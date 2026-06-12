Xbox Game Pass: Abo verliert sechs Spiele in wenigen Tagen

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Diese sechs Spiele verlassen schon bald den Xbox Game Pass.

Microsoft hat die nächste Runde an Xbox-Game-Pass-Abgängen bekannt gegeben. Bereits am 15. Juni 2026 werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt.

Wer die betroffenen Titel noch nicht abgeschlossen hat, sollte sich beeilen. Nach ihrer Entfernung können die Spiele nur noch durch einen separaten Kauf weitergespielt werden. Xbox-Game-Pass-Mitglieder profitieren dabei wie gewohnt von einem Rabatt beim Kauf über den Microsoft Store.

Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

Vor allem mit Jurassic World Evolution 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition verliert der Dienst mehrere bekannte Titel aus unterschiedlichen Genres. Dafür wurde aber bspw. schon Jurassic World Evolution 3 hinzugefügt.

Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.

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19 Kommentare Added

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  8. Mr Poppell 121120 XP Man-at-Arms Bronze | 12.06.2026 - 17:15 Uhr

    Von der Warhammer 40k Space Marine Master Crafted Edition war ich enttäuscht und habe es abgebrochen. Wenn das Remaster schon so sperrig ist möchte ich nicht wissen wie sich das Original gespielt hat. Kann also weg. 😅

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