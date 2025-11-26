Xbox Game Pass: Abo wächst weiter: Starkes Q3 2025 mit höherer Qualität und mehr Spielen

Der Xbox Game Pass blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2025 zurück und baut seine Position als einer der wichtigsten Gaming-Services weiter aus.
Insgesamt wurden 43 neue Spiele in das Abo aufgenommen, was im Jahresvergleich einem Plus von zwölf Titeln entspricht.
Trotz eines geringfügigen Rückgangs bei den Day-1-Releases, die mit zwölf Neuerscheinungen um einen Titel unter dem Vorjahreswert liegen, bleibt der Dienst für viele Spieler die zentrale Plattform für Neuheiten auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC.
Microsoft veröffentlichte im Berichtszeitraum vier eigene Spiele im Xbox Game Pass, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von zwei Titeln entspricht. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Game-Preview-Veröffentlichungen deutlich an und erreichte sechs Spiele, was ein Plus von sechs im Jahresvergleich bedeutet.
Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark der Service kreative Projekte und neue Konzepte integriert, die häufig später zu vollwertigen Releases heranwachsen.
Auch die Qualität der hinzugefügten Spiele zog im Q3 2025 an. Der höchste OpenCritic-Wert ging an Hades mit einer Bewertung von 94, während der durchschnittliche Score aller neuen Game-Pass-Titel bei 78,8 lag.
Dieser Wert liegt 1,6 Punkte über dem Ergebnis des Vorjahres und zeigt, dass der Xbox Game Pass seine Nutzer weiterhin mit einem hochwertigen Line-up versorgt.
Für Spieler, die ihren Katalog auf Xbox oder PC stetig erweitern möchten, bietet der Dienst damit weiterhin eines der attraktivsten Preis-Leistungs-Verhältnisse im gesamten Gaming-Markt.
Sehr schönes Beispiel für Marketing.
Microsoft will die 27 Euro bzw. 30 Dollar rechtfertigen und wirbt mit den Pressebewertungen der Spiele.
Dass Spiele wie Rise of the Tomb Raider von 2016 sind und schon weit unter 10 Euro im Sale waren, wird aus dem Fokus genommen.
Das ist aber keine Werbung von MS. Siehe Quelle.
Dragon Age hat den Wert ganz schön runtergezogen 😀
Meistens kommen für mich im Monat so 1-2 richtig gute Spiele.
Von daher bin ich recht zufrieden.
Dragon Age hat bei Metacritic eine Wertung von 85, also weit über dem Durchschnitt
im Text steht aber Open critic und nicht Metacritic.
Sind 2 verschiedene Webseiten.
Nimmst du da den Userscore bist du bei 40
Bei Metacritic bei 3,9 bzw 39
Ich bin aktuell immer noch der Meinung, der GP hat mehr Quantität statt Qualität. Es ist schon einige Wochen her, dass ich mal ein Spiel aus dem GP installiert habe. Aktuell ist tatsächlich der einzige Mehrwert Fortnite Crew für mich. Solange das Abo noch mit den „alten“ 12,99 Euro bei mir abgerechnet wird, lasse ich es weiterlaufen. Sobald er irgendwann erhöht wird, stufe ich gerne runter.
Nicht wenige Spiele hat man aber halt mittlerweile schon fürn 10er bekommen.
Und das ist halt mittlerweile das Problem.
Ich denke in einem Jahr sehen wir weiter.
Ich gehe davon aus das da nicht wenige bis dahin ihr Abo mit den alten priesen verlängert haben. Dazu kommt halt ein GTA 6.
Und wenn man man einmal weg ist ist die Gefahr doch sehr hoch das man nicht wieder kommt.
Die ganzen Day 1 Veröffentlichungen hast du sicher nicht für je 10€ bekommen. 😉 Auch nicht Gears of War Reloaded, Hollow Knight Silksong, Tony Hawk, Wuchang oder andere Highlights. Ich tippe mal, die gibt’s jetzt nicht mal für’n 10er.
Ich verstehe diese Argumentation auch nicht ganz. Natürlich gibt es jede Menge Spiele, die man aktuell günstig bekommt. Es geht in einem Abo eben auch um die Quantität. Wie du aber richtig schreibst, gibt es dennoch viele D1 Spiele, wo man sich aufgrund vom Abo dann eben sehr viel Geld spart.