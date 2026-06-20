Xbox Game Pass: Abonnement fehlten die großen Hits – Moon Studios CEO

Infolge möglicher Studio-Schließungen und/oder Ausgliederungen sowie neuen Gerüchten um kommende Entlassungen bei Xbox meldet sich erneut Moon Studios CEO Thomas Mahler zu Wort.
Nachdem Mahler Xbox zuletzt einen zu starken Fokus auf die Vergangenheit attestiert hatte, steht diesmal der Xbox Game Pass im Zentrum seiner Kritik. Dem Abonnement hätten schlicht die nötigen großen Hits gefehlt um erfolgreich zu sein, so der Ori-Entwickler:
„Die Game-Pass-Strategie hätte funktionieren können, wenn die Leute darauf eingegangen wären. Das Problem ist, dass sie es nicht getan haben, und der Spielekatalog war einfach bei weitem nicht gut genug, um die Leute dazu zu bewegen, das Abonnement jeden Monat gerne zu bezahlen. Es ist dasselbe wie beim Streaming in der Filmindustrie: Ich bezahle gerne mein HBO-Abonnement, weil HBO großartige Inhalte bietet, die ich mir ansehen möchte. Ich würde dieses Abonnement allein schon behalten, um Die Sopranos, The Wire, Game of Thrones usw. am Stück zu schauen. Aber bei Spielen ist ‚NEU‘ aus irgendeinem Grund für die Spieler sehr, sehr wichtig. Und wenn deine neuen Inhalte nicht einmal ansatzweise an die Qualität der alten Inhalte heranreichen, hast du ein Problem.“
„Die Spiele, die eure Studios produzieren, müssen zu Riesenerfolgen werden, zu kulturellen Ereignissen, die jeder spielen will – aber welches war in den letzten Jahren das große Xbox-Spiel, das einfach nur umwerfend gut war? Dieses Spiel gibt es nicht. Fast jedes einzelne First-Party-Studio hat in den letzten Jahren geschwächelt. Man würde sich wünschen, dass Bethesda ein „Skyrim im Weltraum“ entwickelt, das besser sein sollte als Skyrim, weil das ein altes Spiel war: Stattdessen haben wir aber Starfield bekommen.“
„Und genau das ist der Kern des Problems: Die Leute bei Xbox müssten die Spieler und deren Wünsche tiefgreifend und grundlegend verstehen. Sie müssten begreifen, was ein gutes Spiel ist und was ein mittelmäßiges. Und sie müssten gute Vereinbarungen mit den Entwicklern treffen, damit diese einen aktiven Anreiz haben, echte Hits zu produzieren, anstatt wie eine Fabrik mittelmäßige Inhalte am Fließband zu produzieren.“
„Der Game Pass ähnelt in gewisser Weise dem Kommunismus. Und genau wie beim Kommunismus gilt: Wenn man den Leuten keinen starken Anreiz gibt, die Ärmel hochzukrempeln und sich besonders ins Zeug zu legen, werden sie es nicht tun. Und wenn man dann nicht die Qualität bekommt, die man braucht, bricht das ganze System zusammen, denn die Spieler werden nicht dafür bezahlen – es sei denn, man zwingt sie quasi dazu, indem man Inhalte produziert, die so gut sind, dass sie das Gefühl haben, etwas zu verpassen, wenn sie sie sich nicht ansehen.“
102 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde interessant dass er denkt die Strategie hat nicht funktioniert 🤣
Selbst eine extrem simple und sehr negative Rechnung lässt erahnen dass da eine dicke Scheibe übrig bleibt.
Die Tatsache das einige Leute immernoch so tun als wäre das Modell in Jahr 2 oder 3 ist wirklich spannend. Vorallendingen wenn sich Leute dazu äußern dessen Verhältnis zu dem Publisher von selbst beschädigt worden ist.
