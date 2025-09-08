Xbox Game Pass: Abonnements sind einen Sch*** wert, sagt Ex Bethesda-Führungskraft

Abonnements wie der Xbox Game Pass sind einen Sch*** wert, sagt eine ehemalige Bethesda-Führungskraft.

Kein gutes Haar am Xbox Game Pass und ähnlichen Abo-Diensten lässt Pete Hines. Für den ehemaligen Senior Vice President of Global Marketing and Communications von Bethesda Softworks haben solche Dienste keinen Wert.

Über seine Ansichten zur Gamingbranche sprach er mit DBLTAB. In Bezug der Abo-Dienste ist die Rede von einer „kurzsichtigen Entscheidung“, die er vor einigen Jahren miterlebt habe und die sich nun zu bewahrheiten scheint, wie er es vorausgesagt habe.

Hines sagte: „Abonnements sind zum neuen Schimpfwort geworden, nicht wahr? Man kann kein Produkt mehr kaufen. Wenn man über ein Abonnement spricht, das auf Inhalten basiert, muss man herausfinden, wie man die Bedürfnisse des Dienstes und der Menschen, die den Dienst betreiben, mit denen der Menschen, die die Inhalte bereitstellen, in Einklang bringt – ohne die Ihr Abonnement keinen Sch*** wert ist –, sonst hat man ein echtes Problem.“

Immer wieder stehen Fragen im Raum, ob Abonnements wie Xbox Game Pass oder PlayStation Plus rentabel sind und die Entwickler überhaupt entsprechend gewürdigt werden, wenn hunderte Spiele für einen kleinen Preis abrufbar sind.

Für Petes Hines ist das nicht der Fall.

„Man muss die Arbeit, die hinter der Erstellung dieser Inhalte steckt, angemessen würdigen, vergüten und anerkennen und nicht nur ein Spiel entwickeln, sondern ein Produkt schaffen. Diese Spannung schadet vielen Menschen, darunter auch den Content-Erstellern selbst, da sie sich in ein Ökosystem einfügen müssen, das ihre Arbeit nicht angemessen wertschätzt und vergütet“, erklärte er weiter.

Diese und ähnliche Fragen zu Abonnements, wohl nicht nur bei Spielen, werden sich viele wohl auch weiterhin stellen.

Was denkt ihr darüber?