim Game Pass sieht es, wie man jetzt sieht, auch nicht besser aus. Wird man durch mehr oder bessere Werbung plötzlich mehr Hardware und Abos verkaufen?
Es sollte inzwischen mehr als deutlich sein, dass es um Wirtschaftlichkeit geht. Und da sehe ich eigentlich nur die Option, sich weiter zu öffnen – etwas, das man ohnehin bereits eingeleitet hat – und, so bitter es auch sein mag, weitere Zöpfe abzuschneiden, die sich nicht ausreichend rentabel machen.
Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem – wie inzwischen offensichtlich und mehrfach benannt wurde – die Investitionen der Vergangenheit eher heute als morgen Erträge bringen müssen.
Sagte ja Nadella schon das Xbox nachhaltiger werden müsse. Heisst die Konsole darf dann auch nicht mehr mit Verlust verkauft werden. Darum die wissen das schon.
Das kann ich dir nicht sagen. Das müssen die XBOX Teams machen. Wie das aussehen wird keine Ahnung, das wird die Zeit zeigen.
Wie, wie soll das aussehen?
Wenn zu wenig Menschen in deinen Laden kommen, dann mach vernünftige Werbung dafür.
Die Leute haben sich damals eine XBOX wegen der Ankündigung von Fable und TES6 gekauft. Diese Spiele sind bis heute nicht auf dem Markt. Und dazwischen hat man dann gesagt dass man ja gar keine XBOX für die Spiele braucht und die Leute haben Ihre XBOX wieder verkauft.
Das ist keine vernünftige Werbung.
Heißt also dass da draußen genügend Menschen dem aktuellen Angebot folgen würden sie wissen nur nicht dass es dieses Angebot gibt?
Wenn du (Burger King) eine Filiale neben McDonald’s eröffnest: was hat die größere Marktmacht und wo geht die Mehrheit dann hin?
Heißt also, man soll es besser lassen, als es zu versuchen?
So ein Quatsch.
Hast Recht.
Aber Werbung war noch nie eine Stärke und kostet auch noch Geld.
Wo ist die Werbung zu Halo und Gears? Sehe keine
Also ich sehe Halo-Werbung auf Social Media, SmartTV, Fanta.
Aber gut, für ein Remake würde ich da auch nicht viel Werbung schalten. Und generell kp wie es mit Werbung aussieht bei FSK18-Games. Die kann man nicht mal eben vor einer Kino-Vorstellung vom neuen Minions-Film laufen lassen.
Internet Werbung höchstens. Aber selbst die fällt leider gering aus. Deutschland weite Werbung wirst eh kaum sehen. Deutschland war noch nie ein Xbox Land und wird es nie werden. Man muss aber auch dazu sagen das die Kosten extrem hoch sind für Werbung in Deutschland. Um Werbung auf Busse zu packen für eine Firma ist so abartig teuer . Fernsehenwerbung genauso. Und ich glaube auch Fernsehen normales hat nicht mehr die Reichweite. Wenn dann musst es übertrieben in YouTube packen oder so heutzutage
Heutzutage muss man Influencer motivieren
Ja leider. Furchtbar 😔
Blödsinn. Gute Spiele erreichen auch auf der Xbox tolle Verkaufszahlen.
Der Spiele output ist einfach zu gering. Es dauert viel zu lange bis Nachschub vdröffentlicht wird und gehen die gleich Multi.
Und genau deswegen ( brutal gute Verkaufszahlen 😉) muss MS jetzt sparen wo es nur geht damit die XBOX Sparte auch mal oder dauerhaft profitabel wird.
Und was soll die Lösung sein? Mehr gute Spiele in kürzeren Abständen veröffentlichen?
Zu viele Fehlentscheidung null Werbung kann mich nicht an eine Xbox Werbung erinnern zu lange her und dann zu viel scheiß eingekauft Fortnite Crew eines davon zu viele schlechte spiele für den Pass manchmal ist eben weniger mehr 🤷🏻♂️
Es gibt eine aktuelle Fanta Werbung zu 25 Jahre Xbox. Die hab ich auch schon mehrfach im TV gesehen. Also da gibt es schon was.
Ja OK für mich aber er eine Kauf viele Fanta Werbung als ein Grund ne Xbox zu kaufen 😂😅
Es gibt im Kaufland Chips im XBOX Controller Design.
Ja echt schon besser wie ne Fanta 😂👍🏻
Steht da auch Xbox drauf?
Auch wenn hier immer von Meisterwerken geredet wurde, die meisten Spiele waren nur Masse statt klasse. Die starken games wie grounted, forza, cod und indi haben sich ja stark verkauft. Da hat es sich gelohnt.
Das reicht aber nicht wenn man so viel investiert hat und einen GP anbietet, der die wichtigen Spieleverkäufe kanniballisiert.
Ich glaube Indi hat sich nicht gut verkauft. Kam relativ schnell auf GOG. Dort landen viele relativ tote Bethesda Games
Ist doch egal. Sie sind gewachsen und nur das zählt.
Zu viele Unhaltbare Versprechungen von Spencer an seine Vorgesetzten und kaum Marketing das konnte ja nicht klappen 😥
Wer dumm die Preise erhöht und Kunden verärgert darf nichts anderes erwarten.
Wo sind unsere Hardcore Fans die es noch schön reden werden?!?Es sieht düster aus