Als wenn sie das Experiment nicht längst beendet hätten wenn es problematisch wäre… Als wenn lauter Publisher die Day 1 Releases mitmachen würden wenn es sich nicht lohnt…
Wenn mir MS 50-100% des Budgets
was mein Spiel gekostet hat anbieten würde
Wäre das ne leichte Entscheidung
Den Gewinn hol ich dann bei den anderen Plattformen
Ob MS davon auch profitiert hängt davon ab ob die Abonnenten steigen
Klarer Sieger ist aber der Publisher der möglicherweise
schon sein Investment zurück bekommen hat
Jab,
Vor allem da Steam ja mittlerweile der größte abnehmer bei Spielen ist.
Die Spieler die only auf xbox Konsole unterwegs sind, bringen finanziell eh nicht so viel.
Ich glaube zumindest, dass die XBOX only Gamer die sind, die am meisten Spiele kaufen und sich nicht vom GP einlullen lassen.
Steigende Abos sind zwar immer besser, wesentlich wichtiger sind allerdings konstante Einnahmen die Über die Zeit Gewinn erwirtschaftet haben.
Und bis auf den Punkt an dem sie es kurz übertrieben haben war es ja ziemlich konstant, auch wenn die Decke natürlich irgendwann erreicht ist.
Am Ende auch der Grund für Sonys Live Service push – einzelne Releases bringen mal kurz Geld, sind aber unzuverlässig.
Spieleverkäufe sind heftig eingebrochen, konstante, zuverlässige Einnahmen werden gesucht. Die Industrie kann sich keine Flops mehr leisten.
Die Industrie hat sich in den letzten Jahren zu sehr aufgeplustert – das ist der größte Grund, warum wir alle das Gefühl haben, dass es bergab geht. Zudem scheinen die Entwickler nicht mehr den Mut zu haben, neue, andere Wege zu gehen und produzieren stets den gleichen Kram. Eine äusserst schlechte Kombi. So ca. seit 1 bis 1,5 Jahren ist die Industrie dabei, sich wieder zu „verkleinern“, profitabel zu werden. MS ist das beste Beispiel. Sie haben viel zu viel Personal und der eine weiß nicht wirklich, was der andere macht… wie ein wilder Hühnerhaufen wirkt das.
Genau das ist es.
Man muss immer nur CO-E33 nennen.
Das zeigt eigentlich ganz deutlich wo das Problem liegt.
Viel zu große Studios, wo zu viele Menschen sitzten, die nicht die Fähigkeit besitzen ein für die Zielgruppe, die auch kauft, passendes Produkt zu entwickeln.
Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung….
Ich Spreche jetzt von den großen.
Man könnte sich schon den ein oder anderen Flop leisten. Auch ist es mal gut ein Titel im Jahr zu bringen, der ich sage es mal besonders ist.
Aber dieser sollte dann nicht 6 Jahre in der Entwicklung sein und dann 100 Millionen kosten…
Wenn dann aber mindestens 3/4 deiner Release genau dises Probleme sind,
dann hast du als Publisher einfach eine viel zu lange Leine gelassen.
Das Problem weniger bei Sony viel mehr bei Microsoft ist, das 3rd Party Qualitativ meilen weit vorraus ist.
Capcom alleine ist erfolgreicher als Microsoft (Spiele technisch)….
Und dazu kommen noch die Crimson Desserts,Wukongs, Final Fantasys und Co…
Alles nicht im GamePass, weil die Entwickler realisiert haben: machen wir ein Qualitativ gutes Produkt, brauchen wir den GamePass nicht.
Das der PC Markt mittlerweile der größte Abnehmer bei AAA Games ist, wird ein riesen Teil dazu beigetragen haben.
AA und Indi ist PC ja eh schon längst enteilt, Da sind die Konsolen schon längst unter gegangen.
Capcom konnte es sich auch leisten Pragmata 4 Jahre zu verschieben weil sie mit Resident Evil einen relativ günstigen Weg gefunden haben Geld zu verdienen.
