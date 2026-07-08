Xbox Game Pass: Abo verliert diese 10 Spiele am 15. Juli 2026

Der Xbox Game Pass verliert in Kürze wieder mehrere Spiele aus seinem Angebot. Microsoft hat bestätigt, dass insgesamt zehn Titel am 15. Juli 2026 aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt werden.

Wer die Spiele weiterhin spielen möchte, kann sie vor dem Verlassen des Dienstes mit einem Rabatt kaufen und dauerhaft zur eigenen Bibliothek hinzufügen.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. Juli 2026

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)

EA Sports FC 24 (Cloud, Konsole und PC)

Stellaris (Cloud, Konsole und PC)

Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)

Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)

PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)

Super Fantasy Kingdom (Game Preview, PC)

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Besonders auffällig ist die Mischung aus unterschiedlichen Genres. Während mit PowerWash Simulator, Stellaris und Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition verschiedene bekannte Spielerfahrungen aus dem Angebot verschwinden, treffen die Änderungen auch kleinere Indie-Titel wie Minami Lane oder Super Fantasy Kingdom.

Xbox Game Pass-Mitglieder haben noch bis zum 15. Juli 2026 Zeit, die genannten Spiele über den Dienst zu spielen. Danach werden die Titel aus der Bibliothek entfernt.