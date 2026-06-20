Xbox Game Pass: Abonnement fehlten die großen Hits – Moon Studios CEO

Infolge möglicher Studio-Schließungen und/oder Ausgliederungen sowie neuen Gerüchten um kommende Entlassungen bei Xbox meldet sich erneut Moon Studios CEO Thomas Mahler zu Wort.

Nachdem Mahler Xbox zuletzt einen zu starken Fokus auf die Vergangenheit attestiert hatte, steht diesmal der Xbox Game Pass im Zentrum seiner Kritik. Dem Abonnement hätten schlicht die nötigen großen Hits gefehlt um erfolgreich zu sein, so der Ori-Entwickler:

„Die Game-Pass-Strategie hätte funktionieren können, wenn die Leute darauf eingegangen wären. Das Problem ist, dass sie es nicht getan haben, und der Spielekatalog war einfach bei weitem nicht gut genug, um die Leute dazu zu bewegen, das Abonnement jeden Monat gerne zu bezahlen. Es ist dasselbe wie beim Streaming in der Filmindustrie: Ich bezahle gerne mein HBO-Abonnement, weil HBO großartige Inhalte bietet, die ich mir ansehen möchte. Ich würde dieses Abonnement allein schon behalten, um Die Sopranos, The Wire, Game of Thrones usw. am Stück zu schauen. Aber bei Spielen ist ‚NEU‘ aus irgendeinem Grund für die Spieler sehr, sehr wichtig. Und wenn deine neuen Inhalte nicht einmal ansatzweise an die Qualität der alten Inhalte heranreichen, hast du ein Problem.“

„Die Spiele, die eure Studios produzieren, müssen zu Riesenerfolgen werden, zu kulturellen Ereignissen, die jeder spielen will – aber welches war in den letzten Jahren das große Xbox-Spiel, das einfach nur umwerfend gut war? Dieses Spiel gibt es nicht. Fast jedes einzelne First-Party-Studio hat in den letzten Jahren geschwächelt. Man würde sich wünschen, dass Bethesda ein „Skyrim im Weltraum“ entwickelt, das besser sein sollte als Skyrim, weil das ein altes Spiel war: Stattdessen haben wir aber Starfield bekommen.“

„Und genau das ist der Kern des Problems: Die Leute bei Xbox müssten die Spieler und deren Wünsche tiefgreifend und grundlegend verstehen. Sie müssten begreifen, was ein gutes Spiel ist und was ein mittelmäßiges. Und sie müssten gute Vereinbarungen mit den Entwicklern treffen, damit diese einen aktiven Anreiz haben, echte Hits zu produzieren, anstatt wie eine Fabrik mittelmäßige Inhalte am Fließband zu produzieren.“

„Der Game Pass ähnelt in gewisser Weise dem Kommunismus. Und genau wie beim Kommunismus gilt: Wenn man den Leuten keinen starken Anreiz gibt, die Ärmel hochzukrempeln und sich besonders ins Zeug zu legen, werden sie es nicht tun. Und wenn man dann nicht die Qualität bekommt, die man braucht, bricht das ganze System zusammen, denn die Spieler werden nicht dafür bezahlen – es sei denn, man zwingt sie quasi dazu, indem man Inhalte produziert, die so gut sind, dass sie das Gefühl haben, etwas zu verpassen, wenn sie sie sich nicht ansehen.“