Xbox Game Pass: Abo verliert bald mehrere Spiele – diese Titel verschwinden Ende April

Xbox Game Pass kündigt für Ende April die Entfernung mehrerer Spiele aus der Bibliothek an.

Der Xbox Game Pass verliert zum 30. April mehrere Spiele aus dem Katalog, darunter Titel für Cloud, Konsole und PC.

Betroffen sind Citizen Sleeper, Creatures of Ava und Dragon Ball Xenoverse 2, die jeweils auf Cloud, Konsole und PC verfügbar sind. Ebenfalls entfernt wird Endless Legend 2, das ausschließlich auf PC spielbar ist.

Mit Goat Simulator und Goat Simulator Remastered verschwinden zwei weitere bekannte Titel aus dem Angebot. Während Goat Simulator für Cloud und Konsole verfügbar ist, unterstützt Goat Simulator Remastered zusätzlich auch den PC.

Darüber hinaus verlassen Hunt Showdown 1896 sowie Revenge of the Savage Planet die Bibliothek, beide ebenfalls auf Cloud, Konsole und PC spielbar. Auch NHL 24 aus dem EA Play-Angebot wird für Cloud und Konsole entfernt.

Microsoft weist darauf hin, dass Abonnenten die Möglichkeit haben, die betroffenen Spiele noch vor dem Entfernen zu spielen oder mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent zu erwerben, um sie dauerhaft zu behalten.

Xbox Game Pass – Alle Entfernungen – April 2026

Citizen Sleeper (Cloud, Console, and PC)

Creatures of Ava (Cloud, Console, and PC)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console, and PC)

Endless Legend 2 (PC)

Goat Simulator (Cloud and Console)

Goat Simulator Remastered (Cloud, Console, and PC)

Hunt Showdown 1896 (Cloud, Console, and PC)

NHL 24 (EA Play) (Cloud and Console)

Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console, and PC)