Xbox Game Pass: Abonnenten geben 20 % mehr Geld aus und spielen mehr

Sarah Bond von Microsoft hat interessante Zahlen zum Xbox Game Pass genannt. Insbesondere einen Einblick in das Verhalten der mehr als 18 Millionen Abonnenten.

Demnach verbringen Abonnenten 20 % mehr Zeit mit Games als andere Spieler, die keine Xbox Game Pass Mitgliedschaft besitzen.

Sie spielen weiterhin 30 % mehr Spiele und verbringen zudem 40 % mehr Zeit in weiteren Genres.

Interessant ist auch, dass insgesamt 20 % mehr Geld für Spiele ausgegeben wird. Für Entwickler und Publisher dürfte das ein wichtiges Argument sein, um die eigenen Spiele in den Game Pass zu bringen und sie weiter zu monetarisieren.

In einem Interview griff Sarah Bond den Vergleich mit Netflix auf und sagte, dass im Gegensatz zum Streamingdienst die Abonnenten des Xbox Game Pass noch weiteres Geld ausgeben würden. Bei Netflix sei dies nicht der Fall. Die Monetarisierung würde dort enden.

Das Streamen von Spielen über die Cloud werde man laut Bond auch weiterhin vorantreiben. Denn, die Mehrheit der Spieler besitze keine Konsole. Von weltweit 3 Milliarden Spielern würden nur 200 Millionen eine Konsole kaufen.

„Es gibt 200 Millionen Menschen, die eine Konsole kaufen, und es gibt 3 Milliarden Menschen, die Spiele spielen. Heute haben viele dieser Menschen nicht die Möglichkeit, viele dieser erstaunlichen Erfahrungen und ikonischen Spiele zu spielen, die sie sehen. Wenn man sich anschaut, was wir mit Game Pass machen, dann machen wir das möglich, indem wir es mit einem Abonnement verknüpfen und unser Streaming in ein Abonnement einbinden. Wir sind in der Lage, die Ökonomie von all dem zum Laufen zu bringen.“