Xbox Game Pass: Abo verliert 9 Spiele Ende April – diese Titel verschwinden

Neun Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 30. April und stehen nur noch kurze Zeit zur Verfügung.

Der Xbox Game Pass verliert am 30. April insgesamt neun Spiele aus dem aktuellen Angebot. Damit bleiben nur noch wenige Tage, um die betroffenen Titel über das Abonnement zu spielen, bevor sie aus dem Katalog entfernt werden.

Zu den Abgängen gehört unter anderem Citizen Sleeper sowie Creatures of Ava und Dragon Ball Xenoverse 2. Auch Endless Legend 2 wird den Dienst verlassen.

Ebenfalls betroffen sind Goat Simulator und Goat Simulator: Remastered, die beide aus dem Game Pass entfernt werden. Hinzu kommen Hunt: Showdown 1896 sowie NHL 24.

Komplettiert wird die Liste durch Revenge of the Savage Planet, das ebenfalls am 30. April aus dem Angebot verschwindet.

Mit den aktuellen Abgängen reduziert sich das Line-up erneut, während neue Spiele üblicherweise im Laufe des Monats nachrücken.

Xbox Game Pass – Entfernungen Ende April 2026

Citizen Sleeper Creatures of Ava Dragon Ball Xenoverse 2 Endless Legend 2 Goat Simulator Goat Simulator: Remastered Hunt: Showdown 1896 NHL 24 Revenge of the Savage Planet