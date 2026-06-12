Xbox Game Pass: Abo verliert sechs Spiele in wenigen Tagen

Diese sechs Spiele verlassen schon bald den Xbox Game Pass.

Microsoft hat die nächste Runde an Xbox-Game-Pass-Abgängen bekannt gegeben. Bereits am 15. Juni 2026 werden insgesamt sechs Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt.

Wer die betroffenen Titel noch nicht abgeschlossen hat, sollte sich beeilen. Nach ihrer Entfernung können die Spiele nur noch durch einen separaten Kauf weitergespielt werden. Xbox-Game-Pass-Mitglieder profitieren dabei wie gewohnt von einem Rabatt beim Kauf über den Microsoft Store.

Folgende Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juni 2026.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

Vor allem mit Jurassic World Evolution 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition verliert der Dienst mehrere bekannte Titel aus unterschiedlichen Genres. Dafür wurde aber bspw. schon Jurassic World Evolution 3 hinzugefügt.

Wer eines der Spiele dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen möchte, kann den Mitgliederrabatt des Xbox Game Pass nutzen und die Titel vergünstigt erwerben.