Xbox Game Pass: Abo verliert fünf Titel – nur noch kurze Zeit spielbar

Zum 15. Mai wird der Katalog des Xbox Game Pass um mehrere Titel reduziert, die nur noch für kurze Zeit im Abo verfügbar sind und danach nicht mehr enthalten sein werden.
Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition
- PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
- Planet of Lana
Wer eines dieser Spiele noch abschließen oder ausprobieren möchte, sollte die verbleibende Zeit bis zur Entfernung nutzen. Nach dem 15. Mai sind die Titel nicht mehr im Rahmen des Abonnements spielbar.
Wie üblich könnten Abonnenten beim Kauf der Spiele einen Rabatt erhalten, solange sie noch im Game Pass verfügbar sind.
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25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Platz für Forza Horizon 6
Kann alles weg.
Planet of Lana ist ja schade, aber den Rest vermisse ich nicht.
Planet of Lana ist laut howlongtobeat.com etwa 4 bis 8 Stunden lang. Das könnt ihr dann bis zum 15. Mai easy schaffen. Und Planet of Lana 2 wartet dann auch direkt im Gamepass auf euch 🙂
Galacticare hatte ich monatelang installiert, bin aber nie dazu gekommen, es zu spielen… Pile of Shame ist mittlerweile einfach zu groß