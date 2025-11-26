Xbox Game Pass: Abo wächst weiter: Starkes Q3 2025 mit höherer Qualität und mehr Spielen

Der Xbox Game Pass blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2025 zurück und baut seine Position als einer der wichtigsten Gaming-Services weiter aus.

Insgesamt wurden 43 neue Spiele in das Abo aufgenommen, was im Jahresvergleich einem Plus von zwölf Titeln entspricht.

Trotz eines geringfügigen Rückgangs bei den Day-1-Releases, die mit zwölf Neuerscheinungen um einen Titel unter dem Vorjahreswert liegen, bleibt der Dienst für viele Spieler die zentrale Plattform für Neuheiten auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC.

Microsoft veröffentlichte im Berichtszeitraum vier eigene Spiele im Xbox Game Pass, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von zwei Titeln entspricht. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Game-Preview-Veröffentlichungen deutlich an und erreichte sechs Spiele, was ein Plus von sechs im Jahresvergleich bedeutet.

Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark der Service kreative Projekte und neue Konzepte integriert, die häufig später zu vollwertigen Releases heranwachsen.

Auch die Qualität der hinzugefügten Spiele zog im Q3 2025 an. Der höchste OpenCritic-Wert ging an Hades mit einer Bewertung von 94, während der durchschnittliche Score aller neuen Game-Pass-Titel bei 78,8 lag.

Dieser Wert liegt 1,6 Punkte über dem Ergebnis des Vorjahres und zeigt, dass der Xbox Game Pass seine Nutzer weiterhin mit einem hochwertigen Line-up versorgt.

Für Spieler, die ihren Katalog auf Xbox oder PC stetig erweitern möchten, bietet der Dienst damit weiterhin eines der attraktivsten Preis-Leistungs-Verhältnisse im gesamten Gaming-Markt.