Sie können ohne nennenswerte Kreativität am Fließband produziert werden und viele Leute lieben es.
SquareEnix versucht es natürlich alleine, erfolgreich waren sie damit allerdings nicht gerade.
… Wer hat außerdem behauptet das alles im Gamepass sein „muss“?
Und Moment, was hat das alles mit der Qualität zu tun?
Das der PC der größte Abnehmer bei AAA Games ist, ist auch totaler Blödsinn.
Ja, bei Capcom die einen Konsolen Port nach dem anderen verbockt haben (Dragons Dogma 2,Monster Hunter Wilds), aber das zu verallgemeinern ist schon mindestens grenzwertig.
Keine Ahnung wann einige Leute auf die unfassbar kurzsichtige Idee gekommen sind das die Userbase von PCs und Konsolen die gleiche Zielgruppe sind während sie bei vielen Titeln in beide Richtungen eher bei 10-20% liegen.
Ähm Capcom hat es selbst bestätigt das der PC (Steam) der größte Abnehmer ist und wie ich schon mal erwähnt habe:
Shift UP : „„Im AAA-Spielemarkt haben PCs einen höheren Marktanteil als Konsolen. Daher erwarten wir, dass die Leistung (der Erfolg) der PC-Version die der Konsolenversion übertreffen wird.“
Auch ein FH6 hat sich wohl auf Steam besser verkauft als auf Konsole/X-Box App.
Black Myth: Wukong
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077
Elden Ring
Helldivers 2
Marathon
Monster Hunter: World
Dazu Strategie und Aufbauspiele wie Anno…
Ubisofts Gröstes Spiel für sich gesehen „Rainbow Six Siege“ ist auch PC führend
Ja, es gibt Spiele die auf dem PC tatsächlich erfolgreicher sind.
Beifall. Das habe ich nicht bestritten.
Es ist allerdings nicht allgemeingültig,auch nicht wenn ShiftUp das sagt.
Deshalb sind die tollen Steam-Stats ja auch so verdammt nutzlos und teilweise nicht mal als Indikator nützlich.
Es ist ja nicht nur Shiftup.
auch Ein bekanntes Zitat von CFO von Bei CD Projekt RED Piotr Nielubowicz:
„PC and Steam are definitely the key platforms for us.“
Dazu sind das allgemein mittlerweile bekannte Zahlen..
Der PC stand „früher“ nur sehr schlecht da weil Sony sehr viele sehr gute „voll“ Exklusiv Spiele hatte.
Seit dem die da aber nur noch ein Spiel pro Jahr bringen, hat sich das gewaltig geändert.
Immer mehr Multi Releases sind PC führend.
Das Problem ist da aber das Management
Die sehen kein Wachstum und wollen mehr
Beim Preis haben sie schmerzhaft die grenze gespürt
Und ohne steigende Abos
Bleibt bloß Kostenreduzierung um die Gewinne zu erhöhen
Ultimate abzuschaffen wäre der logische Schritt
Was auch wie viele Abonnenten kosten könnte
Der GP mag hohes Potenzial besitzen aber birgt halt auch große Risiken
Der GP ist eine gute Idee wenn du selbst groß genug bist um genügen Qualitativ hochwertige AA/AAA Games zu produzieren…
Und genau das liegt der Hund begraben…
Microsoft strugglt da extremst…
Der Bisherige Weg, das man sich 3rd Party einkauft, der wird nicht mehr funktionieren.
Wie ich oben schon schrieb, da der PC Markt so sehr gewachsen ist, wissen die Publisher/Entwickler, das wenn sie Qualitativ gute Arbeiter release, man den GP nicht mehr braucht, da Steam finanziell viel lukrativer ist.
Warum sollte ich den jetzt als 3rd Party noch für den GP entwickeln?
