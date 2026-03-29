Xbox Game Pass: Abo-Vorschau für nächste Woche – Diese Spiele erscheinen ab dem 31. März

Xbox Game Pass erhält Ende März und Anfang April neue Spiele. Dazu könnten neue Titel schon bald angekündigt werden.

Die neue Woche bringt frischen Nachschub für den Xbox Game Pass. Erste Titel für Ende März und Anfang April sind bereits bekannt und erweitern das Angebot für Abonnenten auf Xbox Series X|S und Xbox auf PC.

Den Auftakt macht Super Meat Boy 3D, das am 31. März 2026 erscheint und die bekannte Reihe erstmals in eine dreidimensionale Umgebung bringt. Spieler erwartet ein anspruchsvoller Plattformer mit präzisen Sprüngen und herausfordernden Leveln.

Am 2. April 2026 folgen gleich zwei weitere Titel. Mit Barbie Reitwege erscheint ein eher entspanntes Abenteuer rund um Erkundung und Reiten, während Clair Obscur Expedition 33 ein deutlich düstereres Erlebnis bietet und mit seiner einzigartigen Präsentation und Rollenspiel-Elementen aufwartet.

Damit liefert der Xbox Game Pass bereits zu Beginn der neuen Woche eine abwechslungsreiche Mischung aus Action, Abenteuer und Rollenspiel. Weitere Ankündigungen könnten in den kommenden Tagen folgen.

Xbox Game Pass – März & April 2026

31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate)

02.04.2026 – Barbie Reitwege (Premium)

02.04.2026 – Clair Obscur Expedition 33 (Premium)

Welches Spiel werdet ihr ausprobieren?

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