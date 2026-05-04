Xbox Game Pass: Abo verliert fünf Titel – nur noch kurze Zeit spielbar

Zum 15. Mai wird der Katalog des Xbox Game Pass um mehrere Titel reduziert, die nur noch für kurze Zeit im Abo verfügbar sind und danach nicht mehr enthalten sein werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Mai 2026

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Wer eines dieser Spiele noch abschließen oder ausprobieren möchte, sollte die verbleibende Zeit bis zur Entfernung nutzen. Nach dem 15. Mai sind die Titel nicht mehr im Rahmen des Abonnements spielbar.

Wie üblich könnten Abonnenten beim Kauf der Spiele einen Rabatt erhalten, solange sie noch im Game Pass verfügbar sind.