Genau dann wenn ich weiß das mein Produkt bei der breiten Masse nicht ankommen könnte…. und so etwas willst du eigentlich im GP nicht haben…
Alle Crativen werden folgenden WEG gehen: STEAM via EA.
Larian(BG3)hat schon angekündigt ihr nächstes Spiel (Devinity) wieder so umzusetzen. Sandfall (CO-E33) wird wohl ähnliches machen. Auch 1666 Amsterdam macht es so…
Der Punkt ist dass das Management aber auch gerne (eher negativen Schätzungen nach) im Monat 700 Mil Einnahmen sieht die vielleicht 5-7% Gewinn abwirft als 50-100 Millionen Verlust bei der Produktion eines Spiels.
Deshalb existiert das Modell – Spiele kosten zu viel um noch genug Gewinn abzuwerfen, es gibt nur Einhörner die mal Glück haben richtig rentabel zu sein.
Was ist also die richtige Entscheidung? Auf ein Einhorn wetten und vielleicht alles zu verlieren, oder garantierte Einnahmen mitnehmen und damit das potenzielle Einhorn mitfinanzieren? Eben.
So ein dämliches Gelaber habe ich selten gehört, an Hits hat es sicher nicht gefehlt 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Nehmen wir mal FH6 aus der Rechnung.
nenne mir neue Spiele aus dem AA/AAA Bereich , also nichts was es vor schon gab, die in den letzten 12 Monate im GamePass released wurden, die auch eine User Score über 85 auf Metacritic haben..
Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es ein einziges Spiel was du finden wirst.
Wenn du eine 80er Wertung nimmst, sind wir glaub bei 3 titeln, wobei einer davon im EA ist…
So ich habe jetzt mal selbst kurz nachgeschaut und habe da nur The Alters mit ner 8.2 Gefunden….und wenn man da ganz penible ist, fällt das nicht mal in die 12 Monate weil , es ein paar Tage älter ist..
kann aber natürlich sein das ich da etwas übersehen habe….
Aber wenn es wirklich nur The Alters ist und dann logischerweise FH6 ist, würde ich dein Kommentar dann doch mal etwas auf die Richtigkeit anzweifeln.
Denn wenn man nach der Breiten Speilerbase geht, hat der gute Mann dann nachweislich recht.
p.s. das spiel wo ich eigentlich dachte das es die 8.5 erreicht hatte , war das neue Doom, aber das ist bei den Spielern doch nicht so gut angekommen wie ich dachte. Hat nur 7.9.
„Aber wenn es wirklich nur The Alters ist und dann logischerweise FH6 ist, würde ich dein Kommentar dann doch mal etwas auf die Richtigkeit anzweifeln.“
Das ist irgendwie komisch, da du offensichtlich dir selbst antwortest
Ja, weil ich mich dann selbst gefragt hatte, ob das überhaupt stimmt, weil ich ja selbst nicht sicher war. Denn irgendwie hatte ich auch die Hoffnung das es nicht so ist.
Ich hätte mir Zeit lassen sollen, aber da war ich zu ungeduldig.
Warum nimmst Du FH6 jetzt raus? Damit es in Deine Agenda passt und Deine Aussage nicht sofort zerfetzt wird?
Nein weil ein Spiel in 12 Monaten nicht als Entschuldigung dienen sollte und ich somit einen Ansporn schaffen wollte auch mal abseits von FH 6 zu schauen
Wenn ich jetzt das so nicht geschrieben hätte, wäre als Antwort FH6 gekommen und man hätte sich nicht weiter bemüht mal wirklich ganz genau hin zu schauen.
Wenn du es genau wissen willst und ich bin selbst davon überrascht:
Es ist erbärmlich was im GP in den letzten 12 Monaten released wurde.
