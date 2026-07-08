Xbox Game Pass: Abo verliert diese 10 Spiele am 15. Juli 2026

11 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Xbox Game Pass nimmt Abschied: Diese 10 Spiele verlassen den Dienst in wenigen Tagen.

Der Xbox Game Pass verliert in Kürze wieder mehrere Spiele aus seinem Angebot. Microsoft hat bestätigt, dass insgesamt zehn Titel am 15. Juli 2026 aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt werden.

Wer die Spiele weiterhin spielen möchte, kann sie vor dem Verlassen des Dienstes mit einem Rabatt kaufen und dauerhaft zur eigenen Bibliothek hinzufügen.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. Juli 2026

  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)
  • EA Sports FC 24 (Cloud, Konsole und PC)
  • Stellaris (Cloud, Konsole und PC)
  • Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)
  • Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)
  • PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC)
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)
  • Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview, PC)
  • Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Besonders auffällig ist die Mischung aus unterschiedlichen Genres. Während mit PowerWash Simulator, Stellaris und Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition verschiedene bekannte Spielerfahrungen aus dem Angebot verschwinden, treffen die Änderungen auch kleinere Indie-Titel wie Minami Lane oder Super Fantasy Kingdom.

Xbox Game Pass-Mitglieder haben noch bis zum 15. Juli 2026 Zeit, die genannten Spiele über den Dienst zu spielen. Danach werden die Titel aus der Bibliothek entfernt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Banshee3774 150222 XP God-at-Arms Bronze | 08.07.2026 - 06:26 Uhr

    Die Idee von Dungeons of Hinterberg fand ich irgendwie charmant. Aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ein anderes Spiel voll im Fokus, weiß gar nicht mehr, welches

    0
  3. Devilsgift 152165 XP God-at-Arms Bronze | 08.07.2026 - 06:48 Uhr

    Alles was mir gefällt entweder gekauft oder/und gespielt. Daher nicht so schlimm für mich

    0
  5. Drakeline6 231395 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.07.2026 - 07:21 Uhr

    Dungeons of Hinterberg war ganz nett.
    Ansonsten ist da nix gutes dabei.

    0
  8. Eddy 15065 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.07.2026 - 08:53 Uhr

    Für die Allermeisten größtenteils irrelevant.

    0
  9. Vayne1986 66005 XP Romper Domper Stomper | 08.07.2026 - 09:02 Uhr

    Schade um Tomb Raider. 😭 Rest kann weg. Danke für die Info. 👍🏻

    0
  10. Ash2X 352500 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 09:35 Uhr

    Wer Minami Lane nicht gespielt hat…das ist kurz, niedlich und auch ein einfacher 1000er.
    Hätte gerne doppelt so lang sein können.

    0

Hinterlasse eine Antwort