Xbox Game Pass: Abo verliert sechs Spiele in wenigen Tagen

Microsoft hat die nächste Runde an Xbox-Game-Pass-Abgängen bekannt gegeben. Bereits am 15. Juni 2026 werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt.
Wer die betroffenen Titel noch nicht abgeschlossen hat, sollte sich beeilen. Nach ihrer Entfernung können die Spiele nur noch durch einen separaten Kauf weitergespielt werden. Xbox-Game-Pass-Mitglieder profitieren dabei wie gewohnt von einem Rabatt beim Kauf über den Microsoft Store.
Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.
Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026
- Jurassic World Evolution 2 (Konsole, Cloud und PC)
- Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt (Konsole und PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Konsole, Cloud und PC)
- Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition (Konsole, Cloud und PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Konsole, Cloud und PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Konsole, Cloud und PC)
Vor allem mit Jurassic World Evolution 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition verliert der Dienst mehrere bekannte Titel aus unterschiedlichen Genres. Dafür wurde aber bspw. schon Jurassic World Evolution 3 hinzugefügt.
Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was ich spielen wollte, habe ich gespielt.
Oh! Da gehen ein paar Perlen.
Lost in Random war ein tolles Spiel, kanns nur empfehlen.
Macht Platz für Halo und Gears
Hab ich teilweise später im Sale geholt.
Kann alles weg.
KAnn alles weg
Von der Warhammer 40k Space Marine Master Crafted Edition war ich enttäuscht und habe es abgebrochen. Wenn das Remaster schon so sperrig ist möchte ich nicht wissen wie sich das Original gespielt hat. Kann also weg. 😅
Turtles hab ich durch, hat Spaß gemacht