Ein „neues“ AA/AAA Game (FH6) was einen User Score über 8.5 hat…
Aber wenn du nicht beim ersten Satz aufgehört hättest zu lesen und auch das danach gelesen hättest, würde dir auffallen das das in dem Fall sogar völlig egal ist…
Erschreckend das man dir Fakten präsentiert und du trotzdem so etwas wieder gibst…
Denn ich wusste das man meine Aussage nicht zerfetzten kann…
Ich war ja sogar selbst sogar überrascht das meine niedrige Erwartung sogar noch unterboten wurde..
Nein, ich drehe mir lieber wie Du alles so zurecht das es passt und nehme natürlich ReviewBombing anfällige UserScores … damit man nicht zugeben muss das FH6 in 2026 zu den Best bewerteteten Games gehört. Und es ist im Game Pass.
Du machst Dir verdammt viel Mühe um Xbox und GP schlecht dastehen zu lassen. Chapeau
Ähm hä?
Wo wird dann gegenteiliges behauptet?
Nicht mal die Blauen würde dagegen was sagen…
Also die Aussage ist hier on dir völlig fehl am platz…und dient einzig und allein als Ablenkung bzw. persönliches schön reden…
Klar ist FH6 eines der besten Spiele bisher 2026.
Das wird dir jeder so bestätigen, da wirst du niemanden treffen der ernstgemeint gegenteiliges behaupten wird.
OK, ein Paar von den Titel sind schon älter (Zeit geht so schnell vorbei), die letzten beiden Jahre ca:
Hades 2 = 95
Metaphor ReFantacio = 92
Indiana Jones = 87
Warhammer 40K SM2 = 82
Frostpunk 2 = 86
Kingdom Come Deliverance 2 = 89
Avowed = 81
Clair Obscure Expedition 33 = 92
Hollow Knight Silksong = 96
Stalker 2 = 79
Ninja Gaiden 4 = 82
Forza Horizon 6 = 90
The Outer Worlds 2 = 84
Jurassic World Evolution 3 =83
Doom Dark Ages = 85
Death Stranding = 91 (erst auf Xbox veröffentlicht)
Da fehlen dann unzählige kleine mittlere Games mit guten Bewertungen und paar größere die ich sicherlich vergessen habe, plus ältere Top Titel und dauerhafte Top Titel, wie kann man da nicht von Qualität und Quantität sprechen ?!
Da widerspreche ich dir doch nicht.
Ich gebe dir ja doch sogar recht das da sehr viele Geniale Titel bei sind.
Es geht mir nur darum das du mit deinem ersten Post diesen Menschen kritisiert für etwas womit er recht hatte und du ihn ja dann auch noch mit deiner Aufzählung bestätigst.
Ihm geht es um „neue“ Spiele und da hat er halt recht das da im GP bis auf FH6 nicht wirklich was kam, was auch bei der breiten Masse ankommt.
Der gute herr sagt ja selber das sehr viele sehr gute spiele dabei sind, aber es sich um ältere Titel handle.
Meiner Meinung nach geht es darum, das man zu wenig Zeit hat alles zu spielen und besonders um den Preis des Gamepass, nicht um die Qualität und Quantität.
So eine komische Milchrechnung die du aufstellst (über 80iger Metacritic Wertung {von Spieler oder Presse 😏}, dann 12 Monate als Zeiteinschränkung 😂🤭, dann haltest du dich nicht mal selbst an deine Milchrechnung (wenn man mal davon ausgehst das du Spieler meinst schon deutlich mehr 80iger Veröffentlichungen in 12 Monaten), sorry, das mir zu blöd.
Weil ich habe jetzt wirklich keine Zeit Stunden damit zu verbringen alle Titel rauszusuchen die über eine gute Wertung haben, die sind nämlich massenhaft.
Ich habe nur mal kurz geschaut was im Gamepass ist und was nur dieses Jahr veröffentlicht wurde, es kommt darauf an was man spielen kann und was dauerhaft im Abo ist und auch Titel die nicht Day One im Pass landen ,sondern lediglich paar Monate oder 1 Jahr später.
