Xbox Game Pass: Abo verliert 9 Spiele Ende April – diese Titel verschwinden

Der Xbox Game Pass verliert am 30. April insgesamt neun Spiele aus dem aktuellen Angebot. Damit bleiben nur noch wenige Tage, um die betroffenen Titel über das Abonnement zu spielen, bevor sie aus dem Katalog entfernt werden.
Zu den Abgängen gehört unter anderem Citizen Sleeper sowie Creatures of Ava und Dragon Ball Xenoverse 2. Auch Endless Legend 2 wird den Dienst verlassen.
Ebenfalls betroffen sind Goat Simulator und Goat Simulator: Remastered, die beide aus dem Game Pass entfernt werden. Hinzu kommen Hunt: Showdown 1896 sowie NHL 24.
Komplettiert wird die Liste durch Revenge of the Savage Planet, das ebenfalls am 30. April aus dem Angebot verschwindet.
Mit den aktuellen Abgängen reduziert sich das Line-up erneut, während neue Spiele üblicherweise im Laufe des Monats nachrücken.
Xbox Game Pass – Entfernungen Ende April 2026
- Citizen Sleeper
- Creatures of Ava
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Endless Legend 2
- Goat Simulator
- Goat Simulator: Remastered
- Hunt: Showdown 1896
- NHL 24
- Revenge of the Savage Planet
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Revenge of the Savage Planet war im Koop lustig, dass Spiel hätte so viel potential, aber storytechnisch war es echt wenig.
Revenge of the Savage Planet habe ich als einziges gespielt. Nicht beendet, aber ok, dann ist es eben weg.
Kein Spiel dabei was ich so vermissen würde
Xenoverse2 ist inzwischen auch ein absoluter Klassiker. Zum Glück hab ich’s gekauft. Die anderen Spiele sind eher nichts für mich.^^
Nichts was ich jetzt vermissen würde oder auf der pile of shame Liste ist. Aber schon einige diesesmal
Nix gutes dabei, kann alles weg.
Revenge Of The Savage Planet wollte ich irgendwann mal spielen, aber dann kauf ich es halt mal im Sale.