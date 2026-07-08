Xbox Game Pass: Abo verliert diese 10 Spiele am 15. Juli 2026

Der Xbox Game Pass verliert in Kürze wieder mehrere Spiele aus seinem Angebot. Microsoft hat bestätigt, dass insgesamt zehn Titel am 15. Juli 2026 aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt werden.
Wer die Spiele weiterhin spielen möchte, kann sie vor dem Verlassen des Dienstes mit einem Rabatt kaufen und dauerhaft zur eigenen Bibliothek hinzufügen.
Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. Juli 2026
- Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)
- EA Sports FC 24 (Cloud, Konsole und PC)
- Stellaris (Cloud, Konsole und PC)
- Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)
- Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)
- PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC)
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview, PC)
- Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)
Besonders auffällig ist die Mischung aus unterschiedlichen Genres. Während mit PowerWash Simulator, Stellaris und Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition verschiedene bekannte Spielerfahrungen aus dem Angebot verschwinden, treffen die Änderungen auch kleinere Indie-Titel wie Minami Lane oder Super Fantasy Kingdom.
Xbox Game Pass-Mitglieder haben noch bis zum 15. Juli 2026 Zeit, die genannten Spiele über den Dienst zu spielen. Danach werden die Titel aus der Bibliothek entfernt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei was mich stört.
Die Idee von Dungeons of Hinterberg fand ich irgendwie charmant. Aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ein anderes Spiel voll im Fokus, weiß gar nicht mehr, welches
Alles was mir gefällt entweder gekauft oder/und gespielt. Daher nicht so schlimm für mich
Kann alles weg, kein besonderer Titel dabei.
Dungeons of Hinterberg war ganz nett.
Ansonsten ist da nix gutes dabei.
Das ist für mich nicht schlimm.
Nix, was mich stören würde.
👋🏻
Für die Allermeisten größtenteils irrelevant.
Schade um Tomb Raider. 😭 Rest kann weg. Danke für die Info. 👍🏻
Wer Minami Lane nicht gespielt hat…das ist kurz, niedlich und auch ein einfacher 1000er.
Hätte gerne doppelt so lang sein können.