Tuh dir selbst einen Gefallen und gibt in Google Liste Gamepassveröffentlichungen nur für 2026 ein, danach sagst du nix mehr 😉.
Indiana Jones
Clair Obscure Expedition 33
Kingdom Come Deliverance 2
Warhammer 40K Space Marine 2
Hollow Knight Silksong
Hades 2
Doom Dark Ages
Jurassic World Evolution 3
Death Stranding
Cyberpunk 2077
Heros of Might and Magic Olden Era
Forza Horizon 6
Persona 5
Avowed
Octopath Travler 2
Anno 1800
EA/FC Sports
Madden NFL
Metaphor ReFantacio
CoD
Crash Bandicoot 4
Tony Hawk Pro Skater 3-4 RM
Dragon Age Veilguard
Ninja Guiden 4
Stalker 2
Frostpank 2
The Outer Worlds 2
The Crew Motorfest
Forza Motorsport
Starfield
Hi Fi Rush
Pentiment
Das was mir spontan die letzten 2 Jahre einfällt, unzählige mittlere und kleinere Projekte und Genre-Fan Lieblinge ohne Top Bewertungen nicht mal ansatzweise mit einbezogen.
So dann ließ nochmal genau das was der nette Herr geschrieben hat?!
Denn das scheinst du nicht gemacht zu haben, sonst würdest du nicht so etwas antworten…
Ich helfe dir mal auf die Sprünge:
„“Aber bei Spielen ist ‚NEU‘ aus irgendeinem Grund für die Spieler sehr, sehr wichtig. Und wenn deine neuen Inhalte nicht einmal ansatzweise an die Qualität der alten Inhalte heranreichen, hast du ein Problem.“““
So jetzt nimmst du dein ersten Kommentar dazu, meine Frage und dann deine Antwort.
In den letzten 12 Monaten ist nun mal fast nichts(Ausnahme FH6) „NEUES“ aus dem AA/AAA Bereich was auch beim „breiten“ Publikum ankam im GP erschienen…
Aber es ist sehr viel „altes“ Qualitativ gutes dazu gekommen..
Im Enddefekt hast du mit deiner Antwort ihn eigentlich bestätigt…
Dann ist ja alles gut 👍🏻
Daran liegt es aber nicht, seine Aussage ist falsch gedacht.
Dann hast du seine Aussage nicht verstanden.
Wenn er meint🤣
Meiner Meinung nach ist die Plattform Xbox wirklich gut geworden, die Gesamte Umgebung ist wirklich nicht so schlecht, er hat aber Recht und ab und zu mal so ein Expedition 33 oder Palworld mit rein bringen , scheint gar nicht zu fruchten, denn diese Spiele gehen trotz Gamepass nur auf Steam Steil da viele eh kein Freund von diesem Abo Model sind.
Persönlich nutze ich den Gamepass gerne, aber meist um die Xcloud und das Crossplay zum nutzen, also eben die Plattform an sich. Mir würde ein Abo nur für die Xcloud reichen, dann würde ich die Spiele die ich möchte selber kaufen, jetzt kommt der Haken, da ich den Gamepass brauche um eh die Xcloud zu nutzen, kaufe ich kein Spiel dort, da ich nie weiss ob es im Gamepass landet oder sogar die Xcloud verlässt wie Dragon Quest 11 zum Beispiel. Dann kaufe ich das Spiel lieber auf Steam und nutze bei Möglichkeit dann eben Geforce Now.
Aber das sind alles Persönliche Punkte, da hat jeder andere.
Jetzt ein Punkt der alle betrifft, die Kaufkraft Weltweit sinkt, eine Krise nach der anderen, steigenden Lebenserhaltungskosten usw tragen denke ich gerade bei so einem Ambitionierten Projekt zu einem Kundenschwund und dazu kommen jetzt noch die steigenden Hardware Preise, lohnt sich die Infrastruktur dieser gesamten Plattform noch? sind die Server überhaupt noch Rentabel? kann man die Xcloud überhaupt noch Sinnvoll für die nächste Gen aufrüsten? Hardware, Energie und Wartung werden dramatisch teurer Jahr für Jahr.
Das ist aber in der ganzen Branche so, alle Spiele die jetzt in der Pipeline sind müssen extrem zittern, es werden immer mehr und mehr und mehr Spiele, die Käufer verteilen sich, so dass niemand mehr davon Profitiert oder es wird konzentriert ein paar Hits geben und die anderen kämpfen danach um ihren Arbeitsplatz. Da wird in den nächsten Jahren extrem viel passieren, nicht nur bei MS und Xbox und nicht nur beim Gamepass.
So ganz unrecht hat er damit nichtm, es müsste jeden Monat n fh6 etc. kommen, damit man die Kunden gewinnen und vor allem halten kann. Das ist logischerweise nicht machbar, jedoch die Zwickmühle des Passes. Er muss stetig besser werden, darf aber nicht zu teuer sein, beides geht auf Dauer jedoch nicht. Daher der Rückgang und die vorherige Stagnation.
Stattdessen haben wir aber Starfield bekommen.🤣🤣
Ich bin vor lachen fast vom Sofa gefallen.
DAS Game of the GENERATION 👌👌.
Es fehlt halt an Dauerkrachern, die die Leute auch halten. MS hat zwar viele neue IPs gebracht, die sind jedoch allesamt durchschnittlich gewesen und haben niemanden bekehrt oder geloggt.
Man soll ja jedem seine Meinung lassen, mehr sag ich dazu nicht.
Er hat schon recht, der Game Pass hat schon viele Spiele aber nichts überragendes.
Auch die MS Studios haben seit der Xbox One nichts großartiges mehr geliefert.
Das letzte super Spiel von MS war Gears of War 3.
Starfield hätte das Potenzial gehabt ein echter Systemseller zu werden, ist aber viel zu mittelmäßig geworden.
Ich selbst abonniere den Game Pass einmal zum Weihnachtsurlaub um die paar neuen Games zu spielen, die sich eventuell lohnen.
MS hat mit dem Game Pass versagt und gleichzeitig damit die eigene Hardware gekillt. Kaum einer kauft mehr Spiele von MS, da die ja eh im Game Pass landen. So fehlen halt massiv Einnahmen.
Er hat mit vielem Recht. Generell hat sich seit GP auch eine gewisse Geiz ist geil Mentalität auf Xbox durchgesetzt. Am liebsten wäre vielen doch echte Exklusives, GamePass billiger, online free und den Rest zahlt Papa Nadella.
Jahrelang wurde sich zB. mit 3 Jahre GP für 90€ über VPN eingedeckt. Ne schöne Sache, keine Frage. Wirklich profitabel ist das für die Plattform aber nicht. We play – they pay war ein geläufiger Spruch. Das ist auch MS irgendwann aufgefallen. Bei denen stand aber auf dem Kontoauszug: we pay -they play
Es hat eben nicht genug Leute gegeben, die zum Vollpreis eingestiegen und geblieben sind. Der Mangel an Top-Titeln kommt dazu. Der ABK Deal und der Push auf alle Bildschirme war ja darauf ausgelegt die Nadel beim GP signifikant zu steigern. Der Plan ging nicht auf. Nun muss man den Scherbenhaufen irgendwie zusammenkehren und versuchen einen profitablen Weg zu finden.
Ich stimme dir zu 100% zu. Ich kann Leute zwar verstehen, welche ihr GP Abo für einen günstigeren Preis stacken. Geld wächst ja bekanntlich nicht auf Bäumen. Aber ich finde es sehr amüsant, dass genau diejenigen am lautesten Schreien, wenn auf Grund von Rentabilität Einsparungsmaßnamen getroffen werden. 🤡 Genau mein Humor.